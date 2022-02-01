В понедельник, 31 января, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил: его государство не будет выполнять Минские соглашение. При этом несколькими днями ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял о желании работать над соглашениями

Заявление Данилов сделал в интервью Associated Press.

«Выполнение Минских соглашений означает разрушение страны. Когда они были подписаны под дулом русских пушек, а немцы и французы смотрели, — всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно», — отметил Данилов. «Никаких "формул Штайнмайера"»: астролог назвал срок вступления Украины в НАТО © Скриншот с эфира MY.UA

Он заявил, что Минские соглашения нужно пересмотреть. Кроме того, Данилов призвал Запад отказаться от давления на Украину в деле исполнения документов.

«Если они будут настаивать на выполнении Минских соглашений в том виде, в каком они есть, это будет очень опасно для нашей страны. Если общество не примет эти соглашения, это может привести к очень сложной внутренней ситуации, и Россия рассчитывает на это», — заявил Данилов.

В тот же день с похожим заявлением выступила одна из лидеров парламентской оппозиции — глава партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко.

«Эскалация на границах не связана с тем, чтобы начать полномасштабную войну против Украины, хотя этот риск всегда будет оставаться, но для того, чтобы принудить Украину к выполнению минских соглашений. Если вы этого не понимаете, что Минские соглашения в том варианте, в котором они были подписаны — это потеря независимости и суверенитет Украины, то почитайте первоисточники», — заявила Тимошенко во время согласительного совета в украинском парламенте.

Таким образом, Данилов фактически выступил одним фронтом с парламентской оппозицией. При этом за несколько дней до заявления Данилова и Тимошенко, 26 января, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил: его страна не во всём согласна в Минских соглашениях, но готова работать над ними.

«Стороны открыто задекларировали, что есть много расхождений и по Минским соглашениям, и в «нормандском формате». Однако стороны констатировали желание работать над их устранениями», — отметил он по итогам встречи советников лидеров стран «нормандской четверки», которая завершилась в Париже вечером 26 января. Секретарь СНБО Украины напрямую выступил против Минских соглашений © Факти ICTV / Факти ICTV / Перейти в фотобанк

Но что же вызывает так много разногласий? Ответ на этот вопрос кроется именно в первоисточнике, ознакомиться с которым Тимошенко советовала 31 января.

Что не так с границей?

С полным текстом Минских соглашений можно ознакомиться и на сайте РИА Новости. Основной точкой преткновения является контроль украинцев над границей. Точнее, время его получения.

«Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11 — в консультациях и по согласованию с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней Контактной группы», — гласит 9 пункт Минских соглашений.

А 11 пункт касается изменений в Конституцию Украины.

«Проведение конституционной реформы на Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с мерами, указанными в примечании 1, до конца 2015 года», — отмечалось в нём.

Но и до 9 и до 11 пункта шли пункты, в которых говорилось о помиловании и амнистии, а также об обмене пленных всех на всех. А уже после 9 пункта, в 10 пункте шла речь о выводе «всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наёмников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ», а также о разоружении «всех незаконных групп».

Украина крайне вольно трактует эти пункты. Тот же Данилов и не только он выступает против амнистии и помилования всех на территориях ДНР и ЛНР. Главное же, что и прошлые, и нынешние власти Украины настаивают на передаче украинской стороны контроля над границей с Россией ещё до проведения выборов и внесения изменений в Конституцию. Только Киев против выполнения Минских соглашений - Медведчук © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Тем самым Украина затягивает выполнение Минских соглашений. Порой создаётся впечатление, что официальный Киев и его западные партнёры и вовсе привержены соглашениям лишь на словах.

«Исправить ситуацию можно исключительно через выполнение Киевом минских договорённостей, предусматривающих прямой диалог с Донецком и Луганском. Если западные коллеги подталкивают Киев к саботажу Минских соглашений, это может закончиться самым плачевным образом для Украины, потому что она разрушит себя сама», — заявил 31 января на заседании Совбеза ООН постоянный представитель России при организации Василий Небендзя.

При этом Украине в вопросе Минских соглашений уже шли навстречу. Но благодарности никто не получил.

«Шайтан-формула» от Штайнмайера

Уже в 2015 году стало понятно — Украина не торопится выполнять Минские соглашения. В итоге, в октябре 2015 года на парижском саммите «нормандской четвёрки» министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил механизм поэтапной реализации ряда положений второго минского соглашения, касающихся предоставления ЛНР и ДНР особого порядка местного самоуправления и проведения на этих территориях местных выборов. Этот механизм получил название «формула Штайнмайера».

Она предлагает вступление в силу на временной основе закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» в день голосования на местных выборах, проведённых на этих территориях, и вступление в силу на постоянной основе после признания их ОБСЕ честными и свободными.

Формулу подтвердили на встрече «нормандской четвёрки» в Берлине 19 октября 2016 года. Спустя почти три года — 1 октября 2019 года Трёхсторонняя контактная группа утвердила единую редакцию формулы. И Украина взорвалась протестами.

Пришедшего к власти Владимира Зеленского и его команду обвинили в предательстве Украины, сдаче Донбасса «врагу» и «капитуляции перед Кремлём». Среди обвинявших была и партия «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Последний активно критиковал Зеленского за произошедшее в Минске. «Наличие мужской воли»: эксперт объяснил страх Украины перед Минскими соглашениями © Daniel Tokarets / flickr

«Формула Штайнмайера» — это чисто российский сценарий», — заявил Порошенко.

Это, среди прочих, удивило и самого Штайнмайера.

«Никакой», — заявил тот 7 октября, отвечая на вопрос журналиста о роли России в появлении «формулы Штайнмайера».

При этом Штайнмайер, ставший к тому времени президентом Германии, заявил, что его удивляет сам вопрос, ведь во время переговоров, на которых разрабатывалась формула, присутствовал лично Порошенко.

Штайнмайер в очередной раз пояснил: его формула представляет попытку разделить крупные шаги, которые стороны переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе не хотели совершать, на ряд более мелких, которые нужно согласовывать.

Но украинская оппозиция предпочла эти заявления не услышать. Теперь же и представитель власти Данилов прямо заявляет: Украина не заинтересована в выполнении Минских соглашений. Тем самым Киев в очередной раз подставил западных союзников. Ведь украинское руководство показало: договоры с властями Украины не стоят бумаги, на которой они подписаны.