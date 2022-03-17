С Украиной стоит договариваться только о безоговорочной капитуляции, при этом в стране нужно будет менять «государственную душу»

Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 17 марта.

«Украине не в том положении, чтобы диктовать условия»

Переговоры между российской и украинской делегациями продолжаются. Советник главы офиса Владимира Зеленского — Михаил Подоляк считает, что согласование мирного договора России и Украины может занять от нескольких дней до полутора недель, а встреча президентов двух стран может состояться после завершения работы над соглашением, возможно, в течение ближайших недель.

Однако политолог Богдан Безпалько уверен, что Россия может договариваться только о безоговорочной капитуляции, и для этого переговоры не нужны. По его словам, для этого нужна военная победа, трибунал.

«Что касается переговоров, в них пытаются выделить две позитивные стороны. Первая — это то, что Россия демонстрирует свою готовность к переговорам, то есть она демонстрирует свою благожелательность, толерантность. Второе — это то, что можно договориться о гуманитарных коридорах, в рамках которых люди могут выйти из городов», — сказал Безпалько.

Богдан Безпалько: Киев не в том положении, чтобы диктовать свои условия © РИА Новости, Нина Зотина

«Она (Украина) не в том положении, чтобы что-то диктовать. Она не в том положении, чтобы что-то затягивать», — заявил политолог.

Нужно менять «государственную душу» Украины

Есть страны, которые создавались «на крови», таких немало, рассказал известный политтехнолог и философ Дмитрий Выдрин. А есть такие, которые создавались на ненависти. Кристально чистой ненависти. Украина относится к последним.

Рядом с ней, продолжил Выдрин, находится колоссальная державная планета с соответствующим геокультурным притяжением. Вначале — сразу после распада Союза — это притяжение сдерживалось потребительско-бытовыми аргументами: заработки и коммуналка сравнимы, качество жизни в принципе тоже, а аэропорты и, пардон, туалеты даже почище. Еще и «кава» получше… Потом Россия вдруг стала по всем параметрам перегонять. Даже по параметрам всеобщего карго-культа.

Дмитрий Выдрин: Украинцев приучили жить на нервах © РИА Новости, Владимир Трефилов

(…) Короче, проще всего было отгородиться от «российской тяги» не проволочным забором, а ненавистью. На нее и сделали ставку.

Поэтому при выбранной модели государства, при действующем культурном модусе, при укоренившемся механизме отбора, шлифования и воспроизводства элит именно ненависть будет основой всех отношений с Россией.

Не «койки надо менять» — то есть не государственную модель. Менять надо «государственную душу» — всю модель образования, воспитания, культуры и мировоззрения. И начинать необходимо, как всегда, с типа и качества государственной элиты», — сообщил философ.

Будущее российской экономики: курс рубля и не только

Мирные переговоры между Россией и Украиной продолжаются, прослеживается некий компромисс. На этом фоне растут мировые фондовые индексы, на этом фоне укрепляется рубль, на этом фоне падает цена на нефть, потому что в нефти большая рисковая надбавка, рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец.

При этом, говоря о курсе доллара, он отметил: вряд ли курс вернётся к уровню 75, который был до начала активной фазы спецоперации на Украине. Российское население испугано санкционным ударом, который нанесли по России, и сейчас имеется повышенный спрос на валюту. Как только либерализуется валютный рынок, многие решат купить какое-то количество валюты.

Алексей Зубец: Западный фондовый рынок – главный союзник России в спецоперации на Украине © Youtube / Алексей Зубец

«Европа применила удушающий захват против России. Если даже он будет ослаблен в ближайшее время, нет никаких гарантий, что он будет применен второй раз. Памятуя об этом, люди будут более рациональны с точки зрения вложений и какое-то количество денег предпочтут хранить в валюте.

Надо также понимать, что Федеральная резервная система (ФРС) начала поднимать ставки. По прогнозам, это приведет к сокращению деловой активности в США и в мире, и, скорее всего, это приведет к падению цен на нефть ближе к осени. Из-за этого поступление валюты в Россию тоже сократится», — обрисовал ситуацию экономист.

Сегодня мы видим усилия по стабилизации рубля за счет того, что введена норма о 80% продажи выручки, указал Зубец. Если она будет смягчена, то это приведет к определенному ослаблению рубля по отношению к доллару.

«Когда пыль осядет и ситуация начнет двигаться в сторону стабилизации, это будет 80-90. Понятно, что это противостояние надолго. Оно не вчера началось и не завтра кончится. На полное снятие санкций против России рассчитывать мы не можем.

Давление Запада на Россию продолжится. Это тоже не будет способствовать сохранению сильного рубля по отношению к доллару. 80-90 — это наиболее вероятный коридор после завершения активной фазы противостояния между Западом и России», — спрогнозировал эксперт.