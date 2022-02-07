В начале февраля на Украине поспешили заверить российское руководство в отсутствии планов нападать на Крым и Донбасс в ответ на опасения президента России о втягивании Украины в НАТО. О чем говорят заверения Киева, узнавала Украина.ру

«Должен успокоить и президента Российской Федерации, и жителей Российской Федерации о том, что никаких распоряжений, никаких разговоров о том, чтобы планировать военную операцию по вхождению на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской области или во временно оккупированный Крым, — таких разговоров не велось и таких планов не разрабатывалось», — заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Одновременно и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил об отсутствии планов силовым путем вернуть Крым якобы из опасений жертв среди мирного населения. Правда, он сделал оговорку, что таких планов нет сейчас, а «как будет завтра или через год, будем смотреть». В то же время он не исключил силовой сценарий в будущем. «На сейчас у нас есть стратегия вернуть Крым. Каким образом: будет ли это военный путь, будет ли это какой-то другой путь — это зависит от очень-очень многих факторов», — заявил секретарь СНБО.

Предлог для вторжения

Заверения, скажем, уклончивые и не очень убедительные. Власти Украины прекрасно сознают расстановку и баланс сил, чтобы решиться на полноценную военную авантюру в Крыму самостоятельно (если не считать попыток диверсий против инфраструктурных объектов и отдельных лиц). Она стала бы возможной «завтра или через год» только при военной поддержке других стран, в первую очередь, членов НАТО. И это как раз то, что вызывало опасения у российского руководства, которые, по сути, Данилов подтвердил.

Невозможно даже представить себе, что власти Украины открыто заявили бы о своих планах вторжения или нападения. В таком случае в глазах западных СМИ они предстали бы агрессором, а эта роль традиционно уготована РФ. В крайнем случае, любая атака со стороны ВСУ может быть даже представлена, как ответ на российскую «агрессию», свершившуюся еще в 2014 году.

«Открою страшную тайну». Абзалов о том, кто на самом деле поставляет ВСУ солярку с белорусских НПЗ © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

По другую линию фронта, в республиках Донбасса, тем временем, заявляют о подготовке ВСУ к наступлению. В частности в ЛНР 4 февраля заявили, что подготовка «перешла в завершающую фазу».

Информационная «артиллерийская подготовка»

В качестве превентивных мер в начале февраля американские и британские СМИ стали распространять информацию о подготовке РФ постановочного видео атаки на республики Донбасса или территорию РФ. На видео якобы фигурируют кадры с многочисленными трупами, актеры, изображающие родственников погибших, а также разрушенные населенные пункты. Видео, по утверждениям американских СМИ, может быть использовано для оправдания российского вторжения. Информацию подтвердил и министр обороны США Джон Кирби. Доказательств американские СМИ не приводят и предлагают верить им на слово, ссылаясь на секретные материалы.

Ранее, в середине января, американские СМИ предупреждали о подготовке в РФ операции «под чужим флагом», где военнослужащие в форме украинской армии якобы должны атаковать силы Л/ДНР. Проще говоря, на Западе уже пытаются подстраховаться и заранее представить репортажи из возможной зоны боевых действий постановочными кадрами.

Почему украинская армия не готова к российскому вторжению. Без объяснений, будет ли оно © Министерство обороны Украины

Украинский журналист Николай Загорский называет военную истерию вокруг Украины операцией прикрытия НАТО. «Нагнетаемая в последние недели военная истерия о возможном российском вторжении на Украину еще раз демонстрирует, как НАТО пытается представить жертвой не только себя, но и сотрудничающие с ним политические режимы в Восточной Европе. Происходящее стоит рассматривать как масштабную операцию прикрытия для укрепления присутствия США и Британии не только на Украине, но и в Восточной Европе», — пишет Загорский.

Зачем НАТО Украина

Как утверждает украинский политолог Алексей Якубин, сейчас Украина очень важна для НАТО из-за внутренних противоречий внутри альянса. Стремление Украины в НАТО как бы оправдывает само существование блока, а это ведь огромная структура с тысячами рабочих мест и многомиллиардным бюджетом. По словам Якубина, НАТО очень выгодно сотрудничать с такими странами как Украина, чтобы показать, что есть страны, желающие стать его членами и таким образом, доказывать свою востребованность.

Главком ВСУ оценил угрозу «вторжения» России © vesti.ua Владимир Зеленский может даже и не знать о какой-нибудь военной операции, планируемой с территории Украины. Лишь постфактум он озвучит ее проведение, сославшись на то, что это — «ответ на российскую агрессию». Вероятно, с этим и связаны уклончивые ответы секретаря СНБО Украины Алексея Данилова об отсутствии планов сейчас, но возможном их изменении завтра. На днях президент Хорватии Зоран Миланович, которого вряд ли можно уличить в особых симпатиях к РФ, заявил, что Лондон активно подталкивает Киев к войне. «Великобритания вводит Украину в заблуждение, подстрекает ее и держит в заложниках отношений между Лондоном и Вашингтоном», — заявил президент Хорватии.

И особо опасным в этом отношении является период проведения Олимпиады в Пекине, благоприятный для военных провокаций, пока мировые СМИ отвлечены от ситуации на Украине. Виновники эскалации на Западе заранее определены и назначены, вероятные будущие кадры военных действий заранее объявлены фейком, а президент Зеленский, проснувшись утром, может с удивлением узнать, что он еще ночью отдал приказ противодействовать «российской агрессии» в Крыму.