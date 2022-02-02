В первых числах февраля американские СМИ снова сообщили, что администрация Джо Байдена наконец определилась с кандидатурой посла на Украине. Тем временем другие сотрудники посольства эвакуируются из Киева

Возглавить посольство метрополии, которое в это время эвакуируется, должна Бриджит Бринк, которая с 2019 года работает послом в Словакии. До этого она работала в американском посольстве в Белграде и Тбилиси, как раз в период военных конфликтов.

Третий год без управляющего

Украинские чиновники и «активисты» из прозападных НПО долгое время жалуются в США, что на Украине нет полноценного посла. По их мнению, это говорит о несерьезном отношении Белого дома к Украине. В 2019 году экс-президент США Дональд Трамп отозвал посла Мари Йованович, которая считалась в США лояльной его конкурентам-демократам и ставленницей администрации Барака Обамы. Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко утверждал, что Мари Йованович передала прокуратуре список лиц, которые не должны подвергаться судебному преследованию, даже если за ними числятся экономические преступления. Экс-посол США испугался «финляндизации» Финляндии © iz.ru

Мари Йованович снова приехала в Киев 31 января 2022 для участия в форуме «Как поддержать Украину и сдержать агрессию Кремля», совместно организованном Фондом Виктора Пинчука и Евразийским центром «Атлантического совета» (Atlantic Council). На форуме Йованович сказала, что для Соединенных Штатов критически важно принять решение о назначении посла как можно скорее.

Возглавляющая сейчас посольство США Кристина Квин работает в качестве временного поверенного. В дипломатии посол считается не только представителем государства, но и личным приближенным главы государства, через которого можно до него достучаться. Для украинских политиков очень важно иметь выход на такой «канал связи» в их внутривидовой борьбе за право быть «любимой женой» американского президента.

Тем не менее, процедура назначения посла затягивалась из-за политической борьбы в самих Соединенных Штатах. Республиканцы блокировали предложения демократов и наоборот. Основой разногласий в данном случае были разные позиции по вопросу о «Северном потоке-2». Республиканцы требуют ввести против РФ превентивные санкции, вне зависимости от того, будет ли вторжение на Украину. Демократы обещают внести санкции в случае вторжения и санкции внезапные, чтобы РФ не успела к ним подготовиться. Что чрезмерно, а что возможно. Экс-посол США Пфайфер об инициативах России © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Однако 19 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ближайшее время может появиться кандидат на должность посла США на Украине. Об этом же заявил сопредседатель группы поддержки Украины в Сенате, республиканец Роб Портман. В декабре издание Foreign Policy сообщило, что президент США Джо Байден планирует в ближайшее время назначить послом на Украине высокопоставленного профессионального дипломата Бриджит Бринк. По данным американского телеканала CBS News, выбор кандидатуры «обусловлен тем, что напряженность в отношениях между Украиной и Россией накаляется, поскольку Россия стягивает войска вблизи Украины».

Окончательное решение, как пишет Bloomberg, еще не принято.

Военный дипломат

У Бриджит Бринк уже есть опыт работы в посольствах США во время военных конфликтов, к которым это посольство приложило руку. Она уроженка Мичигана. Владеет русским и сербским, а также на базовом уровне грузинским и французским языками. Получила две степени магистра в Лондонской школе экономики — в области международных отношений и политической теории. Начала работать в Государственном департаменте США в 1996 году, а с 1997 по 1999 год была консульским политическим сотрудником в посольстве США в Белграде, который бомбили в конце ее каденции.

Затем до 2002 года работала референтом по Кипру, а до 2004 года — специальным помощником по Европе замсекретаря Госдепа по политическим вопросам. С 2005 по 2008 год Бринк занимала должность политико-экономического руководителя посольства в Грузии. И в 2008 году с санкции руководства США Михаил Саакашвили решился на военную авантюру в Южной Осетии. В этот момент американские инструкторы тренировали грузинскую армию, как сейчас тренируют ВСУ. Затем Бринк стала заместителем директора по делам Южной Европы в Госдепе США.

Позднее она вошла в совет национальной безопасности США в качестве директора по региону Эгейского моря и Южному Кавказу, где координировала внешнюю политику в отношениях с Турцией, Грецией, Кипром, Грузией, Азербайджаном и Арменией. В 2011 году она вернулась в Грузию и стала заместителем главы посольства. Экс-посол США на Украине оценил предложения России США © РИА Новости, Михаил Фомичев / Перейти в фотобанк

Затем Бринк занимала должность заместителя главы миссии в посольстве США в Ташкенте с 2014 по август 2015 года, после чего стала заместителем помощника госсекретаря в Бюро по делам Европы и Евразии, то есть заместителем Виктории Нуланд. Сама Виктория Нуланд упоминала Бриджит Бринк в 2020 году во время слушаний в Сенате США по делу о роли сына Джо Байдена в украинских коррупционных схемах. По словам Нуланд, Бриджит Бринк была в курсе всего, как ее помощница.

Возглавляя с 2019 посольство в Словакии, Бриджит Бринк активно продвигала идею расширения НАТО, как «гарантии мира и безопасности». Украинская делегация на переговорах по Донбассу (Трехсторонняя контактная группа) не раз обсуждала с ней ход переговоров, неизменно увязывая Донбасс с Крымом.

Таким образом, можно сделать вывод, что Бриджит Бринк в курсе украинской политической повестки, которую помогала определять, как помощница Виктории Нуланд. И это также значит, что позиция посольства США и украинских властей по конфликту в Донбассе и расширению НАТО останется неизменной. Учитывая опыт Бриджит Бринк в Югославии и Грузии, можно ожидать дальнейшей эскалации конфликта. С другой же стороны, слухи о назначении посла США и обсуждение кандидатуры Бриджит Бринк появляются в западных СМИ уже достаточно долго, но назначение могут снова отложить, тем более, что американские дипломаты сейчас едут не в Киев, а из него.