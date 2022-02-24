Украинские военные публикуют призывы не паниковать и уверяют в том, что российские войска несут потери. В Москве опровергают эти утверждения Киева. Тем времени от имени президента Украины Владимира Зеленского выступает главком ВСУ Валерий Залужный

Генеральный штаб ВСУ перестал к полудню сообщать какие-то конкретные данные, ограничившись призывами и и самыми общими декларациями: «Наши дипломаты информируют мир о происходящем. Украинцы никогда и никому не отдадут свою свободу и независимость. Только мы сами, все граждане Украины, с 1991 года определяем наше будущее. Но сейчас решается судьба не только нашего государства, но и того, какой будет жизнь в Европе».

«Гражданским (…) стоит оставаться дома. Предупредите своих близких о происходящем. Позаботьтесь о тех, кто нуждается в помощи», — дали рекомендации военные. На границе со Словакией были отмечены пробки автомобилей желающих бежать с Украины. Видео опубликовало издание «Страна».

Национальный банк Украины информировал о срочных решения по функционированию финансовой системы страны. Распоряжениями регулятора ограничено снятие наличных денег ста тысячью гривен день (за исключений заработных плат, социальных выплат), рестрикции не касаются безналичных расчетов, официальный курс валют зафиксирован по состоянию на 24 февраля, приостановлены операции российских резидентов, банкам предписано остановить эмиссию электронных денег и пополнение электронных кошельков.

О том, что президент страны Владимир Зеленский отдал приказ «наносить максимальные потери захватчикам», стало известно со слов главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. «Ситуация контролируемая. Русские войска несут потери, — в районе проведения ООС (операция объединенных сил — так Киев называет силовую операцию в Донбассе) сбито 5 самолетов ВКС РФ и 2 вертолета, подбито 2 танка, уничтожено несколько грузовиков ВС РФ (…). Потерь среди защитников Украины в настоящее время нет».

Министерство обороны России со своей стороны опровергало сообщения об уничтожении российской техники и вооружения. В социальных сетях появились известия о гибели шести военнослужащих ВСУ в Одесской области в результате обстрела. В Умани сообщили о смерти мирного жителя.

Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким информировал о потерях украинских военных в результате ударов по военной инфраструктуре Очакова.

Из Румынии сообщили, что украинский истребитель Су-27 был перехвачен утром 24 февраля двумя самолетами F-16 военно-воздушных сил Румынии на севере страны и принужден к посадке на военно-воздушной базе в Бакэу.

Национальная полиция будет раздавать оружие ветеранам органов внутренних дел, такой приказ отдал глава этого ведомства в МВД Игорь Клименко. Процесс получения может быть упрощен, так как Верховная Рада Украины поддержала решение о введении военного положения на территории государства, информировали украинские СМИ.

Оружие будет раздаваться для помощи в обеспечении правопорядка на территории населенных пунктов.

Издание «Страна» также сообщило со ссылкой на местных жителей о стрельбе из автоматического оружия возле Геническа — в Херсонской области, рядом с российской границей. Глава Крыма Сергей Аксенов тем времени приказал готовит Северо-Крымский канал к принятию днепровской воды.