20-21 января Владимир Зеленский встретился с Анджеем Дудой. Поводом для переговоров было противодействие «российской угрозе», но никаких конкретных договорённостей по этому поводу президенты не достигли

Президент Польши Анджей Дуда очень любит свою резиденцию «Замок Висла», расположенную в Силезских Бескидах (горный массив на границе Польши, Чехии и Словакии). И дело не только в том, что из этого стилизованного под замок здания, построенного в 1929-1931 годах, — специально как резиденция главы государства — открывается роскошный вид. Дуда ведь известен как любитель горных лыж, а от «Замка Висла» до большинства ближайших спусков рукой подать. Правда, когда президент отправляется туда кататься в уикенд, это, мягко говоря, не вызывает восторга поляков, которые вынуждены в многочасовых пробках на узкой дороге пережидать проезд президентского кортежа. Олег Хавич: кто он © из личного архива Олега Хавича

Видимо, именно поэтому встречу президентов Польши и Украины решили провести в четверг-пятницу, и кортеж Зеленского покинул «Замок Висла» около 10 утра 21 января — то есть фактически украинская делегация там только переночевала. Да и в целом визит оставил странное впечатление.

Во-первых, с польской стороны его анонсировал глава Бюро международной политики в канцелярии президента, кадровый дипломат Польши Якуб Кумох, он же был и основным комментатором мероприятия. Другие сотрудники канцелярии Дуды — глава кабинета президента (аналог первого помощника) Павел Шрот и глава Бюро национальной безопасности Павел Солох — отделались общими фразами насчёт необходимости «поддержки Украины перед лицом российской угрозы».

Во-вторых, в польских СМИ встреча Анджея Дуды и Владимира Зеленского была освещена, как говорится, «в информационном режиме», да и то зачастую в рамках более широких сюжетов о противостоянии России и Запада (к примеру, так поступил государственный телеканал TVP). Это было связано как с тем, что ни пресс-конференции, ни даже выхода президентов к прессе не было, так и с отсутствием каких-либо конкретных результатов.

Так, в выступлении Якуба Кумоха перед входом в «Замок Висла», которое показали многие польские телеканалы, была масса слов о том, что президенты Украины и Польши обсудили вопросы региональной безопасности на фоне «российской угрозы», и что перед лицом этой угрозы Украина может рассчитывать на полную поддержку Польши — правда, лишь политическую. Из-за чего Киев сцепился с Варшавой на этот раз. Придется ли объезжать Украину и Польшу © Twitter, Владимир Гройсман

Кроме того, Кумох заявил, что Россия должна осознавать очень высокую цену, которую она понесет в случае малейшей агрессии против Украины. «Во-первых, это будет цена в виде санкций, во-вторых, это будет цена в виде жертв также на ее стороне. Не обязательно российское общественное мнение, которое против войны, как мы прекрасно знаем, будет готово пойти на такие жертвы», — воинственно сказал польский чиновник. В отсутствии жертв среди польских военных он уверен, ведь его страна войска на территорию Украины отправлять не собирается, а про украинские жертвы представитель «стратегического партнёра» Киева промолчал.

Фактически Кумох сообщил о трёх конкретных договорённостях, достигнутых между Дудой и Зеленским. Во-первых, будет создан «специальный канал связи» для обоих глав государств. Во-вторых, будет реанимирована деятельность Консультативного комитета президентов Украины и Польши, который последний раз заседал в марте прошлого года, да и то в формате видеоконференции. И в-третьих — в ближайшие три недели максимум пройдут две рабочие встречи для урегулирования «трудных дел» в польско-украинских отношениях, в том числе относительно транспорта. Якуб Кумох отметил, что с польской стороны в этих переговорах будет участвовать он, а с украинской — заместитель главы Офиса президента по вопросам международной политики Андрей Сибига, также дипломат.

Примечательно, что ни о каких шагах относительно военного сотрудничества между Варшавой и Киевом Кумох не сообщил, хотя и был весьма воинственно настроен. «Несмотря на разницу в том, что Польша состоит в НАТО, а Украина нет, наши интересы в сфере безопасности очень сильно связаны между собой. Это сравнимо с отношениями, которые имеются хотя бы между Турцией и Азербайджаном. Нас интересует диалог в сфере безопасности, особые отношения в этой области, потому что безопасность Украины является частью нашей безопасности, и президенты это понимают», — заявил Кумох. Хитрый адвокат. Зачем на самом деле Польша поддерживает Украину © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

А вот его коллега по канцелярии президента Польши Павел Солох днём ранее заявил, что власти этой страны рассматривают возможность не только политической, но и материальной поддержки Украины (очевидно, речь шла о поставках военной техники, вооружений и боеприпасов). По словам Солоха, перед встречей с украинским коллегой Анджей Дуда обсудил этот вопрос с представителями польского правительства, в том числе с главами Минобороны, МИД и МВД. Позиция упомянутых министров неизвестна, но, в отличие от стран Прибалтики, Польша пока не заявляла о готовности начать соответствующие поставки Украине.

Оценивая результаты встречи двух президентов, редактор польского портала Strajk Мачей Вишнёвский в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру отметил, что заявления польских властей находятся в русле чрезвычайно агрессивной риторики НАТО, несмотря на то, что Россия десятки раз повторила, что не имеет намерений атаковать Украину. «То, что Россия очерчивает свои сферы влияния, то есть делает точно то же самое, что страны Запада, является абсолютно нормальным. Россия не требует, чтобы Украина к ней присоединилась или чтобы сменила правительство на дружественное Москве — а лишь чтобы на территории этой страны не было войск и вооружений НАТО, и она не присоединялась к враждебному России военному блоку, — считает Вишнёвский. — Потому безоговорочная поддержка Украины со стороны Польши меня разочаровала, мне больше нравится, когда моя страна борется за мир. Не думаю, что нынешний курс Польши является лучшим выбором». Кроме того, журналист считает, мягко говоря, странной такую поддержку в условиях, когда Киев второй месяц блокирует железнодорожный транзит товаров из Китая в Польшу через территорию Украины.

В свою очередь, польский политический аналитик Конрад Рэнкас назвал переговоры Анджея Дуды и Владимира Зеленского «встречей двух марионеток с ограниченным доступом к информации, которые пытались изобразить дипломатическую и геополитическую игру». «Запад, конечно, был бы не прочь воевать с Россией до последней капли крови последнего украинского солдата, но подвергать опасности своих граждан он не намерен. Удивительно, но Анджей Дуда также воздержался от каких-либо односторонних заявлений о вводе войск в Украину — ведь таковы пока указания из Вашингтона» — говорит он. Безпалько рассказал, что Зеленский привезёт из турне в Польшу © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«После развязывания военной истерии и заблаговременной подготовки провокаций, призванных оправдать вторжение в Народные Республики Донбасса, Зеленскому надо как-то выпутываться из этого всего — или рискнуть и нырнуть с головой в прорубь, хотя Крещение уже прошло. Но, в конце концов, он является мастером в деле невыполнения своих обещаний. Ведь он всегда может сказать, что пошутил» — иронизирует Конрад Рэнкас.

Правда, в польско-украинских отношениях невыполненные обещания тянутся как минимум со времён правления Петра Порошенко. И дело не только в так и не снятом запрете на эксгумацию могил польских жертв «Волынской резни», но и о замороженном проекте создания судоходного коридора Херсон-Киев-Пинск-Брест-Варшава-Гданьск — по рекам Днепр, Западный Буг и Висла. О нём забыли задолго до событий в Минске в августе 2020 года, поскольку для этого коридора необходимо было прорыть несколько каналов на территории Украины и Польши, да и канал Днепр — Западный Буг в Белоруссии требовал реконструкции. Так что «специальный канал» связи между Киевом и Варшавой вполне может повторить судьбу несостоявшегося речного.