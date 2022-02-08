Бывший народный депутат Украины Олег Петренко 7 февраля в эфире телеканала «НАШ» рассказал, что нынешние власти страны предпринимают отчаянные попытки ввести цензуру и закрыть оппозиционные телеканалы из-за возможности досрочных парламентских и президентских выборов

«Поработать по своему окружению»: Бортник сказал, как Зеленский может спасти свой рейтинг © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

На днях украинский политолог-международник Руслан Бизяев порассуждал, что будет, если если в этом году на Украине пройдут досрочные президентские выборы. Он подчеркнул, что по официальной социалогии рейтинг президента Украины Владимира Зеленского составляет 23-24%, а скрытая социология говорит о 18-19%. По его словам, пропрезидентская партия «Слуга народа» может не попасть в Верховную Раду в случае, если Зеленский не станет президентом.