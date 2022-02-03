Украинской власти стоит обратить внимание на риторику небратской позиции британского премьера Бориса Джонсона, который сказал, что в Донбассе будет проливаться украинская кровь, а не британская в случае эскалации ситуации. Об этом 2 февраля заявил военный и политический эксперт Юрий Дудкин в эфире телеканала UkrLive

Прерванный пакт. Украина, Польша и Великобритания отложили создание «УПА» © коллаж Украина.Ру

По его словам, на сегодняшний день Запад не столько помогает Украине, сколько накаляет ситуацию и является провокатором, но не помощником для Украины. Кроме того он отметил, что путь решения проблемы с Донбассом у украинского руководства лежит только в контексте исполнения Минских соглашений.

Визит премьера Великобритании Бориса Джонсона на Украину состоялся 1 февраля. В совместном заявлении Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского по итогам их встречи говорилось, что стороны договорились работать над укреплением безопасности Украины, в том числе, энергетической.