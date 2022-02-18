В четверг, 17 февраля, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об амнистии, который должен разгрузить переполненные тюрьмы, а также освободить осужденных военнослужащих и боевиков-националистов

«Надо, чтобы Зеленский отдал приказ наступать». Кто на Украине обрадуется признанию Донбасса © РИА Новости, Сергей Батурин / Перейти в фотобанк

Автором этого законопроекта под номером 5249 была «Слуга народа» Юлия Яцик. Подавала она его еще в прошлом году к 30-летию независимости Украины. Однако только сейчас, на фоне обострения, он приобрел актуальность для украинских властей. Законопроект поддержали 310 депутатов.

Нардеп Юля Яцик подчеркивает, что это первая амнистия за последние пять лет, а вызвана она гуманитарными соображениями и необходимостью экономии средств на содержание заключенных.

«В условиях жесткой экономии государственных средств и значительного дефицита площадей в учреждениях исполнения наказаний акт амнистии позволяет разгрузить места лишения свободы и сэкономить бюджетные средства на содержание лиц в указанных учреждениях», — говорит автор законопроекта. Амнистия должна распространяться на 1173 заключенных, совершивших нетяжкие преступления или преступления, не связанные с коррупцией.

Бойцы АТО: серьезная деструктивная сила под покровительством украинской власти © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Однако есть отдельная категория осужденных, под которую и составлялся законопроект: «участники боевых действий, лиц, защищавших суверенитет и территориальную целостность Украины, которые принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях».

Иными словами, речь идет о ветеранах АТО/ООС и боевиках-националистах, которых украинские суды и без того редко осуждают за серьезные преступления, трактуя зачастую убийства и изнасилования как «хулиганство», предполагающее незначительные сроки.

То, что законопроект рассчитан именно на боевиков АТО, а все прочие категории внесены, сугубо чтобы придать гуманитарную окраску, фактически подтверждает один из авторов законопроекта об амнистии депутат Игорь Фрис. «Законопроект расширяет действие амнистии по некоторым видам преступлений не только на участников «АТО», а на всех людей, которые защищали суверенитет и территориальную целостность нашей страны», — говорит Фрис.

Данную инициативу можно считать отложенной до момента эскалации конфликта попыткой угодить националистам. В прошлом году радикальные националисты регулярно осаждали Офис президента, требуя полной амнистии для участников войны против Донбасса. По их мнению, президент Украины Владимир Зеленский должен оказать влияние на парламентское большинство, чтобы нардепы вынесли данный вопрос на голосование.

«Многие ветераны совершили ошибку и должны получить второй шанс. Многие осужденные несправедливо. Амнистия даст возможность это исправить. Своих в беде не бросаем», — говорилось в сообщении неонацистской организации С-14. И вот, «Слуги народа» пошли на встречу их очередным требованиям.

Аналогичную амнистию проводили при Порошенко. В 2016 году по амнистии выпустили 205 осужденных, в 2017 году — 2821, в 2018 году — 3435, в 2019 году — 881.

В то же время, в августе 2021 года Кабинет Министров предложил парламенту законодательно закрепить невозможность применения амнистии для «совершивших правонарушения во время временной оккупации части Донбасса и Крыма». Однако такая амнистия является частью Минских договоренностей, от которых Киев, таким образом, отказывается.

К началу года в украинских учреждениях исполнения наказаний отбывали наказание около 32 000 человек. Кроме того, в следственных изоляторах держались под стражей на стадии досудебного расследования около 20 000 человек. Столь большое количество заключенных в СИЗО обусловлено тем, что сомнительные дела, особенно с политической подоплекой, украинские суды умышленно затягивают на долгие годы, поскольку формально осудить человека бывает сложно из-за отсутствия состава преступления или доказательств, а его освобождение вызовет недовольство националистов.

Например, 17 февраля уголовное дело было возбуждено против депутата горсовета Одессы от «Партии Шария» Ильи Фреймана. Обвиняют его «за надругательство над украинским флагом», по которому ему грозит до трех лет. Доказательством служит видео: перед началом заседания горсовета депутат откладывает в сторону розданные желто-голубые флажки. Он их просто кладет на стол в стороне.

Тем временем радикальных националистов и ветеранов АТО/ООС с легкостью отпускают на свободу или квалифицируют уголовные дела, как незначительное хулиганство. Адвокат Алексей Сиротин называет амнистию сигналом для судей и фактической индульгенцией.

Судьбу Украины решают с Россией. Зеленский заподозрил предательство Запада © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service/Handout Сергею Стерненко я считаю решенным и без амнистий. Апелляционный суд получил руководство к действию. И это после анонса новой судебной реформы, которая якобы должна сделать суды честными и независимыми», — говорит адвокат.

Еще один украинский адвокат Ростислав Кравец называет амнистию созданием особенной касты, которой всё дозволено. «Например, когда похищали, держали в подвалах и пытали людей, которых считали сепаратистами. Это преступление. Право на задержание и временное лишение свободы имеют только правоохранители. Права на пытки никто не имеет… Перед законом все равны: активист, не активист, украинец, русский, белорус. А мы хотим создать отдельную группу лиц, которая по умолчанию сможет закон нарушать, потому что будет рассчитывать на амнистию, помилование или что-нибудь еще, что придумают у президента», — заключает адвокат.

Политолог Алексей Якубин считает президентские инициативы по поводу амнистии ветеранам АТО/ООС стремлением понравиться националистам. «Владимир Зеленский понемногу теряет свой электорат, это показывают рейтинги. И хочет зайти на поле Порошенко, который опирался на активистов, ветеранов, волонтеров», — говорил политолог.

Место освобожденных националистов и ветеранов с криминальным прошлым, вероятно, должны занять очередные партии «сепаратистов», к которым нередко относят и участников социальных протестов. По сути, такая амнистия, которую откладывали с прошлого года, является сейчас еще одним примером подготовки к военным действиям и ужесточению режима внутри страны.