США оказывают беспрецедентное давление на остальные страны, заставляя их осудить действия РФ на Украине. Но значительная часть стран Азии не собираются плясать под американскую дудку и выражают поддержку Москве или как минимум занимают нейтральную позицию

Китай

Как пишет американское издание Politico, в ходе почти двухчасового разговора в видеоформате 18 марта президент США Джо Байден не смог убедить председателя КНР Си Цзиньпина взять на себя обязательство использовать влияние Китая для прекращения спецоперации РФ на Украине.

Напротив, эта беседа спровоцировала китайского лидера на неявную критику роли США в разжигании украинского кризиса. Более того, Пекин, похоже, только укрепляет свои отношения с Москвой и выступает против попыток Вашингтона остановить проведение спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Рябков указал послу Китая на военно-биологическую деятельность США на Украине © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Высокопоставленный представитель Белого дома рассказал, что во время переговоров Байден никаких конкретных требований не выдвигал, а лишь изложил своё видение относительно ситуации на Украине, но всё же предупредил, что поддержка Москвы будет иметь для Китая последствия. Пресс-секретарь администрации Джен Псаки подтвердила, что Вашингтон может ввести санкции против КНР.

Риторика Си Цзиньпина была менее воинственной: он указал Байдену на то, что главным приоритетом в ситуации на Украине остаётся продолжение диалога и предотвращение жертв среди гражданского населения, избежание гуманитарного кризиса и скорейшее прекращение огня, а в долгосрочной перспективе необходимо взаимное уважение между крупными державами, отказ от менталитета холодной войны и блокового противостояния, последовательное построение устойчивой системы глобальной и региональной безопасности.

Кроме того, председатель КНР сказал американскому президенту, что «США и НАТО должны продвигать диалог с Россией, устранить обеспокоенности РФ и Украины в области безопасности и подлинную причину украинского кризиса».

Министр иностранных дел КНР Ван И уверен, что позиция Китая объективна и справедлива, и время покажет, что она находится на правильной стороне истории.

Отсутствие существенных результатов переговоров, состоявшихся 18 марта, ставит под сомнение, что личные отношения лидеров США и КНР, сложившиеся ещё в то время, когда Байден был вице-президентом страны, действительно могут помочь преодолеть глубокие политические разногласия между ними, говорится в статье Politico. Скорее всего, это лишь укрепит политику Белого дома в отношении Китая, которая основана на сплочении союзников Вашингтона для противодействия влиянию Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами, отмечает американское издание.

Об этом явно свидетельствуют слова официального представителя Госдепартамента Неда Прайса, прозвучавшие 14 марта:

«(На переговорах советника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана с главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Яном Цзечи в Риме американская делегация — ред.) напрямую и недвусмысленно заявила о нашей озабоченности относительно поддержки России со стороны КНР и о последствиях, которые будет иметь любая такая поддержка с точки зрения отношений КНР не только с нами, но и с другими странами по всему миру, включая наших союзников и в Индо-Тихоокеанском регионе». GT: Китай не поддастся на давление США в украинском вопросе © РИА Новости, СС0, Pixabay

Складывается ощущение, что пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства говорит от лица не только США, но и Индии, Вьетнама, Индонезии и других стран, которые якобы действуют против Китая, оказывающего поддержку России, таким образом вводя общественность в заблуждение. И не только этим — ранее американские СМИ, а именно газета The Wall Street Journal и телекомпания CNN, распространили сообщение, что Россия якобы запросила у Китая военную помощь для проведения специальной операции на Украине. Эту информацию вслед за пресс-секретарём президента РФ Дмитрием Песковым опроверг посол КНР в США Цинь Ган.

Дипломат подчеркнул, что Пекин не предоставляет оружие и боеприпасы ни одной из сторон конфликта, прикладывая максимум усилий для урегулирования кризиса.

Как пишет китайская газета Global Times, если КНР действительно окажет давление на Россию, это подорвёт отношения Пекина и Москвы и саботирует взаимное доверие, что станет огромной стратегической потерей для обеих сторон.

«Это то, что США хотят и рады видеть. Но как Пекин и Москва могут допустить, чтобы такой злой трюк удался? <…> Россия — это независимая крупная держава, и Китай не имеет возможности влиять на ее решение по Украине, которое Москва считает вопросом «жизни и смерти», — говорится в статье.

КНР не только не пошла на поводу у США, но и перешла в наступление: официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь уличил Вашингтон в распространении дезинформации против Китая по украинскому вопросу, преследовании злонамеренных целей и потребовал открыть американские биолаборатории, функционировавшие на Украине, для независимого исследования международными экспертами. Китайское издание заговорило о ликвидации НАТО в связи с ситуацией на Украине © РИА Новости, Михаил Маркив / Перейти в фотобанк

А о том, как усиление коллективного санкционного давления Запада на Москву и Пекин повлияет на дальнейшее развитие российско-китайских отношений, чётко объяснил Ван И:

«Они независимы и самостоятельны, основаны на неприсоединении к блокам, отсутствии конфронтации и не нацелены на третьи стороны, они также не терпят стороннего вмешательства и провокаций. Какой бы угрожающей ни была международная ситуация, Китай и Россия сохранят свою стратегическую решимость и продолжат продвигать отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. Прочная, как скала, сплочённость России и Китая — важный стабилизирующий фактор поддержания регионального и международного мира и безопасности посреди шаткой и постоянно меняющейся международной обстановки».

В свою очередь его российский коллега Сергей Лавров отмечает, что отношения России и Китая к настоящему времени вышли на беспрецедентно высокий уровень. И это не предел.

«Сейчас, конечно же, я думаю, это взаимодействие будет укрепляться, потому что в условиях, когда Запад просто грубейшим образом подрывает все устои, на которых зиждется международная система, конечно, нам надо задумываться, как двум великим державам всё-таки дальше быть в этом мире», — добавил глава МИД РФ.

Индия

Что бы ни говорил Нед Прайс, Индия имеет собственное мнение о происходящем. Американское издание Vox отмечает, что противостояние РФ и США по украинскому вопросу ставит в затруднительное положению Индию, однако власти страны в этой ситуации стремятся сохранить долгосрочные отношения с Москвой. США угрожают санкциями Индии за сотрудничество с Россией © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration

Автор статьи Джен Кирби обращает внимание на тот факт, что в эпоху холодной войны Индия придерживалась тактики неприсоединения и сохранения суверенитета, и, хотя с тех пор внешнеполитическая линия страны претерпела изменения, идея автономности всё ещё заложена в её фундамент.

Балансирование между двумя центрами силы требует от Нью-Дели сложных расчётов, но такая стратегия отвечает его интересам: тёплые отношения с США и санкционное давление Запада не мешают торговать с Россией (более того, индийские власти разрабатывают новую стратегию внешней торговли для сохранения объёмов экспорта и импорта в РФ в условиях кризиса вокруг Украины), вести переговоры о покупке нефти со скидкой и тесно сотрудничать в военной сфере (2/3 индийского оружейного рынка занимает российская продукция, которая, к тому же, требует дальнейшего обслуживания).

«Обновлённая программа военно-технического сотрудничества рассчитана на 10 лет, до 2031 года. Там очень много направлений и совместных проектов.

Я не думаю, даже могу сказать, что уверен, что нынешняя ситуация не повлияет или повлияет минимальным образом на наше военно-техническое сотрудничество, потому что многие российские компании, работающие в военно-промышленном комплексе в сфере сотрудничества с Индией, давно уже находятся под односторонними санкциями со стороны США, в первую очередь. И то расширение ограничений, которое было вызвано ситуацией на Украине, кардинальным образом ничего не меняет.

Что касается поставок конкретно систем С-400, то они идут по плану, и те ограничения, которые на нас сейчас дополнительно наложены, никаким образом не повлияют на поставки и завершение этого контракта», — заявил посол РФ в Индии Денис Алипов. Индия изучает возможность перевода своих студентов с Украины в Россию © РИА Новости, Олег Ласточкин / Перейти в фотобанк

Для ещё большего укрепления торгового сотрудничества стороны рассматривают возможность отказа во взаимных расчётах от доллара и евро и перехода на рубли, рупии, а также юани. Расчёты напрямую в национальных валютах практиковалась СССР и Индией с 1970-х годов по 1992 год в условиях холодной войны и антисоветских санкций США.

15 марта глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, выступая перед верхней палатой парламента (Раджья Сабха), подчеркнул, что позиция государства по украинскому конфликту неизменна и последовательна: оно призывает к немедленному прекращению всех военных действий и считает диалог единственно возможным путём достижения мира.

«Индия хорошо понимает не только цели самой операции, но и истоки ситуации с безопасностью в Европе, все обстоятельства российско-украинских отношений в последние годы и десятилетия. Это одна из причин того, что Индия сейчас занимает достаточно взвешенную позицию по отношению к тому обострению», — заявил Алипов.

Индия нуждается в сильной России, которая поможет сохранить баланс сил в Азии, объясняет Vox.

И вся остальная Азия

Решимость не поддаваться давлению Запада в ситуации с украинскими событиями проявили не только такие политические и экономические гиганты, как Китай и Индия, и но более мелкие страны азиатского региона.

Японские СМИ с удивлением обнаружили, что абсолютное большинство стран-членов АСЕАН занимают по украинской проблеме нейтральную позицию, а некоторые даже с пониманием относятся к действиям России. «Японии бы лучше помолчать»: Леонков оценил предложение об исключении РФ из Совбеза ООН © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Власти Мьянмы не рассматривают спецоперацию РФ на Украине как агрессию. Официальный представитель военных властей Мьянмы генерал Зо Мин Тун заявил, что Москва справедливо выдвинула требования по обеспечению собственной безопасности — приближение США к российским границам можно рассматривать как попытку подорвать суверенитет РФ, а Украина действует исключительно в интересах блока западных стран.

Вьетнам и Лаос воздержались при голосовании в ООН по антироссийской резолюции Запада. Обе эти страны, имеющие тесные связи с РФ в сфере поставок военной техники и пережившие в своё время ужасы войны, не хотят устраивать политическую осаду против Москвы.

Интернет-издание вьетнамской Торгово-промышленной палаты опубликовало официальную позицию по украинскому вопросу: «Украина сначала предала близкую страну Россию в угоду старшему брату (США — ред.), но, когда случилась беда, никто ей не помог. У украинцев когда-то была возможность выбирать и определять направление национального развития. К сожалению, они совершали ошибку за ошибкой, оставляя суверенитет и национальную безопасность своей страны в руках коллективного Запада».

Занять нейтральную позицию решили также Индонезия и Таиланд — крупнейшие по населению и экономическому потенциалу игроки АСЕАН, которые в ноябре 2022 года станут организаторами саммита G20 и саммита Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (APEC) соответственно, а Россия входит в оба эти интеграционных объединения. Зубец рассказал, почему Азия не участвует в санкциях против России © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration

3 марта АСЕАН опубликовала заявление о глубокой обеспокоенности ситуацией на Украине, о России в тексте ни слова вообще, не говоря уже о какой-либо критике в её адрес за сложившуюся ситуацию.

Единственный член Ассоциации, выступивший с жёсткими антироссийскими заявлениями, — Сингапур, чем сильно удивил партнёров.

«Для Сингапура российская спецоперация на Украине вообще не ощутима. Сегодня у Сингапура нет проблем с безопасностью. Однако здесь боятся того, что если за одной страной признать право «обнажать» свои клыки и нападать на другую, то это может привести к угрозе для безопасности Сингапура в будущем. Конечно, при этом здесь прежде всего имеют в виду амбициозные устремления Китая. Виллахари Косикан, бывший высокопоставленный сингапурский дипломат, высказывает мнение, что «и в Малайзии всё ещё есть много людей, которые до сих пор называют Сингапур «потерянным островом». Такая неприятная перспектива, помимо общей ориентации на США и Запад, и подталкивает Сингапур на проведение в целом выпадающей из общего хора АСЕАН линии по ситуации на Украине», — объясняет японская газета «Санкэй симбун».

В целом пророссийской оказалась позиция по спецоперации РФ на Украине не только официальных лиц, но и пользователей соцсетей юго-восточных стран. Индийское издание India Narrative выделяет два взаимосвязанных фактора, обусловивших такую картину:

1. традиционная склонность к невмешательству во внутренние дела других стран и нейтралитет в отношении далеких государств;

2. геополитические последствия военных действий и сопутствующая обеспокоенность, вызванная чувством незащищённости маленьких стран от больших соседей, которые проводят свою внешнюю и оборонную политику на основе сфабрикованной истории.

Лавров рассказал о гарантиях безопасности, которые нужны России © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

«У России много надёжных партнёров не только на постсоветском пространстве, но и в Китае, Юго-Восточной Азии, странах Африки. Это огромный, перспективный рынок, при этом не раздираемый такими противоречиями, как в Европе. Плоды этого партнёрства и сотрудничества более чем очевидны», — написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.