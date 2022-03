Пожар на ЗАЭС, «Сагайдачный» на дне. Хроника событий на Украине на утро 4 марта

В ночь на 4 марта в учебно-тренировочном центре Запорожской атомной электростанции вспыхнул пожар. Руководство Украины воспользовалось случаем и потребовало у Запада закрыть небо над Украиной. В Николаеве затопили флагман украинского военно-морского флота фрегат «Гетман Сагайдачный»

О пожаре на Запорожской АЭС около 03:00 по Москве сообщил представитель пресс-службы ЗАЭС Андрей Туз.

«Пожар на атомной электростанции», — заявил Туз в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале Запорожской АЭС.

Украинские СМИ опубликовали кадры с камеры видеонаблюдения станции, на которых виден дым над постройками.

При этом в пожаре обвинили Россию. О взятии станции под контроль ВС РФ 28 февраля сообщал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российские танки расстреливают атомные блоки. Это танки, оборудованные тепловизорами, т. е. они знают, куда стреляют <…> Если будет взрыв — это конец всем. Конец Европе. Это — эвакуация Европы», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Однако даже украинские журналисты, изучив видео происходящего, заметили: эти видео официальные СМИ и поддерживающие украинские власти Telegram-каналы толкуют весьма вольно.

«М*****ё (дурачьё. — Ред.) из Нехты выдаёт засветку осветительной ракеты за пожар на станции. Ну не уроды?» — заявил главред одесского «Таймера» Юрий Ткачёв.

Позже стало известно, что радиационный фон на станции в норме.

«Сейчас информации о нарушении радиационного фона нет», — заявил представитель пресс-службы ЗАЭС Туз в эфире канала «Рада».

Спустя некоторое время Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заявила: на самой станции пожара не было.

«По состоянию на 02:26 (03:26 по Москве) в г. Энергодар на Запорожской АЭС отключен третий энергоблок от единой энергосистемы (работают только 4 блока). Противопожарное состояние на АЭС в пределах нормы. За территорией АЭС в учебно-тренировочном корпусе возникло возгорание», — говорилось в сообщении ГСЧС Украины в Telegram.

Но этим информационным поводом воспользовалась украинская власть.

«Информационное войско! Тотальная мобилизация! Просим присоединиться все СМИ и каналы для распространения информации. Начинаем в 05:00», — появилось в 04:46 по Киеву (05:46 по Москве) сообщение в Τelegram-канале Верховной Рады Украины.

Спустя несколько секунд на канале опубликовали задание для украинских пропагандистов.

«Славное информационное войско! Сейчас от нас зависит безопасность всего мира. Мы должны сделать всё, чтобы закрыли небо над Украиной! К бою! Должны предупредить второй Чернобыль. Максимально спамим (комментарий+цитирование). Сообщение: Europe has to wake up! The biggest nuclear power plant of the Europe is on fire. Right this moment. Russian tanks are firing at nuclear power blocks!» — гласило сообщение Рады в Telegram-канале.

В переводе на русский оно выглядит так: «Европа должна проснуться! Самая большая АЭС в Европе в огне. Российские таки ведут огонь по атомным блокам!». И информационное войско начало спамить — массово рассылать сообщения по во всех соцсетях и по всем доступным электронным адресам.

Таким образом, инцидент на АЭС по максимуму используется Украиной для втягивания НАТО в происходящее в стране, что приближает Третью мировую войну.

Сам Зеленский уже заявил, что обсудил ситуацию с пожаром на Запорожской АЭС с мировыми лидерами, в том числе с президентом США Джон Байденом, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьером Бельгии Шарлем Мишелем и премьером Британии Борисом Джонсоном. Украина, по его словам, также обратилась в МАГАТЭ.

Примечательно, что днём ранее Украина уже обращалась к МАГАТЭ с просьбой обратиться к НАТО по поводу бесполётной зоны над страной.

«В целях возвращения ситуации, связанной с безопасностью ядерных установок, объектов на площадке Чернобыльской атомной электростанции и в зоне отчуждения, в правовое поле настаиваем на осуществлении неотложных решительных действий по обращению МАГАТЭ в НАТО с требованием ввести <…> закрытие пространства над территорией Украины с учетом рисков и географии расположения атомных станций НАЭК "Энергоатом"», — говорилось в заявлении украинского Минэнерго, обнародованном в четверг, 3 марта.

Таким образом, следует тщательно исследовать произошедшее на ЗАЭС, установить причину пожара, а также то, были ли выстрелы и кто вёл огонь — дело в том, что и на ЗАЭС, и на ЧАЭС, о контроле над которыми ранее объявляли Вооружённые силы России, охрана объектов ведётся совместно с украинскими силовиками.

Пока всё очень похоже на провокацию, чтобы вынудить НАТО к активным действиям на Украине. Ситуация осложняется тем, что под контролем Украины остаются ещё две АЭС — Ровенская и Хмельницкая. Фактически, авантюристы в украинской власти взяли в заложники не только свой народ, но и Европу.

Ну а пока на ЗАЭС всё в норме.

«Украина сообщила МАГАТЭ, что пожар в районе Запорожской АЭС не затронул "основное" оборудование, персонал станции принимает меры по смягчению последствий», — сообщило утром 4 марта МАГАТЭ.

Чуть позже о том, что ситуация на ЗАЭС не вызывает опасений сообщил и глава Минэнерго США.

Тем временем Украина продолжает уничтожать собственную инфраструктуру и даже военную технику.

Неудачная пародия на Нахимова, просьба Кадырова

В ночь на 4 марта Украина официально подтвердила информацию о затоплении флагмана Военно-морских сил страны фрегата «Гетман Сагайдачный». Днём ранее фотографии затопленного «Сагайдачного» облетели соцсети.

«Флагман ВМСУ "Гетман Сагайдачный" подтопили в порту Николаева. Так нужно. После войны быстро поднимем и восстановим», — сообщил в 00:10 по Москве Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

При этом некоторые СМИ сообщили, что фрегат затопили ещё 24 февраля.

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать приказ о взятии Киева и Харькова.

«Дайте приказ нашим бойцам, чтобы они захватили Харьков, Киев и все остальные города, быстро, чётко, качественно. Товарищ президент, товарищ верховный главнокомандующий, я готов жизнь за вас отдать. Но я не могу смотреть, как погибают мои и наши бойцы, министерства обороны, Национальной гвардии и других структур. Я вас очень прошу, чтобы вы закрыли на всё глаза и дали закончить за день-два то, что творится там», — заявил Кадыров.

Говоря о ситуации на Украине, Кадыров назвал ее угрозой для России, отметив, что переговоры для достижения мирного решения конфликта — это хорошо, но сейчас во время из-за военных действий умирают «наши братья, наши близкие и друзья», но это не удостаивается внимания.

«Я прошу дать возможность нашим бойцам проявить себя по полной, дать им возможность использовать все возможные и невозможные свои силы для того, чтобы закончить раз и навсегда», — заявил глава Чечни.

Тем временем на самой Украине обстановка продолжает оставаться тяжёлой.