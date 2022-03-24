24 марта в Брюсселе состоялся экстренный саммит НАТО, посвящённый ситуации на Украине. Символично, что прошёл он в годовщину начала бомбардировок Югославии силами Североатлантического альянса

«Сейчас натовцы пытаются обнулить память европейцев, нагло заявляя, что российская спецоперация на Украине — первый конфликт с использованием вооружённой силы в Европе со времен Второй Мировой. Как бы не так. Первыми были именно Белград и Косово, а после того НАТО не чуралось применения военной силы за пределами границ альянса ещё много раз. Мы защищаем в ходе спецоперации безопасность, права и интересы наших соотечественников и наших граждан. В помине такого не было в случае с Косово. Если натовцы там что и защищали, так это свое собственное видение, кому должна принадлежать власть в Югославии», — подчёркивает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв. Захарова рассказала об отличиях операции НАТО в Югославии и России на Украине © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Зеленский отчитал НАТО

В видеоформате к участникам саммита НАТО обратился президент Украины Владимир Зеленский. По сложившейся последнее время традиции из его уст звучали упрёки и требования, а не лестные слова, как было ещё совсем недавно.

«Украине нужна военная помощь без ограничений. Украина просила 1% от ваших танков дать или продать, но ответа нет. Вы можете дать нам 1% от всех ваших самолётов, от всех ваших танков 1%. Мы не можем это просто купить, такие поставки зависят только от решения НАТО», — сказал он.

Зеленский отметил, что его страна получает помощь от отдельных членов НАТО.

«Но что же альянс? Вопрос о пятой статье фундаментален. Я просто хочу, чтобы вы знали, что мы думаем об этом. И я искренне желаю вам, чтобы мы ошибались. В своих оценках. И в своих сомнениях», — заявил глава государства.

В статье 5 Устава НАТО закреплён принцип коллективной безопасности: нападение на одно государство-члена расценивается как нападение на весь Североатлантический альянс, и все страны должны встать на защиту того, кто подвергся атаке. Украинским властям представители НАТО прямо заявили, что Украина не входит в альянс, поэтому защищать её никто не должен, а цель членов НАТО заключается в том, чтобы локализовать боевые действия в пределах Украины, иными словами, защитить самих себя, не более того. Зеленский: надо признать, что Украина не войдёт в НАТО © пресс-служба президента Украины

По словам Зеленского, Украина сейчас находится «в серой зоне между Западом и Россией», и он лично 24 февраля обратился к НАТО с просьбой закрыть небо над страной в любом формате, однако ясного ответа не получил.

Хотя и европейские, и американские чиновники, включая президента США Джо Байдена, главу Пентагона Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена, достаточно чётко и однозначно объясняли, почему НАТО и лично США не будут вводить бесполётную зону над Украиной — это чревато войной с Россией, которая не нужна никому, поэтому провоцировать Москву не хотят. По этой же причине они не собираются направлять своих военнослужащих на Украину.

НАТО Зеленского услышало

В итоговом совместном заявлении лидеры стран НАТО объявили о создании 4 дополнительных многонациональных боевых групп в Европе — в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии — в ответ на спецоперацию Вооружённых Сил РФ на Украине с целью «обеспечения безопасности и защиты всех союзников во всех регионах и с применением комплексного подхода». Кроме того, страны блока расширяют кибервозможности и средства защиты, оказывая поддержку друг другу «в случае кибератак со стороны России».

На пресс-конференции по итогам мероприятия генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил новость, которую точно очень ждали в Киеве: «Президент Зеленский выступил перед нами с обращением и указал на большую важность дополнительной военной помощи. Сегодня лидеры стран НАТО согласились, что мы должны и предоставим дальнейшую поддержку Украине. [Мы продолжим] накладывать беспрецедентные санкции на Россию и усилим союзническое противодействие и оборону. Мы согласились сделать больше для Украины, включая поддержку в сфере кибербезопасности, также речь пойдёт о передаче оборудования, чтобы помочь Украине защитить себя против биологических, химических, радиологических и ядерных угроз». В Германии закончилось оружие для Киева © AFP, John MACDOUGALL

Отвечая на вопрос о предложении Польши направить на Украину миротворческую миссию, ​​​​​​Столтенберг заявил: «Мы несём ответственность за то, чтобы этот конфликт не перерос в войну между НАТО и Россией. Вот почему я ясно дал понять, что мы не будем размещать наши войска на Украине, потому что единственный способ сделать это — быть готовым к участию в полномасштабном конфликте с Россией».

В совместном заявлении лидеров содержится обращение к российской стороне.

«Мы призываем Россию обеспечить быстрый, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ, безопасный проход для гражданских лиц, а также разрешить доставку гуманитарной помощи в Мариуполь и другие осажденные города. Мы также осуждаем нападения на гражданскую инфраструктуру, в том числе те, которые создают угрозу атомным электростанциям», — говорится в документе.

Формулировка правильная за исключением одного и самого главного — вместо слова «Россию» нужно написать «Украину», потому что именно украинские власти и националисты блокируют выезд мирных жителей из оккупированных городов по гуманитарным коридорам, мешают раздаче гуманитарной помощи людям, которые неделями сидят в подвалах без еды и воды, а также заложили на территории Запорожской АЭС большое количество оружия и боеприпасов, оборудовали огневые точки прямо на энергоблоках.

«Любое применение Россией химического или биологического оружия было бы неприемлемо и привело бы к тяжёлым последствиям», — сказано в итоговом заявлении.

Это высшей степени лицемерие, поскольку российские военные в самом начале спецоперации взяли под свой контроль территории Чернобыльской и Запорожской АЭС как раз-таки во избежание ядерных провокаций, а разработкой биологического оружия на Украине на протяжении многих лет занимались лаборатории, курируемые Соединёнными Штатами.

«Мы призываем президента Путина незамедлительно прекратить боевые действия и вывести войска с Украины. России нужно показать, что она серьёзно настроена на переговоры, незамедлительно прекратив огонь. Мы призываем Россию конструктивно взаимодействовать на переговорах с Украиной, чтобы достичь конкретных результатов. За прекращением огня должен последовать вывод российских войск с украинской территории», — гласит документ. «Гладиаторские бои». Эксперт из Лондона о том, что начнется в мире, когда закончится спецоперация на Украине © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

У Москвы не осталось иного выбора, кроме как начать военную спецоперацию на Украине, после того, как Запад проигнорировал российское предложение о гарантиях безопасности. Остановить боевые действия можно в любой момент, о чём говорил президент РФ Владимир Путин, но для этого украинские власти должны выполнить несколько требований: провести демилитаризацию и денацификацию страны, законодательно закрепить её нейтральный статус, признать Крым частью РФ, а ДНР и ДНР — независимыми государствами. Российская правительственная делегация готова работать столько, сколько нужно для достижения договорённостей, подчёркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны украинской делегации такого желания не просматривается. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, переговоры идут тяжело, потому что Украина постоянно меняет свою позицию, складывается впечатление, что её кто-то постоянно держит за руку, а этот кто-то — американцы, которым невыгодно скорейшее урегулирование конфликта, в их интересах держать Россию в постоянном состоянии войны.

Слова российского министра подтверждает заявление Байдена, сделанное по итогам его участия в саммите НАТО, о том, что Североатлантический альянс увеличит объём военной помощи Украине и передаст ей дополнительные системы вооружений, в том числе средства противовоздушной обороны. Иными словами, добавит бензина в пламя войны — чтобы Киеву было чем держать Россию в напряжении.

Обратились лидеры государств — членов НАТО к другим странам с призывом не оказывать военной поддержки России и не помогать ей обходить западные санкции, отдельно выделив в этом контексте Китай.

Как отмечает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, если говорить в более широком плане о будущем миропорядке, то исход нынешнего противостояния России и Запада определит исход борьбы за лояльность стран других континентов: Китай, Индия, страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. По его мнению, Китай и Индия вряд ли откажутся от дружественного отношения к России, однако на практике им придётся учитывать давление Запада, то есть сложится такая ситуация, что на политическом уровне они будут следовать нейтралитету, призывать к прекращению огня, мирному урегулированию, но частный бизнес будет так или иначе вынужден встраиваться в сложившуюся систему санкций против России. Китай вдохновлён смелостью России и готов к решительным действиям. Нуланд беспокоится © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В целом, считает Кортунов, конфликт на Украине приведёт к глобальной и изматывающей гонке вооружений, в которой Запад будет делать ставку на преимущество в высоких технологиях, но полностью изолировать Россию не получится.

Коней на переправе не меняют

В 2022 году альянс ждали большие перемены — осенью должен был смениться генеральный секретарь, поскольку мандат Йенса Столтенберга, занимающего этот пост с 1 октября 2014 года, истекает в сентябре. 16 марта он подтвердил, что готовится к концу 2022-го возглавить Центробанк родной Норвегии. Однако на фоне начавшейся в феврале военной спецоперации РФ на Украине лидеры стран — членов НАТО усомнились, что в условиях такого острого кризиса сейчас самое подходящее время для смены руководителя блока.

Как сообщили источники норвежской телекомпании TV2, срок полномочий Столтенберга будет продлён ещё на год. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре подтвердил, что королевство поддерживает это решение, если НАТО примет его. Накануне Министерство финансов Норвегии заявило, что готово к варианту, что Столтенберг не сможет занять пост главы Центробанка в этом году.

Сам Столтенберг отказался комментировать вопрос о продлении полномочий генерального секретаря альянса: «Я оставляю это решение на усмотрение лидеров 30 стран НАТО, у меня нет других комментариев».