Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не оставляет попыток стать посредником между Москвой и Киевом для нормализации отношений между ними, а тем временем дает Украине вооружения. Какова роль Анкары в политике Киева, узнавала Украина.ру

Спустя 2 года турецкий лидер вновь совершил визит на Украину, и дата 3 февраля выбрана не случайно — именно в этот день 30 лет назад страны установили дипломатические отношения.

Как рассказали работавшие на месте корреспонденты, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине приехали к Мариинскому дворцу на 3 минуты раньше запланированного времени, на крыльце их должны были встретить глава государства Владимир Зеленский и его жена Елена, но никого не было. Тогда они, не дожидаясь Зеленских, сами зашли во дворец, а вскоре все вчетвером вышли на крыльцо, и началась официальная церемония. Эрдоган приветствовал почётный караул фразой «Слава Украине!». Сырьевой придаток Эрдогана. Во что свободная торговля с Турцией превратит Украину © REUTERS, Gleb Garanich/File Photo

Затем президенты удалились в здание дворца на переговоры, которые впоследствии продлились более 3 часов. По их итогам Киев и Анкара подписали соглашение о зоне свободной торговли, согласно которому Турция обнуляет пошлину на 10 337 товарных позиций (а это 95% от общего объёма украинского экспорта), ещё для 1 348 позиций пошлины снизят или будут действовать тарифные квоты, кроме того, станет проще доступ на турецкий рынок для переработанной аграрной продукции с Украины, а также товары, производимые на Украине из турецкого сырья, будут квалифицироваться как украинские, а это позволит им беспошлинно попасть на рынки всех европейских стран. По предварительной оценке правительства Украины, соглашение обеспечит ежегодную прибавку к ВВП страны на уровне в 2,2% и 2,6% к доходам домохозяйств.

Всего Украина и Турция подписали 8 межгосударственных документов: соглашение о свободной торговле, соглашения о сотрудничестве в сфере молодёжной политики и налоговой области, меморандумы о взаимопонимании в сфере стандартизации и качества, таможенной отрасли; рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях; протокол между правительствами о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве правоохранительных органов; план действий по взаимному признанию программ авторизованных экономических операторов.

Как пояснил Офис президента Украины, рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях будет способствовать усилению обороноспособности Украины, приведет к активизации двустороннего экономического сотрудничества и создаст дополнительную основу для привлечения инвестиций в сферу высоких технологий; соглашение о сотрудничестве в сфере молодёжной политики касается организации совместных мероприятий и программ, включая молодёжные обмены; меморандум о взаимопонимании технического сотрудничества между налоговой службой Украины и администрацией доходов министерства казначейства и финансов Турции позволит наладить обмен опытом в администрировании налогов и усовершенствовать соответствующее украинское законодательство; меморандум о взаимопонимании по созданию совместного таможенного совета направлен на повышение эффективности таможенного контроля и облегчение таможенных процедур, что в целом будет способствовать росту объёмов двусторонней торговли.

По итогам переговоров Зеленский сообщил о заключении сделки о расширении производства беспилотных летальных аппаратов компании Bayraktar на Украине. Ходаковский сказал, почему «Байрактары» не помогут Украине © СНБО

«Максимум для Зеленского — это краткосрочный пиар на взаимодействии с Эрдоганом. Что касается Эрдогана, он ещё 100 раз подумает, реализовывать этот проект или нет, речь идёт только о намерении. Это перспектива очень далекая. Так или иначе, чем больше оружия на территории Украины, тем это хуже для страны, учитывая националистические движения там. Поскольку контролировать это центральной властью Украины не удаётся, это, конечно, опасно», — предупредил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

В свою очередь, председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета России Андрей Климов подчеркнул, что, учитывая политическую ситуацию, производство беспилотников на Украине, постоянно заявляющей о намерении нарушить территориальную целостность России, высказывания претензии в адрес Крыма, не выглядит как дружественный акт по отношению к России.

Обсуждали Зеленский и Эрдоган ситуацию в Донбассе. Турецкий лидер выразил веру в возможность урегулирования кризиса мирными дипломатическими методами в рамках Минских соглашений, на основе принципа территориальной целостности Украины и норм международного права.

«[Анкара продолжает] поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины, в том числе Крыма. Как я уже подчёркивал ранее, Турция готова внести свой вклад в разрешение кризиса между двумя дружественными странами, с которыми она соседствует на Чёрном море», — добавил Эрдоган.

Он заверил, что Турция не подливает масло в огонь, а предпринимает шаги ради снижения напряженности. Жаль только, президент не объяснил, каким образом намерение о дальнейших поставках оружия стране, на территории которой идут военные действия, способствует деэскалации.

Зато хорошо известно, как Эрдоган хочет использовать войну в Донбассе в свою пользу — на протяжении долгого времени он предлагает свои услуги как посредника между Украиной и Россией, которая якобы выступает стороной конфликта, хотя она такой же гарант Минских соглашений, как и Германия с Францией. В Киеве турецкий лидер вновь повторил тезис о готовности провести в Турции встречу президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги либо организовать технические переговоры между сторонами. Не партнер, а попутчик: Бортник объяснил, почему Украине стоит опасаться Турции © AP, Presidential Press Service

«Благодарен президенту Эрдогану за инициативу стать посредником между Украиной и РФ на пути к завершению войны. Для мира на Украине мы готовы делать всё возможное на всех площадках и во всех форматах. Не имеет значения, где именно можно поставить точку в войне, важно, чтобы искренне все были готовы к этому», — заявил Зеленский.

Путин неоднократно говорил, что открыт к диалогу с Зеленским по теме нормализации двусторонних отношений и готов принять его в любое время в Москве, но если президент Украины хочет на переговорах обсуждать ситуацию в Донбассе, то делать это нужно не с российской стороной, а с ДНР и ЛНР, как предписывают Минские соглашения. В конце января министр иностранных дел России Сергей Лавров приглашал Зеленского приехать в Москву, Сочи или Санкт-Петербург, если действительно настроен на поиск путей по нормализации отношений, но тот в ответ лишь спросил, не зовут ли его в Сочи покататься на лыжах, и настоял на встрече в Одессе.

А вот с Эрдоганом Путин встретится в ближайшей перспективе, но конкретной даты визита российского лидера в Турцию пока нет. При обсуждении ситуации на Украине в телефонной беседе в декабре Путин акцентировал внимание Эрдогана на том, что Киев продолжает придерживаться деструктивной линии, цель которой заключается в срыве Минских соглашений.

По словам старшего научного сотрудника Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислава Притчина, инициатива Эрдогана о посредничестве между Москвой и Киевом хорошо укладывается в логику активной турецкой внешней политики: руководство страны делает всё, чтобы представить избирателям внешнеполитические достижения в преддверии президентских выборов, причём Анкара проявляет активность одновременно на нескольких направлениях (Сирия, Ливия, Нагорный Карабах, попытки принять участие в урегулировании на киргизско-таджикской границе). В качестве своего преимущества как посредника Эрдоган может представить хорошие личные отношения и с Путиным, и с Зеленским, однако конфликт в Донбассе слишком сложен и в него вовлечено слишком много сторон, чтобы этот фактор сыграл существенную роль, отмечает эксперт.

«При этом позицию Турции сложно назвать условно модераторской, посреднической. Турция поставляет ударные беспилотники Украине, она налаживает и производство, тем самым меняя баланс сил на линии соприкосновения», — заявил Притчин.

Против привлечения Турции к решению украинского вопроса будут западные страны, которые имеют свои интересы на Украине, прежде всего, США и Великобритания.

«Они в любом случае будут ситуацию раскачивать со всех сторон, и с точки зрения внутренней динамики конфликта, и с точки зрения внешних игроков, внешнего переговорного процесса, вообще нет предпосылок для хоть какого-нибудь прогресса в вопросе турецкого посредничества», — заключил Притчин.

Никаких перспектив в реализации плана Эрдогана не видит и политолог Андрей Суздальцев. Наоборот, как он подчеркивает, «усиление противостояния между Киевом и Москвой выгодно Эрдогану, потому что в его понимании Москва и Киев будут заискивать перед ним, и он, с одной стороны, организует поставки российского газа в обход границы территории Украины по «Турецкому потоку», в то же время одновременно строит завод своих знаменитых беспилотников на территории Украины». «Черное море было османским!» Зачем Эрдоган захотел быть посредником между Россией и Украиной © AP, Presidential Press Service

«У него очень большие планы, он как настоящий мародер в международных отношениях: хочет везде получить какую-то выгоду из распрей, из конфликтов», — довольно резко заявил Суздальцев, пояснив, что президент Турции ​​​​​​​хочет стать незаменимым для России и Украины, и одновременно чтобы его авторитет и влияние росло в НАТО, в Европе, которой он не доверяет.

По словам политолога, Эрдоган, мечтая о возрождении Османской империи, пытается вдохнуть жизнь в старые, умершие ещё лет 300-400 назад схемы, времен султанов, Запорожской сечи, противостояние с Россией, борьба за Чёрное море, но это невозможно, поскольку Турция связана обязательствами в рамках НАТО. Присутствие турецкого следа во всех серьёзных конфликтах на территории постсоветского пространства говорит об амбициях Эрдогана, однако на российско-украинском направлении воплотить их не представляется возможным.

«Поэтому его поворот, что давайте меня сделаем главным модератором конфликта, главным посредником, оно как-то естественно, но представить себе, что два славянских народа будут договариваться при помощи Стамбула, — тут наши предки в гробах перевернутся. Здесь никакой перспективы нет», — подчеркнул Суздальцев.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Борис Долгов обращает внимание на тот факт, почему Эрдоган предлагает организовать переговоры Путина и Зеленского на своей территории — таким образом он стремится позиционировать Турцию как не только региональный, но и глобальный центр силы, в этом и заключается главная задача президента в истории с посредничеством.

«Украина — это марионеточное государство, фактически руководимое Западом, прежде всего США. Киев будет поступать так, как ему прикажут в Вашингтоне. Турция здесь может только урвать свои какие-то интересы, это тоже совершенно очевидно», — добавляет эксперт. Для России же предложения Эрдогана в практическом плане мало что значат.