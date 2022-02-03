«Безусловно ситуация накалена. Украина, как государство, по каплям каждый день теряет свою жизнь. Это не просто уже напрягает. Это приводит к каким-то траурным мыслям… [Премьер Великобритании] Борис Джонсон, кстати, именно это и сказал, что будет проливаться украинская кровь, но не британская, не американская и не натовская кровь. Это очень важно. И если он это сказал по Фрейду, то все равно это одно и то же», — заявил он.
По его словам, на сегодняшний день Запад не столько помогает Украине, сколько накаляет ситуацию и является провокатором, но не помощником для Украины. Кроме того он отметил, что путь решения проблемы с Донбассом у украинского руководства лежит только в контексте исполнения Минских соглашений.
Визит премьера Великобритании Бориса Джонсона на Украину состоялся 1 февраля. В совместном заявлении Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского по итогам их встречи говорилось, что стороны договорились работать над укреплением безопасности Украины, в том числе, энергетической.