«Идет массированная зачистка информационного пространства — и телевизионного, и Telegram, и других соцсетей, готовя в будущем возможные досрочные президентские или парламентские выборы. Они создавали в 197 округе Черкасской области — полный произвол, в том числе и в информационном пространстве. Шансов у них нет. У офиса президента есть панический, животный страх нести ответственность после проигрыша выборов за все то, что они делали с нашей страной», — отметил экс-нардеп.
На днях украинский политолог-международник Руслан Бизяев порассуждал, что будет, если если в этом году на Украине пройдут досрочные президентские выборы. Он подчеркнул, что по официальной социалогии рейтинг президента Украины Владимира Зеленского составляет 23-24%, а скрытая социология говорит о 18-19%. По его словам, пропрезидентская партия «Слуга народа» может не попасть в Верховную Раду в случае, если Зеленский не станет президентом.