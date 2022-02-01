Во вторник, 1 февраля, президент Украины Владимир Зеленский открыл седьмую сессию Верховной Рады IX созыва. Президент сделал ряд резонансных и противоречивых заявлений

Одним из них стали слова о новом военно-политическом союзе.

«Мы создаем новый формат политического сотрудничества в Европе между Украиной, Британией и Польшей», — заявил Зеленский.

На Украине психоз, Зеленский на грани нервного срыва: военный эксперт Евсеев Бориса Джонсона и Польши Матеуша Моравецкого. При этом во время выступления в парламенте Зеленский сделал и другое заявление — несколько противоречащее по смыслу заявлению о новом формате сотрудничества.

«Во всём, прежде всего, мы должны надеяться на свои собственные силы. У нашей Родины действительно есть много друзей, и мы им благодарны, но у друзей есть своя родина, помните об этом. Так что никто, кроме нас, страну не защитит… не сохранит и не поднимет… Мы должны рассчитывать только на себя», — отметил Зеленский, выступая в Раде.

Последнее — противоречивое утверждение. Ведь Украина на международной арене раз за разом добивается как поставок вооружения, так и экономической помощи.

«Благодарен за действенную политическую поддержку и поддержку безопасности со стороны США. Рассчитываю на усиление экономического и финансового взаимодействия», — заявлял, к примеру, 19 января Зеленский после встречи с государственным секретарём США Энтони Блинкеном.

А спустя почти десять дней — 28 января — Зеленский снова заявил о надежде на финансовую помощь со стороны США и МВФ. Но это была не единственная несогласованность в выступлении украинского президента в Раде.

Такая борьба за мир, что камня на камне не останется

Выступая в Верховной Раде, президент Украины также заявил о надежде на скорую встречу в «нормандском формате».

«Единство (Украины и международных партнеров. — Ред.) разблокировало "нормандский формат", показало готовность к диалогу, дало надежду на деэскалацию и мирное урегулирование. Впервые с 2019 года все четыре стороны согласовали совместное итоговое заявление, мы активно работаем, чтобы в ближайшие дни согласовать дату следующей встречи советников в Берлине, где, надеюсь, будет договоренность относительно встречи лидеров "нормандской четвёрки"», — заявил Зеленский. «Минск» невыполним. Украина отказывается от соглашений по Донбассу © AP, Efrem Lukatsky

Но днём ранее секретарь Совета национальной безопасности Украины, то есть чиновник, назначенный самим Зеленским, Алексей Данилов, заявил: Украина не будет выполнять Минские соглашения.

«Выполнение Минских соглашений означает разрушение страны. Когда они были подписаны под дулом русских пушек, а немцы и французы смотрели, — всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно», — отметил Данилов 31 января.

При этом Данилов призвал Запад отказаться от давления на Украину в деле исполнения документов.

«Если они будут настаивать на выполнении Минских соглашений в том виде, в каком они есть, это будет очень опасно для нашей страны. Если общество не примет эти соглашения, это может привести к очень сложной внутренней ситуации, и Россия рассчитывает на это», — указывал Данилов.

А ведь «нормандский формат» создан в том числе и для того, чтобы договариваться по вопросам выполнения Минских соглашений. Но главная цель формата — мирное урегулирование ситуации в Донбассе. Однако и здесь президент Украины продемонстрировал двоемыслие. Ведь о желании встречи в «нормандском формате» Зеленский говорил минуты спустя после того, как подписал указ об увеличении численности Вооружённых сил Украины. О чём он и заявил депутатам.

«Я подписал указ об укреплении обороноспособности Украины. Он предусматривает увеличение численности армии на 100 тысяч, расширение программы жилья для военных, увеличение зарплаты военных», — рассказал Зеленский. Александр Ходаковский: западные инструкторы контролируют ВСУ и могут устроить провокацию, которая приведет к войне © предоставлено Александром Ходаковским

Правда, он отметил, что это — дежурный указ, «а не потому, что скоро война».

Согласно указу, численность ВСУ увеличат на 100 тысяч человек, срок службы контрактников увеличат, а также создадут ещё 20 бригад. Всё это обойдётся бюджету в кругленькую сумму. Впрочем, если верить выступлению Зеленского в парламенте, украинская экономика находится в неплохом состоянии. И эти слова президент Украины произнёс через четыре дня после того, как бил в набат, предупреждая о рисках сложившейся ситуации с истерией по поводу войны для экономики.

Всё настолько хорошо?

Говоря в Верховной Раде об экономике, Зеленский заявил: в стране всё в целом неплохо.

«Экономика Украины стабилизируется, финансовая система под контролем, гривна чувствует себя лучше, золотовалютные резервы — на рекордном уровне, финансовый мир оценивает будущее Украины с оптимизмом», — заявил Зеленский.

Поэтому он призвал украинцев «не поддаваться вирусу паники».

«Во времена, когда медиаполе — это новое поле битвы, новости — это новое оружие, а любые сообщения, особенно построенные на анонимных источниках, имеют реальное и большое влияние на наших людей, на психику людей, на наше государство. Особенно на нашу экономику», — заявил Зеленский. Как страх убивает экономику. Сколько Украина теряет от несуществующего вторжения © коллаж Украина.Ру

А ведь всего три дня тому назад, 28 января, Зеленский, рассказывая о панике ещё не депутатам, но западным журналистам говорил совсем другие слова. Он отметил, что из-за паники, вызванной в том числе и заявлениями глав западных государств — в том числе и глав Великобритании, Германии, Франции и Литвы, а также публикациями западных СМИ, украинская экономика несёт серьёзные потери.

Так, по словам Зеленского, именно из-за паники из украинской экономики вывели $12,5 млрд.

«Наше государство не может само справиться с такими вызовами. Из госрезервов мы стабилизируем нашу национальную валюту, поэтому это очень дорого стоит для Украины», — рассказал Зеленский.

Зеленский также обратился с Западу с просьбой о помощи.

«Я считаю, что для стабилизации нашей экономики мы потратим более $4-5 млрд, на меньшую цифру я и не рассчитываю, так как такая сумма нам очень нужна», — отметил он.

Что в итоге? Можно сделать вывод, что с пятницы за выходные и понедельник Зеленскому и его команде удалось экстренно изменить экономику Украины к лучшему. Либо признать, что украинский президент говорит одно украинским депутатам и украинскому народу, а другое — западным журналистам.

При этом тот, кто готовил речь Зеленского, не потрудился ознакомиться с ранее сделанными высказываниями украинского президента и членов его команды. Или Зеленский уверен, что у украинцев слишком короткая память. Однако такая уверенность может выйти боком главе украинского государства — ему попросту перестанут верить как на Украине, так и за её пределами.