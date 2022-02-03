США и НАТО пытались оставить в тайне свои ответы на инициативу России по гарантиям безопасности, но документы всё же стали достоянием общественности. За сливом, вполне вероятно, мог стоять Киев

Госдепартаменту пришлось признать подлинность просочившегося в прессу ответа США на предложения России по гарантиям безопасности, который Вашингтон так хотел оставить в секрете, что сразу обратился к МИД РФ с просьбой не предавать огласке полученный документ. И Москва учла пожелания своих визави. Ответ Лаврова Блинкену. А о Зеленском либо плохо, либо ничего © Пресс-служба Госдумы РФ / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанк

Подборка отсканированных и, очевидно, снятых на камеру мобильного телефона файлов опубликована на онлайн-странице испанской газеты El Pais c исходными данными «Киев и Мадрид». Ещё до передачи ответа российской стороне американские дипломаты сообщили, что ознакомили с его содержанием Украину, после чего министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предрёк скорую утечку этой информации в публичное пространство. Так и получилось.

Более того, после выхода статьи один из её авторов Ибай Арбиде Аса сообщил, что находится на Украине.

«Я не видел ничего, что указывало бы на то, что эти документы не подлинные. Мы не публиковали эти документы, но теперь, когда они обнародованы, мы можем подтвердить то, что мы всегда говорили. Мы едины с нашими союзниками по НАТО в нашей решимости участвовать в открытом, конструктивном и серьёзном дипломатическом взаимодействии.

<…> Если Россия действительно хочет искать решения переговорным путём, как она утверждает, эти документы <…> ясно дают понять, что путь вперёд есть. Если источник этих документов, кем бы он ни был, думал, что то, что они просочатся, поставит США в неловкое положение, вобьёт клин между США и НАТО, думаю, они поймут, что сильно ошибались», — заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Что США предлагают России

В преамбуле ответа США отмечено, что американская сторона готова работать над достижением взаимопонимания с Россией в сфере безопасности и урегулированием вопросов, вызывающих обеспокоенность, и даже готова подписать юридически оформленные договорённости, чтобы снять соответствующие озабоченности. Оформлен документ достаточно структурированно: в скобках даны пояснения, к какому пункту российского проекта относится ответ, перечислены площадки, где могут проходить переговоры по той или иной теме.

Итак, стратегию применения силы на Украине американцы предлагают обсуждать в рамках Диалога о стратегической стабильности между РФ и США, ОБСЕ, «нормандского формата». Они призывают Россию обсудить взаимные меры транспарентности и обязательства воздерживаться от размещения на территории Украины наступательных наземных ракетных систем и сил постоянного базирования с боевыми задачами. Злобин: Россия поступила с Америкой по-американски © РИА Новости, Владимир Трефилов

В ответ на предложение Москвы ограничить военную активность, которая может быть воспринята одной из сторон как угроза, и обсудить меры предотвращения опасных инцидентов США выразили готовность изучить возможности для расширения режима уведомлений об учениях и меры по снижению ядерной опасности, в том числе в отношении стратегических бомбардировщиков-носителей ядерного оружия. А также обсудить дополнительные меры по предотвращению инцидентов на море и в воздухе, которые могут произойти в ходе военных манёвров.

«Мы продолжаем воздерживаться от дополнительных размещений существенных боевых сил, так же, как и от размещения ядерного оружия в странах Восточной Европы», — говорится в документе.

Комментируя опасение России, что США могут осуществлять запуск «Томагавков» средней дальности с систем ПРО Aegis Ashore, американская сторона пишет: «США готовы обсуждать и консультироваться со своими союзниками по поводу механизма прозрачности для подтверждения отсутствия ракет «Томагавк» в местах размещения системы ПРО Aegis Ashore в Румынии и Польше в ответ на соответствующие ответные меры по обеспечению прозрачности на 2 объектах размещения ракет наземного базирования на наш выбор в России».

Кроме того, Соединённые Штаты не имеют ничего против обсуждения с Россией разногласий и изучения опасений по поводу обычных вооружений, включая повышение прозрачности и снижение рисков в рамках Венского документа для снятия двусторонней обеспокоенности, а также по вопросу о воздержании от размещения американской стороной в Европе ранее запрещённых ракет средней и меньшей дальности.

Обеспокоенные созданием Россией типов вооружения, которых на сегодняшний день нет ни у кого, США предлагают незамедлительно запустить двусторонние переговоры по договору, который придёт на смену Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), продлённого президентами США и России до 5 февраля 2026 года. Американцы настаивают на распространении действия нового соглашения на все американские и российские ядерные боеголовки, включая так называемое нестратегическое ядерное оружие. «С обеих сторон подлодки с ядерными ракетами». Что будет, если Россия разместит оружие у границ США © topwar.ru

На первый взгляд может сложиться впечатление, что США пересмотрели своё поведение и готовы вместе с Россией разрабатывать новый миропорядок, где все будут жить в согласии и безопасности. Но это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой. В письменном ответе на предложения Москвы Вашингтон подчёркивает, что будет действовать в тесной координации со своими союзниками по НАТО и партнёрами (под этим словом имеет ввиду прежде всего Украина), а среди них, как известно, есть страны, которые даже под дулом пистолета не пойдут на сделку с Россией, то есть достичь компромисса будет крайне сложно.

К тому же США вновь повторяют, что не откажутся от политики открытых дверей Североатлантического альянса.

1 февраля по этому аспекту важное замечание сделал президент РФ Владимир Путин: принцип открытых дверей нигде не прописан, в том числе в договоре о создании НАТО от 1949 года, в нём только сказано, что альянс может принимать другие европейские страны по согласованию со всеми членам — может, но не обязан, — поэтому США и НАТО могут сказать, в том числе Украине, что хотят обеспечить её безопасность, но не могут принять в свои ряды. Потому что у них есть другие, уже ранее принятые международные обязательства, и здесь нет ничего непонятного или даже обидного для Киева.

Помимо этого, США в письменно ответе, как и прежде, делают акцент только на ту часть принципа неделимости безопасности, которая гласит о свободе каждого государств на выбор союзов, забывая о том, что с ней неразрывно связано обязательство не обеспечивать свою безопасность за счёт безопасности других. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече в Женеве спросил своего американского коллегу, как Вашингтон понимает этот принцип и как выполняет обязательство, под которым подписался президент США, но госсекретарь Энтони Блинкен лишь пожал плечами.

Накануне послание с аналогичным вопросом МИД РФ разослал всем внешнеполитическим ведомствам стран НАТО. Погребинский сказал, о чем Путин намекнул США © РИА Новости, Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк

Таким образом, как подчеркнул Путин, США и НАТО в своих ответах на предложения по гарантиям безопасности проигнорировали принципиальные требования РФ, а именно: недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ и возврат военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия — НАТО.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов охарактеризовал ответ США на предложения России ожидаемым и в целом конструктивным, насколько это возможно на этом этапе.

«Было ясно, что политические требования России приняты не будут, а по части «второстепенного» есть приглашение к торгу. Сейчас он не начнётся, поскольку Россия не собирается и не будет отказываться от заявленной очередности действий: сначала политика, потом военно-техническое. Но через шаг вероятен следующий «подход к снаряду», более плодотворный», — сказал Лукьянов в комментарии изданию «Коммерсантъ».

По словам политолога, на этом шаге ключевое значение приобретает ситуация вокруг Украины и внутри неё.

«Продвижение по политической стороне евробезопасности невозможно без какого-то общего понимания о месте Украины и особенно о её устройстве», — добавил Лукьянов.

Теперь понятно, почему Лаврову стало стыдно за НАТО

Еще 28 января, то есть до утечек документов в El Pais, глава МИД России Сергей Лавров называл ответ США образцом приличия, а ответ НАТО — настолько идеологизированным, дышащим исключительностью Североатлантического альянса, его особой миссии, особым предназначением, что министру «было немножко стыдно за тех, кто эти тексты писал». И теперь, когда документы предали огласке, стало понятно, почему он так сказал. Украинский эксперт признал превосходство армии РФ над НАТО © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Послание Альянса начинается со слов «НАТО — оборонительный альянс и не представляет угрозы для России». Значит, выступление Путина на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ 21 декабря 2021 года слушали не все, а он тогда сказал: «Нас крайне беспокоит, что вблизи России идёт развёртывание элементов глобальной ПРО США. Расположенные в Румынии и планируемые к размещению в Польше пусковые установки Mk 41 адаптированы к применению ударных систем «Томагавк». Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлётное время до Москвы сократится до 7-10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия — до 5. Для нас это серьёзнейший вызов — вызов нашей безопасности».

Так что разговоры о том, что НАТО — это исключительно оборонительный союз, совершенно безобидный для Москвы, явно не соответствуют действительности.

Далее в ответе звучат претензии и обвинения в адрес России: «Больше 30 лет НАТО работало над построением отношений с Россией. Ни одному другому партнёру не было предложено таких условий сотрудничества. Однако Россия подорвала доверие, на котором строился наш диалог, и бросила вызов фундаментальным принципам глобальной и евроатлантической архитектуры безопасности»

Звучит абсурдно, тем более в реакции на предложения Москвы посредством диалога выработать взаимные гарантии безопасности. Кто подорвал доверие: Россия, чьи действия обусловлены необходимостью обеспечивать свою безопасность в ответ на приближение к её границам военной инфраструктуры Запада, или НАТО, которая нарушила свои обещания, данные в начале 1990-х, ни на дюйм не расширять границы блока на Восток? Ответ очевиден.

Проигнорировав ключевые инициативы Москвы, НАТО выбрала тактику нападения и выдвинула ряд требований:

1. незамедлительно отвести вооружённые силы от границы Украины и вывести войска с Украины, Грузии и Молдавии, «где они находятся без согласия принимающей страны»;

2. воздержаться от угрозы применения силы, агрессивной риторики и зловредной деятельности, направленной против государств-членов НАТО;

3. отказаться от проведения испытаний противоспутникового оружия;

4. возобновить имплементацию Договора об обычных вооружениях в Европе и согласиться на модернизацию Венского документа;

5. начать переговоры с США и НАТО о контроле над вооружениями, включая тематику ракет средней и меньшей дальности.

При этом важно отметить, что к переговорам по ракетам средней и меньшей дальности на протяжении 2 лет призывала именно Россия, а США и НАТО отвечали отказом.

В целом, письмо из Брюсселя выглядит как отписка, в которой нет ответов на конкретные вопросы. Или как прозрачный намёк, что «мы с вами ничего обсуждать не собираемся».