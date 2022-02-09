Украина утратила субъектность и не может восстановить её в своём нынешнем состоянии. Киев выполняет указания Запада, становясь всё более зависимым и несамостоятельным. Эта ситуация опасна, прежде всего, для самой Украины и её граждан

Такое мнение высказал политический консультант, гендиректор украинского телеканала «НАШ» Владимир Грановский, выступая в эфире 7 января.

«Ведут дело к диктатуре»

«Борьба нанайских мальчиков». Как Зеленский лишает Порошенко ореола патриота © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Владимира Зеленского. По словам медиаменеджера, Зеленский стал президентом, в первую очередь, благодаря свободе слова, это — его «политическая мама».

Эксперт напомнил, что Зеленский позволял себе в «95 Квартале», как высмеивал политических лидеров, переходя границы сатиры. Но никто из этих политиков не выдвинул идеи, что «95 Квартал» надо бы закрыть.

«Зеленский, еще будучи кандидатом в президенты, защищал русский язык, защищал право людей говорить на том языке, на котором они говорят. А сейчас что происходит? Сейчас происходит то, что фактически печатные издания на русском языке запрещены полностью, людей обвиняют только за то, что они высказывают те или иные позиции, и мы (телеканал «НАШ» — Ред.) находимся каждый день под угрозой закрытия», — сказал Грановский.

Он напомнил, что речь не только о самом канале, но и о нескольких миллионах его зрителей. По мнению политтехнолога, власть пытается «сделать их глухими и слепыми», лишить их доступа к информации. Но — «всё это может привести к тому, что эти люди любым способом будут смотреть российское телевидение».

«Теперь у меня возникает вопрос: тот, кто это делает, он это делает осознанно?» — сказал Грановский, добавив, что некие внутренние силы, осознанно подталкивая Зеленского к действиям, которые осложнят его и без того тяжёлое положение, ищут «точку, с которой начнётся дестабилизация».

Экс-нардеп Украины рассказал о «животном страхе» властей страны © president.gov.ua

Политконсультант подчеркнул, что право на получение информации является естественным правом, тем правом, которое — ещё «до Конституции», и те, кто это право стремится ущемить — ведут дело к диктатуре.

Впрочем, стоит напомнить читателю, что украинская власть при Зеленском уже закрыла несколько оппозиционных телеканалов и ряд сайтов. Сейчас, по словам экс-депутата Верховной Рады Олега Петренко, «идет массированная зачистка информационного пространства — и телевизионного, и Telegram, и других соцсетей». По мнению политика, таким образом власть готовится к возможным досрочным президентским или парламентским выборам.

«Люди побежали из страны»

Грановский также напомнил, что Зеленский предал свою предвыборную программу, — «пришёл как президент мира», а сегодня, через два с половиной года правления — тема войны является основной темой». Так диктует Запад. В стране огромное количество проблем, но все обсуждают только войну. А западные гости, в частности, британский премьер Борис Джонсон, прямо подталкивают украинцев к войне. При этом, по мнению политконсультанта, «Зеленский… понимает, что его ведут на бойню».

«Прольется украинская кровь»: эксперт раскритиковал Джонсона © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

«Нас вооружают, нас готовят к войне, мы перестаем бояться войны. Это самое ужасное, потому что война — это страшно», — сказал Грановский.

Он добавил, что страну сначала сделали беспомощной, а теперь спокойно решают за счёт Украины — и без Украины — собственные вопросы. Свою субъектность Украина, в нынешнем своём состоянии, восстановить не может, России уже сказала «до свидания», а в ЕС и в НАТО её не принимают и не обещают принять — и что же делать?

Что касается войны, то есть два варианта, продолжил эксперт. Первый: войны не будет, Америка скажет, что Россия не напала, потому что она, Америка, её испугала. И Киев должен быть благодарен. Второй вариант: Зеленскому скажут: «вы должны нападать первым», чтобы предупредить нападение русских…

«Они накачивают Зеленского на войну, он не знает, что с этим делать», — обрисовал ситуацию Грановский.

Он напомнил, что телеканал «НАШ» предупреждал, что войны не будет, что «это специальная страшилка». Но «страшилка» сработала: «Люди побежали из страны, перестали заниматься экономикой, инвестиции побежали…». Словом — «войны не было, а урон уже нанесен». А это ещё больше ставит Украину в зависимость от западных партнёров, которые говорят: «мало войны, войны должно быть больше».

И войны вполне может быть больше, может быть и горячая фаза, предостерёг Грановский, напомнив о судьбе Сирии и Афганистана. Точно так же и Украину вполне могут подтолкнуть к войне и катастрофе. Уже подталкивают — и не одну только Украину. По мнению эксперта, Британия вышла из Евросоюза по той причине, что будет толкать Европу в войну: «потому что, если будет конфликт на Украине, или война на Украине, то Европа в ней будет завязана».