Массовое побоище и бегство депутатов: что произошло в Киеве

Во вторник, 25 января, в столице Украины прошла очередная акция предпринимателей, которые выступают против введения обязательных кассовых аппаратов. После мирного марша по центру города организаторы решили радикализировать протест, что вылилось в столкновения с полицией и эвакуацию депутатов парламента через подземный ход

Против чего протестует малый бизнес

Протест «Save ФОП»: почему профессиональные революционеры, близкие Порошенко, не решат проблемы мелкого бизнеса в Украине © REUTERS, Gleb Garanich

Как правило, такие акции имели мирный характер, лишь изредка их участники устраивали стычки с полицией и требовали диалога с властью.

Однако в этот раз мирный митинг и шествие едва не окончились трагедией.

Мирное начало

Во вторник, 25 января, Верховная Рада начала свою первую пленарную неделю после перерыва. К этому и была приурочена новая акция предпринимателей, которую на этот раз организовывало движение «Save ФОП» (ФОП — физическое лицо-предприниматель, так на Украине в документах обозначают представителей малого бизнеса).

С утра несколько сотен протестующих собрались у здания парламента с традиционными плакатами, баннерами и лозунгами.

Вскоре, когда участников акции стало больше, они в сопровождении полиции двинулись маршем по центральным улицам Киева, в надежде устроить небольшие митинги возле здания Офиса президента Украины или же правительства страны. Там их уже ждали правоохранители, которые оцепили подходы к учреждениям и не дали собравшимся там остановиться.

После этого протестующие вернулись к зданию Рады, где была установлена сцена для митинга, за которую вскоре развернуться настоящие баталии между предпринимателями и полицией.

Неуслышанный ультиматум

Тем временем, в парламенте продолжалось заседание, депутаты никак не реагировали на акцию под их окнами.

Тогда организаторы митинга решили обострить ситуацию, основная масса протестующих вплотную подошла к оцеплению, а со сцены озвучили новое требование — в течение 15 минут парламентариям было предложено выйти к народу и начать с ним диалог. В противном случае, бизнесмены пообещали устроить прорыв в Раду.

Ожидаемо на их призыв никто не откликнулся, после чего толпа начала теснить полицейских и предпринимать попытки взять парламент штурмом. К этому времени охрана здания была усилена, к месту событий были стянуты дополнительные силы Нацгвардии.

Начались столкновения. Участники акции в течение получаса предпринимали попытки прорвать кордон полиции и проникнуть в Раду, но все входы и выходы были закрыты и взяты под охрану.

Жесткая зачистка

После безуспешных попыток штурма протестующие ослабили свой натиск, чем воспользовались правоохранители, которые перешли в контрнаступление с использованием спецсредств, в частности слезоточивого газа.

Основные события развернулись в районе сцены, к которой сотрудники Нацгвардии пытались подойти несколько раз, несмотря на сопротивление митингующих. В какой-то момент полиции удалось взять под контроль сцену, однако оттуда их буквально спихнули протестующие.

В это время на всей территории перед зданием Рады начались задержания, людей волокли в автозаки. Украинские Telegram-каналы сообщили о появлении первых пострадавших, как со стороны полиции, так и со стороны протестующих. Судя по видео, от своего же слезоточивого газа пострадали и сами сотрудники правоохранительных органов, которым на месте оказывали помощь их коллеги.

Тогда же стало известно, что один из протестующих в результате зачистки получил травмы и находится в бессознательном состоянии даже после оказания медицинской помощи. Ряд СМИ сообщили, что мужчина скончался. Позднее этот факт был опровергнут.

Тем временем, бои за сцену продолжались, полиция сумела взять ее под свой контроль, пошли слухи, что неформальный командный пункт протестующих хотят разобрать. Однако через непродолжительное время силовики сами освободили сцену, оставив демонстрантов в недоумении.

Эвакуация депутатов

Пока на площади перед Радой полным ходом шло противостояние митингующих и полиции, депутатов украинского парламента без лишнего шума эвакуировали из здания через подземный ход. Известно это стало благодаря находящимся внутри журналистам, которые блуждали по вмиг опустевшему зданию и снимали на видео непривычно пустые кулуары парламента.

«Полным шагом идём к диктатуре». Как ФОПы пытались достучаться до Зеленского © REUTERS, SaveФоп Руслан Стефанчук объявил о готовности парламента работать в круглосуточном режиме в случае «вторжения» РФ на территорию Украины.

Неизвестно, успели ли парламентарии отработать до конца повестку дня или же голосование по тем или иным законам придется проводить в другое время.

Бессрочный протест

После отступления депутатов, организаторы решили вернуть протест в мирное русло, часть участников акции стала расходиться по домам.

Тем не менее, лидеры предпринимателей заявили, что объявляют свою акцию бессрочной.

Новый митинг назначен уже на утро следующего дня.