Канцлер ФРГ Олаф Шольц не в восторге от истерии, устроенной США и Великобританией по поводу «агрессии России к Украине», и выступает за более тесное сотрудничество с Москвой. Однако его слабая позиция внутри Германии и жёсткая позиция Вашингтона заставляют делать заявления, которые канцлеру ФРГ делать явно не хочется

Прямиком из Киева в Москву 15 февраля прилетел глава немецкого правительства. Как сообщило издание Bild, по прибытии он отказался от проведения ПЦР-теста российскими специалистами и доверил это врачу из посольства Германии в РФ, в Кремле к такому решению отнеслись с уважением.

Встреча президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца проходила с учётом антиковидных ограничений: лидеры воздержались от обмена рукопожатиями и сидели за 6-метровым овальным столом на внушительном расстоянии друг от друга, как несколькими днями ранее было на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Ирана Эбрахимом Раиси и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Путин и Шольц поспорили о геноциде: Югославия - не Донбасс? © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Рад с вами познакомиться, принять вас в Москве. Сразу отмечу, что федеративная республика является нашим приоритетным партнёром вообще и в Европе в частности. Безусловно, сегодня значительную часть нашего времени мы посвятим обсуждению ситуации в Европе с безопасностью и с теми дискуссиями, которые сейчас так остро развернулись по этому вопросу, в том числе, в связи с событиями вокруг Украины», — сказал Путин в начале встречи, отметив, что ему было бы интересно выслушать мнение своего немецкого визави о ситуации в мире.

В свою очередь, Шольц также сказал, что рад этой встрече. Он назвал визит в Россию особенным, а также указал на очень хорошие экономические отношения между РФ и ФРГ.

«Ясно, конечно, что сейчас, в это время, когда возникла такая сложная ситуация в сфере безопасности в Европе, мы должны общаться напрямую, как это было у вас с моим французским коллегой. Я рад, что наше общение стало сейчас возможным. Важно, чтобы отношения между государствами всегда регулировались путём диалога», — заявил канцлер Германии.

Неспроста Шольц упомянул Макрона — после встречи с Путиным он обменяется мнениями с Макроном, сообщил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь.

Переговоры лидеров длились более 3 часов и прошли, как отметил Путин, в деловой атмосфере. Они предметно обсудили перспективы развития двусторонних отношений, а также уделили особое внимание наиболее актуальным проблемам международной повестки. У президента РФ сложилось впечатление, что канцлер ФРГ настроен на дальнейшее прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество.

«Северный поток — 2»

Один из ключевых аспектов сотрудничества Москвы и Берлина — энергетика. Путин в очередной раз подчеркнул, что газопровод «Северный поток — 2», который с технической точки зрения с декабря 2021 года полностью готов к работе, но до сих пор не прошёл процедуру сертификации со стороны Федерального сетевого агентства ФРГ, — это чисто коммерческий проект, и не несёт никакой политической окраски. Это один из крупнейших в Европе инфраструктурных проектов, призванный значительно укрепить энергетическую безопасность на континенте, способствовать решению общеевропейских экономических и экологических задач, добавил президент РФ.

Путин напомнил, что в начале 2000-х годов, во времена президентства Леонида Кучмы и работы Герхарда Шрёдера на посту канцлера ФРГ, была договорённость о создании международного консорциума по управлению и развитию ГТС Украины, однако новое руководство страны в лице президента Виктора Ющенко отказалось от его исполнения, после чего возникли сложности с обеспечением безопасных поставок газа в Германию, и тогда Шрёдер поддержал идею строительства «Северного потока — 2». Президент РФ отметил, что сейчас по этой магистрали 55 млрд кубометров газа поступает по долгосрочным контрактам, благодаря чему цены в 3-5, а то и в 7 раз ниже, чем на споте.

«Немецкий потребитель получает российский газ в 5 раз дешевле. Пусть кошелёк откроет и скажет спасибо Шрёдеру за это. Сегодня многих беспокоит, будут ли осуществляться безопасные поставки в Европу и ФРГ. Если Шрёдер будет в совете директоров "Газпрома", то с точки зрения контроля человека порядочного и который прежде всего действует в интересах своей страны — у них будет человек, который может оказать влияние на принимаемые решения и получать информацию», — заявил Путин.

Шольц не стал комментировать экономическую деятельность бывшего канцлера, сказав, что Шрёдер выступает от своего имени, а не от имени немецкого государства. Он также добавил, что Германия приняла на себя обязательства обеспечить транзит через Украину, через Белоруссию, и хочет, чтобы в Европе было мирное развитие, не было конфронтации на Украине. «Северный поток - 2»: Без российского газа Европа протянет всего 6 недель © коллаж Украина.Ру

Путин в свою очередь заверил: «Мы готовы продолжить поставки газа через Украину даже после 2024 года. Естественно, если на это будет спрос со стороны европейских импортёров и это будет рентабельно, а сама газотранспортная система будет в исправном техническом состоянии».

На фоне заявлений лидеров стоимость газа в Европе на торгах опустилась почти до $800 за 1000 кубометров, для сравнения, накануне на фоне роста напряжённости вокруг Украины показатели достигли почти $1032.

Украина

Путин и Шольц, как лидеры стран — гарантов Минских соглашений, не могли не обсудить ситуацию на Украине. Президент РФ подчеркнул, что Киев отказывается от соблюдения «Минска-2» и договорённостей, достигнутых на саммитах «нормандского формата».

«Нет подвижек по таким принципиальным моментам, как конституционная реформа, амнистия, местные выборы, правовые аспекты особого статуса Донбасса. До сих пор не закреплена в украинском законодательстве и формула бывшего министра иностранных дел Федеративной республики Германия, сегодня президента ФРГ господина Штайнмайера, которая была им предложена как компромисс по реализации Минских соглашений по ключевым направлениям. К сожалению, и это до сих пор не реализовано», — посетовал Путин.

Он выразил надежду на то, что США, Франция и Германия окажут влияние на Киев и побудят его исполнять Минские соглашения.

Шольц так же указал на необходимость подвижек и прогресса в урегулировании внутриукраинского кризиса и сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский накануне твёрдо пообещал ему, что в рамках Контактной группы очень скоро пройдёт обсуждение всех предусмотренных законопроектов по статусу Донбасса, изменению Конституции по подготовке выборов. Госдума сделала первый шаг к признанию ЛДНР Россией © коллаж Украина.Ру

«Мы не должны зайти в тупик, который обернётся бедой для нас всех. В такой ситуации, которая сейчас сложилась, важно использовать все возможности, чтобы позаботиться о том, чтобы мирное развитие было возможно. Это причина, почему я сказал, что минский процесс мы считаем важной предпосылкой. С моей точки зрения, это будет вклад в то, чтобы переговоры в рамках трёхсторонней Контактной группы возобновились. Минский процесс — это хорошая точка стартовая для мирного решения ситуации на Украине, между Донбассом и украинским правительством», — заявил канцлер ФРГ.

На вопрос, будет ли Зеленский выполнять Минские соглашения, он ответил, что все должны придерживаться их.

В день визита Шольца в Москву Госдума проголосовала за проект постановления о признании независимости ДНР и ЛНР и скорейшем проведении переговоров с их руководством для создания правовой основы межгосударственных отношений и регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи, документ в скором времени поступит к президенту.

«Если парламент примет то, что было предложено и это станет реальностью, конечно, это будет означать нарушение Минских договорённостей. Это будет означать, что процесс прервётся и это будет политической катастрофой», — сказал глава немецкого правительства.

Прокомментировал эту инициативу и Путин. По его словам, призыв Госдумы говорит о том, что депутаты тонко чувствуют общественное мнение: в России подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их и надеется, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону. На всех фронтах. Шольц и западные политики решают свои проблемы за счет России © stroicom_gelendzhik

«Мы будем, и я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это так, как вот и говорил господин федеральный канцлер, прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений», — добавил он.

При этом Шольц повторил тезис, широко тиражируемый американскими и британскими политиками: «Мы озабочены, что 100 000 [российских] военных сосредоточены на украинской границе, этому нет видимой причины. Поэтому срочно необходима деэскалация. В этой напряжённой ситуации очень важно, чтобы не началась война».

По мнению заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, все заявления канцлера ФРГ о санкциях, Украине, едином фронте Запада предназначены для прессы, и явно не с этими идеями канцлер Германии приезжает в Москву — с российским коллегой Шольц обсуждает те же вопросы, но в иной плоскости. Эксперт обратил внимание на тот факт, что Германия входит в число тех европейских стран, которые не в восторге от истерии, устроенной США и Великобританией по поводу мнимой «агрессии России», кроме того, в силу своих интересов, тесных экономических контактов с РФ, заинтересованности в выстраивании внятных и прагматичных отношений, занимает существенно иную позицию, отсюда и та истерика, которая льётся из Киева по поводу немецкой позиции. А отстаивать эту позицию Шольцу, как подчеркнул Шаповалов, довольно сложно по нескольким причинам: с одной стороны, есть очень жёсткая позиция Вашингтона, с другой стороны, достаточно слабая позиция канцлера внутри Германии из-за отсутствия консенсуса нового немецкого правительства и по внутренней, и по внешней политике, — поэтому положение у Шольца достаточно сложное. Александр Рар: Запад может наложить на Россию санкции, если ЛДНР получит признание © РИА Новости, Михаил Климентьев

Гарантии безопасности

По словам Шольца, большую часть времени на переговорах речь шла о ситуации с безопасностью, поскольку позиции сторон расходятся, поэтому важно говорить друг с другом, важно, что НАТО и ЕС ответили на письма Москвы.

В проектах, направленных на её обеспечение, Россия выдвинула требования гарантировать нерасширение НАТО за счёт постсоветских республик, неразмещение вооружений вблизи территории РФ.

Шольц подчеркнул, что для его поколения война в Европе стала невообразимой, так и должно оставаться. Однако Путин напомнил, что мы уже были свидетелями войны в Европе — когда НАТО без мандата Совета Безопасности ООН разбомбила столицу европейского государства, Белград. Канцлер ФРГ попытался парировать, что в Югославии царила несколько иная ситуация — там была угроза геноцида.

«Позволю себе добавить, что, по нашим оценкам, то, что происходит сегодня в Донбассе, и есть геноцид», — сказал Путин.

Один из журналистов отметил, что западные политики говорят, что вопрос о приёме Украины в НАТО не стоит на повестке дня.

«Вот вы сказали замечательную фразу: "Говорят, что в ближайшие годы Украина не будет в НАТО". Что значит "говорят"? Мы же с вами должны понимать, что такое "говорят" в межгосударственных отношениях. Нам 30 лет говорят, что расширения НАТО не будет вообще, ни на один дюйм в сторону российских границ. А сегодня мы видим инфраструктуру НАТО прямо у нашего дома», — заявил Путин. «Кто первый моргнет»: Злобин назвал противостояние РФ и НАТО «войной нервов» © РИА Новости, Владимир Трефилов

Для справки: 31 января 1990 года глава МИД ФРГ Ганс-Дитрих Геншер во время выступления в баварском городе Тутцинге заявил, что НАТО должно отказаться от продвижения в восточном направлении, то есть к границам Советского Союза. 9 февраля госсекретарь США Джеймс Бейкер сказал президенту СССР Михаилу Горбачёву при личной встрече, что если Германия останется в рядах Североатлантического альянса, то его юрисдикция не распространится ни на один дюйм на восток. Спустя год премьер-министр Великобритании Джон Мейджор заверял министра обороны СССР Дмитрия Язова в том, что восточноевропейские государства не вступят в НАТО.

«Более того, обсуждается вопрос о вступлении Украины в НАТО. Говорят, как вы сказали, это не будет завтра. А когда? Послезавтра? А что это для нас меняет? В исторической перспективе. Ровным счётом ничего. Мы слышим, что Украина не готова сегодня вступить в НАТО. Узнаём этот тезис. И тоже говорят, что её завтра не примут. А примут тогда, когда её подготовят к этому? Но для нас это может быть уже поздно, поэтому мы хотим решить этот вопрос сейчас. Вот прямо сейчас, в ближайшее время в ходе переговорного процесса мирными средствами. Вот мы из этого исходим и очень надеемся на то, что наши озабоченности будут нашими партнёрами услышаны и приняты всерьёз», — продолжил Путин.

Он предупредил, что переговорный процесс по гарантиям безопасности не должен длиться бесконечно — у России есть опасения, что Запад может необоснованно затянуть этот процесс и будут приниматься решения, которые осложнят положение РФ самым серьёзным образом. Путин подчеркнул, что Россия не хочет войны в Европе, поэтому и выдвинула эти предложения о переговорах, результатом которых должна стать договорённость об обеспечении равной безопасности всех, включая Россию.

«К сожалению, предметного и конструктивного ответа на сделанные предложения мы не получили. Тем не менее мы исходим из того, что даже в тех документах, которые были нам направлены партнёрами из НАТО и Вашингтона, есть некоторые элементы, которые можно обсуждать, но мы готовы это делать только в совокупности с теми основополагающими вопросами, которые представляют для нас первоочередное значение», — заявил президент РФ.

Шольц отметил важное значение диалога России и Германии.

«Для нас, немцев, и для всех европейцев совершено ясно, что устойчивая безопасность не может быть построена против России, а только с Россией. И мы здесь едины — и в НАТО, и в Европейском союзе», — заверил канцлер ФРГ.