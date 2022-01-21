Не успели еще последние российские миротворцы из числа миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 19 января 2022 года покинуть Казахстан, который они спасли от хаоса и беспредела бунтовщиков и террористов, как им сразу же плюнули во след. Европейским ядом «борьбы за права человека»

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Эта резолюция ЕП, как и все прочие, не имеет никакой обязательной силы, необязательна к исполнению никем. Это означает, что депутаты Европарламента, как всегда, выступили, как типичные продавцы воздуха, обслуга пропеллера, на который они сами же и набросили информационные биоотходы пропаганды и агитации самого дешевого и ангажированного пошиба. Но европарламентарии сделали главное — они создали фон, который в той или иной степени, в силу адекватного или неадекватного восприятия действительности и политической заданности будут принимать во внимание и учитывать в своей работе и структуры ЕС и все его страны-члены. Из Казахстана, который с помощью России и прочих стран — членов ОДКБ справился с очередной попыткой «цветной революции», под которую был замаскирован банальный госпереворот, начинают лепить очередной «диктаторский режим», попирающий права человека и демократические принципы.

В указанной резолюции депутаты, в частности, призвали:

"Больше не Елбасы?". За что в Европе мстят Токаеву © REUTERS, Stringer

— ЕС и международное сообщество — «незамедлительно инициировать соответствующее международное расследование преступлений, совершенных против народа Казахстана в ходе двух недель митингов в стране»;

— все заинтересованные и ответственные структуры ЕС — провести расследование «исчезновений, сообщений о пытках, произвольных задержаниях, убийствах снайперами, ранениях мирных демонстрантов, включая несовершеннолетних, в Алма-Ате и других населенных пунктах Казахстана»;

— страны Евросоюза — инициировать задействование Московского механизма ОБСЕ (создание миссий как бы независимых экспертов, изучающий состояние дел с правами человека), «чтобы обеспечить соответствующее расследование фактов и обстоятельств гибели протестующих и сотрудников правоохранительных органов в Алма-Ате в январе 2022 года, а также других утверждений о нарушениях прав человека»;

— все институты Евросоюза — «при сотрудничестве с Казахстаном ставить в приоритет соблюдение прав человека». То есть «более глубокие политические и экономические отношения Казахстана с ЕС должны основываться на общих ценностях и соответствовать активной приверженности Казахстана демократическим реформам, вытекающим из его международных обязательств»;

— внешнеполитическую служба ЕС более активно участвовать в урегулировании ситуации в Казахстане, «в том числе, за счет визитов в Казахстан самого верховного представителя по внешней политике ЕС или спецпредставителя ЕС по Центральной Азии». То есть направить в Казахстан небезызвестного Жозепа Борреля, чтобы он посмешил людей и там;

— власти Казахстана — пригласить экспертов ООН и ОБСЕ для оценки ситуации на месте и «прекратить политическое преследование правозащитников, снять политически мотивированные обвинения, немедленно освободить безосновательно задержанных демонстрантов и активистов, гарантировать право на мирный протест в соответствии с международными стандартами».

Мощнейший, как видим, получился документ. Он фактически предлагает властям Казахстана «понять и простить» всех, кто вышел громить Алма-Ату, Актау, Жанаозен и все остальные города страны, кто убил 19 правоохранителей, кто сжег здания государственных и общественных организаций, кто щемил и унижал журналистов и СМИ, кто, собственно, вообще-то залил кровью эту некогда мирную страну. По данным генпрокуратуры Казахстана, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе, повторяю, 19 силовиков, некоторым из которых «мирные протестующие» и «поборники и защитники прав человека и демократии» отрезали головы. Чтобы демократия получилась на всю голову европейской — так, значит, надо понимать эту резолюцию.

Но как говаривал булгаковский Коровьев, появление такой резолюции — не бином Ньютона. Это запоздалая рефлексия коллективного Запада, той глобалистско-либеральной части его политэлит, которая хочет сохранить монополярный мир с одним гегемоном — США — во главе и с собой в роли покорных, но хорошо прикормленных пристяжных, не хочет смириться с тем, что она потерпела еще сокрушительное фиаско.

«Шайтан-майдан» в Казахстане не выполнил две задачи: не вырвал эту огромную страну из-под влияния России и не зажег пожар нестабильности, хаоса и турбулентности на всей 7,5-тысячекилометровой границе с Россией. С треском, неароматной вонью и, как всегда, кровью провалился план отвлечь силы и ресурсы России на защиту от международного терроризма, идущего к ней с юга, вбить клин между Россией и Китаем и не дать этим двум странам укреплять ненавидимый на Западе новый трехполюсный мир.

Плюс Запад вдруг увидел, что у него есть НАТО, готовая всегда выступить в роли мирового жандарма, а Россия создала и ОДКБ, которая многим казалась спящим бумажным тигром, а на самом деле оказалась действенной и оперативной организацией, способной смело и умело решать возникающие проблемы.

И, конечно же, Запад, который молчаливо и как бы не замечая, наблюдал за перипетиями «шайтан-майдана» без всяких реакций и оценок, сейчас будет мстить. В первую очередь, ясное дело, руководству, полит- и бизнес-элитам Казахстана. Это против них резолюция ЕП предлагает механизм ограничений за нарушения прав человека в третьих странах, предусматривающий запрет физлицам на въезд на территорию ЕС и блокирование их финансовых активов в странах Евросоюза. Для прозападно ориентированных и держащих свои деньги на западных счетах казахстанских воротил и, увы, политиков это болезненный, а потому действенный удар. Как они будут с этим бороться — это очень интересный вопрос, ответ на который даст понимание, когда в этой стране может повториться новый «шайтан-майдан».

Токаев и Назарбаев делят активы Казахстана - The Guardian © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк Касым-Жомарт Токаев пока это видит хорошо. И понимает, откуда и зачем идут угрозы его стране. Это для России объективно хорошо.

Однако России следует приготовиться и к тому, что с Запада польются в ее адрес обвинения в «агрессивности» и «стремлению к оккупации». На фоне аналогичных обвинений относительно Украины та же пластинка может быть запущена и в казахстанском направлении. Не зря же многие один из главных либеральных евроинтеллектуалов Бернар-Анри Леви в американской «The Wall Street Journal» в статье «Путин ведет войну против Европы» кликушествовал: «Запад одержим пандемией. Международная политика практически исчезла из сферы публичной дискуссии, и поэтому мало кого заботят имперские устремления новой России. Я имею в виду жестокие репрессии в казахском городе Алма-Ата, а также фотографии находящихся на ее улицах российских танков, жутко напоминающие события 1956 года в Будапеште и 1968 года в Праге. А еще я имею в виду группировку российских войск численностью 150 000 человек, сосредоточившуюся возле границы с Украиной и держащую под прицелом европейцев с киевской площади Свободы».

Эту тему — «оккупацию Казахстана ОДКБ и Россией» — могут разгонять и разгонять, создавая и укрепляя и так густой фон русофобии в мире.

Данная резолюция ЕП — это еще и запоздалая попытка избежать обвинений в политической целесообразности, двойной морали и двойных стандартов при оценке и реакции на «шайтан-майдан» и его кровь. Сейчас они все там, на Западе, спохватились, заголосили о правах человека. Но ведь не зря же официальный представитель МИД России Мария Захарова в свое время обращала внимание на то, что игнорирование ситуации в Казахстане со стороны той же ОБСЕ, призванной мониторить соблюдение прав человека особенно при гражданских конфликтах, «безобразно». «А существует ли секретариат этой организации? Что там с руководством? На новогодних ли праздниках они все были, или уже вернулись в Вену?», — въедливо интересовалась Мария, когда из Казахстана широкой волной шли новости о преследовании журналистов, давлении на СМИ со стороны бунтовщиков.

Тогда ответа от ОБСЕ, ЕП, ЕС не было, а теперь вот, когда конституционный порядок в Казахстане, по словам ее президента Токаева, восстановлен, а чрезвычайное положение отменено, начинается, похоже, второй акт марлезонского балета. Вентилятор с информотходами заработал и натужно заурчал…

*организация признана экстремистской/террористической и запрещена в России