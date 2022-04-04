Президент Украины Владимир Зеленский попал в немилость к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, чью пророссийскую позицию поддерживают соотечественники. Тем временем страны Азии позицию Киева не поддерживают, а по мнению бывшего главы Еврокомиссии Романо Проди, судьбу Украины наравне с США будет решать Китай

Зеленский в чёрных списках

На парламентских выборах в Венгрии, состоявшихся 3 апреля, альянс Фидес — Христианско-демократическая народная партия одержал победу, благодаря чему займёт 135 мест в Государственном собрании (парламенте) из 199, сохранив за собой конституционное большинство в 2/3 голосов, а Виктор Орбан 4-й срок подряд займёт пост премьер-министра. Миклош Кевехази: Венгрия уже пережила все то, что переживает Украина, поэтому мы за союз с Россией © скриншот видео Россия 1

В видеообращении глава правительства подчеркнул, что ещё никогда у его партии не было так много противников: вместе с внутренней оппозицией среди них оказались «левые силы из других стран, брюссельские бюрократы, все деньги империи Сороса, а также международные СМИ».

«И в конце даже президент Украины», — добавил Орбан.

Владимир Зеленский выступал с критикой премьер-министра Венгрии за отказ не только самого Будапешта поставить Киеву оружие для применения против РФ, проводящей спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, но и запрет другим государствам использовать венгерскую территорию для транзитных поставок вооружения ВСУ.

Неубедительно в Азии звучит украинская пропаганда

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко в эфире телеканала «Украина 24» был вынужден признать: «В странах Юго-Восточной Азии, в частности в Индонезии, в Малайзии, в Индии, в Лаосе, в других индокитайских странах очень сильно доминируют российские нарративы». Не Западом единым. Как Азия поддерживает спецоперацию России на Украине © REUTERS, Anushree Fadnavis

Дипломат выразил обеспокоенность тем, что российская точка зрения относительно ситуации на Украине свободно распространяется в регионе, и призвал «что-то делать с этим».

Что касается упомянутых Мирошниченко стран, Индия осознаёт причины и цели спецоперации РФ на Украине и призывает к немедленному прекращению боевых действий, достижению мира посредством диалога; Лаос и Вьетнам, имеющие тесные связи с РФ в сфере поставок военной техники и пережившие в своё время ужасы войны, не хотят устраивать политическую осаду против Москвы, поэтому при голосовании в ООН по антироссийской резолюции Запада предпочли воздержаться; Индонезия и Таиланд — крупнейшие по населению и экономическому потенциалу игроки АСЕАН — также заняли нейтральную позицию.

«Главные решалы» украинского кризиса

Переговоры об урегулировании ситуации на Украине и её будущем государственном устройстве напрямую ведут представители РФ и Украины, однако, по мнению Романо Проди, бывшего премьер-министра Италии и председателя Еврокомиссии, решающее слово вовсе не за ними. Юрий Тавровский: Отношения между Россией и Китаем больше, чем отношения военных союзников © РИА Новости, Нина Зотина

«Продолжаю полагать, что только соглашение между США и Китаем может положить конец трагедии этой войны. С одной стороны, надо учитывать, что Китай и Россия — союзники, но с другой — объёмы деловых оборотов Китая с США и Европой в 10 раз больше, чем с Россией. И это немаловажно, учитывая, какое внимание китайское руководство уделяет экономическому росту», — заявил политик в интервью итальянской газете La Repubblica.

И США, и Китай, как постоянных членов Совета Безопасности ООН, власти Украины хотят видеть в качестве гарантов безопасности страны (наряду с Россией, Великобританией, Францией, Германией, Италией, Польшей, Турцией, Израилем и Канадой), если она будет придерживаться статуса постоянного нейтралитета, который предусматривает отказ от вступления в военные блоки, размещения на своей территории иностранных базы и военных контингентов, а также проведение военных учений на своей территории только с разрешения стран-гарантов.