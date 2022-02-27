Российская делегация ожидает окончательного ответа Киева относительно возможных переговоров в Гомеле, и будет ждать еще ровно час. Тем временем спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации Украины не приостанавливается

Надежда решить вопрос миром всё еще сохраняется. Представители России будут ждать ответа Украины по встрече в Гомеле до 15:00 (по Минску), заявил глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

Ранее сообщалось, что российская делегация прибыла в Белоруссию, в Гомель для переговоров с украинской стороной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Гомель как место переговоров был предложен именно украинской стороной. Он также отметил, что Киев предупредили о том, что «на этот раз мероприятия, предусмотренные ходом ведения военной операции, приостанавливаться не будут». Срок на переговоры, чистки в Харькове и Одессе, конфликт с НАТО. Хроника событий на Украине на 13:00 27 февраля © REUTERS, Maksim Levin

Президент Украины Владимир Зеленский утром в воскресенье заявил, что переговоров на территории Белоруссии не будет. В Москве не оставляют надежды на то, что украинское руководство передумает.

«Мы за мир. В случае отказа от переговоров вся ответственность за кровопролитие будет на украинской стороне. Но мы здесь до 15:00 ждем ответа украинской стороны», — сказал глава российской делегации Владимир Мединский, чьи слова приводит РИА Новости.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин написал в своем Telegram, что «в нынешней обстановке в интересах граждан Украины Зеленский должен искать любую возможность для переговоров. Но вместо участия в них ищет отговорки». По словам политика, длящийся на Украине конфликт нужен и выгоден США, которые нашпиговали оружием Украину, сделали всё, чтобы была создана нынешняя ситуация».

Тем временем спецоперация РФ продолжается.

МИД Венгрии организовал эвакуацию 35 человек из Киева, среди них венгерские дипломаты с семьями, журналисты, сотрудники ОБСЕ и Совета Европы, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Слова и ракеты. Хроника событий на Украине по состоянию на 12.00 27 февраля © Facebook, Командування об'єднаних сил ЗС України

Украинские власти в настоящее время освобождают заключённых — бывших военных для участия в боевых действиях, сообщает офис генпрокурора Украины. По данным украинских СМИ, ссылающихся на прокурора Андрея Синюка, ряд заключенных уже отправились на позиции, по другим — вопрос еще согласовывается.

Продолжаются бои на Донбассе. Как сообщает в воскресенье, 27 февраля, Донецкое агентство новостей (ДАН), накануне Сотрудники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ отключили камеры видеонаблюдения на линии соприкосновения в Донбассе и продолжает проведение мероприятий по эвакуации всех международных членов миссии.

Что касается перспективы возможных переговоров, то 27 февраля появилась следующая информация: президент Турции Тайип Эрдоган предложил выступить посредником между Россией и Украиной, поскольку у Стамбула «крепкие отношения с обеими странами». Об этом написал в своем Twitter глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

О реакции Москвы и Киева на это предложение пока ничего не сообщается.