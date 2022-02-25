Президента Украины Владимира Зеленского, похоже, окончательно захватило биполярное расстройство при восприятии происходящего в стране. И правое полушарие уже не контролирует то, что делает левое, и наоборот, а с руками, подписывающими разные документы, и ртом, произносящим противоречивые речи, так и совсем беда

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

И совсем уж весело встретила спецоперацию и ее «захватчиков» Одесса, в которой чиновники от медицины и общественные активисты, помогающие ВСУ, настойчиво призвали горожан-сограждан поделиться своей кровью, но только находясь в трезвом состоянии, «исключив прием алкоголя хотя бы за 48 часов до сдачи крови». Потому что и так в городе много бухих и радостных, провожающих лозунгом «Чемодан — вокзал — Львов» всех, кто срочно освобождает от своего «национально-сознательного» присутствия Южную Пальмиру и так усиленно и массово переезжает в Галичину, что пришлось ввести в расписание дополнительный состав Одесса — Львов.

Лучше поздно, но навсегда. Почему личная ночная капитуляция Зеленского ничего не стоит © REUTERS,

И даже главный защитник Украины по версии Зеленского, президент США Джо Байден только разразился грозными филиппиками в адрес Москвы, но войска послал лишь на помощь «восточному флангу НАТО», а не Украине, которой лишь подкинут денег, чтобы, видимо, ее элите хватило на авиабилеты при бегстве из страны.

«Мы договоримся о следующих шагах по укреплению нашего Альянса. Мы больше 400 миллионов долларов предоставили оборонной помощи Украине… Наши вооруженные силы не будут и не привлечены сейчас к боевым действиям. Наши военные едут в Европу для того, чтобы заверить в безопасности наших союзников по НАТО. Мы будем защищать НАТО всей мощью нашей силы. НАТО объединены и более решительны, чем когда-либо. Нет сомнений, что США и союзники преданы обязательствам по статье 5, которая говорит, что атака на одного является атакой на всех. Сейчас я даю разрешение на размещение дополнительных военных в Германии и также передислокацию тех, кто наготове. Мы также готовимся к следующим шагам, если они будут нужны для того, чтобы поддержать наших союзников и Украину», сказал Байден. И всё!

И вот в это время Зеленский в ночном выступлении вопит: «Мы остались одни!». И соглашается поговорить с Россией и обсудить с нею нейтральный статус Украины. То есть фактически поговорить об отказе от вступления в НАТО, что сдуру и с легкой руки экс-президента Петра Порошенко уже записано в украинской Конституции.

Но другой рукой перед этим Зеленский разорвал дипотношения с Россией и подписал указ о всеобщей мобилизации в Украине в течение 90 дней. «В связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил Украины и других военных формирований», — сказано в самом документе.

При этом находящиеся на службе неонацисты и неофашисты из различных парамилитарных и добровольческих структур не собираются складывать оружие о объявляют о готовности к партизанской и диверсионной борьбе. В том числе, не только в Украине, но и на территории сопредельной России и Белоруссии. Их диверсанты готовы заминировать и взорвать в Мариуполе два крупнейших металлургических комбината — имени Ильича и «Азовсталь». Ну, а загнанные в угол военного поражения украинские военные готовы напоследок обстреливать «Градами» и ракетами, в том числе, и подтянутыми к местам боев тактическими ракетными комплексами «Точка-У», и ЛДНР, и Россию.

Зеленский призвал усилить санкции против РФ © скриншот видео

Россия для собственной безопасности и спокойствия собственных граждан просто обязана, если говорить об этом пафосно, вырвать военное жало у напичканной западным оружием украинской военной машины. Упреждающий удар всегда своевременен, это вам любой военный скажет.

Но есть и три другие обоснования военной спецоперации в Украине.

Первое: она однозначно юридически легитимна. Как сказал Путин в своем обращении к российскому народу, он действует в соответствии со статьей 51 главы 7 Устава ООН, которая дословно гласит: «Настоящий Устав ни в коей мере не затрагивает неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на Члена Организации, до тех пор пока Совет Безопасности не примет мер, необходимых для поддержания международного мира и безопасности. Меры, принятые Членами Организации при осуществлении этого права на самооборону, должны быть немедленно сообщены Совету Безопасности и никоим образом не должны затрагивать полномочий и ответственности Совета Безопасности, в соответствии с настоящим Уставом, в отношении предпринятия в любое время таких действий, какие он сочтет необходимыми для поддержания или восстановления международного мира и безопасности».

И да, ДНР и ЛНР — не члены ООН, но они — союзники России по договорам о дружбе, сотрудничестве и помощи, которые Москва подписала и с Донецком, и с Луганском. А значит, Россия имеет право защищать своих союзников. Если те ее об этом попросят. ЛДНР попросили и Россия откликнулась. И все сообщила в ООН.

Во-вторых, спецоперация по принуждению Украины к миру и подлинной демократии исторически обоснована Путиным во время разъяснения им же причин и смыслов признания Россией двух самопровозглашенных республик 21 февраля 2022 года. Тогда он аргументировано рассказал и доказал то, о чем стыдливо пытались замалчивать. А именно — что в начале 20-ых годов прошлого века современную Украину создала Россия, точнее — российские большевики, и что она уже поэтому является «Украиной имени Владимира Ильича Ленина». Именно он передал Украине земли, которые ей никогда не принадлежали, а потом его последователи Иосиф Сталин и Никита Хрущев только продолжили эту практику. И сейчас Россия только пытается восстановить справедливость историческую — вернуть русский дух дуда, откуда его изгнали.

И наконец, в-третьих, теперь если Украина вернет себе внеблоковый статус, а НАТО прекратит осваивать ее территорию и не будет там размещать ударные ракетные комплексы, то все вкупе это перестанет угрожать российской безопасности. Ну и, конечно же, демилитаризация и денацификация уменьшат градус русофобии в Украине. А это самое то, что России и нужно.

И вообще, спецоперация в Украине однозначно сделает Россию сильнее. И может быть, именно поэтому так и ярятся, выступая против действий России, ее «друзья и партнеры» на коллективном Западе? Им там сильная Россия не нужна…