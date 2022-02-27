Надежда решить вопрос миром всё еще сохраняется. Представители России будут ждать ответа Украины по встрече в Гомеле до 15:00 (по Минску), заявил глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.
Ранее сообщалось, что российская делегация прибыла в Белоруссию, в Гомель для переговоров с украинской стороной.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Гомель как место переговоров был предложен именно украинской стороной. Он также отметил, что Киев предупредили о том, что «на этот раз мероприятия, предусмотренные ходом ведения военной операции, приостанавливаться не будут».
Президент Украины Владимир Зеленский утром в воскресенье заявил, что переговоров на территории Белоруссии не будет. В Москве не оставляют надежды на то, что украинское руководство передумает.
«Мы за мир. В случае отказа от переговоров вся ответственность за кровопролитие будет на украинской стороне. Но мы здесь до 15:00 ждем ответа украинской стороны», — сказал глава российской делегации Владимир Мединский, чьи слова приводит РИА Новости.
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин написал в своем Telegram, что «в нынешней обстановке в интересах граждан Украины Зеленский должен искать любую возможность для переговоров. Но вместо участия в них ищет отговорки». По словам политика, длящийся на Украине конфликт нужен и выгоден США, которые нашпиговали оружием Украину, сделали всё, чтобы была создана нынешняя ситуация».
Тем временем спецоперация РФ продолжается.
МИД Венгрии организовал эвакуацию 35 человек из Киева, среди них венгерские дипломаты с семьями, журналисты, сотрудники ОБСЕ и Совета Европы, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
Украинские власти в настоящее время освобождают заключённых — бывших военных для участия в боевых действиях, сообщает офис генпрокурора Украины. По данным украинских СМИ, ссылающихся на прокурора Андрея Синюка, ряд заключенных уже отправились на позиции, по другим — вопрос еще согласовывается.
Продолжаются бои на Донбассе. Как сообщает в воскресенье, 27 февраля, Донецкое агентство новостей (ДАН), накануне Сотрудники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ отключили камеры видеонаблюдения на линии соприкосновения в Донбассе и продолжает проведение мероприятий по эвакуации всех международных членов миссии.
Что касается перспективы возможных переговоров, то 27 февраля появилась следующая информация: президент Турции Тайип Эрдоган предложил выступить посредником между Россией и Украиной, поскольку у Стамбула «крепкие отношения с обеими странами». Об этом написал в своем Twitter глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
О реакции Москвы и Киева на это предложение пока ничего не сообщается.