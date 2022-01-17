С воскресенья, 16 января, на Украине действуют новые ограничения на выпуск русскоязычных печатных СМИ. Теперь все масс-медиа должны выпускать версию на украинском языке, что делает выпуск русскоязычных СМИ весьма затратным предприятием

Прямого запрета на выпуск иноязычных СМИ на Украине нет. Тем не менее, СМИ должно быть доступно и на украинском языке. Обе версии должны издаваться под одинаковым названием, с одинаковым содержанием, соответствовать по объёму и способу печати, выпуски этих изданий должны иметь одинаковую нумерацию порядковых номеров и издаваться в один день. Лорак объяснила, почему запела на украинском языке © Ани Лорак/Инстаграм

Кроме того, в месте продажи по меньшей мере 50% печатных изданий должны быть на украинском языке.

Что примечательно, данные требования не распространяются на издания на крымско-татарском языке и на языках Европейского Союза. Кроме того, новые требования до 2024 года не распространяются на местную прессу.

Всё это — очередной этап вступления в силу языкового закона — нормативно-правового акта, принятого ещё в 2019 году Верховной Радой VIII созыва. Несмотря на все предвыборные обещания Владимира Зеленского и его политсилы, Верховная Рада IX созыва закон не отменила. И это при том, что закон критиковали даже в Европе.

Закон с оговорками

В декабре 2019 года пресс-служба Совета Европы сообщила: в Венецианской комиссии признали, что власти Украины должны добиваться баланса в языковой политике, чтобы языковая проблема не стала источником межэтнической напряжённости на Украине.

Среди прочего в Венецианской комиссии затронули и проблему СМИ. Так, в сообщении пресс-службы СЕ отмечалось, что «Венецианская комиссия предлагает законодателям снизить квотные требования к украинскому языковому контенту, установленные законом о государственном языке для телерадиовещателей».

Речь шла при этом в том числе и о политике и агитации, а также о чрезвычайных ситуациях. От Чахлыка до Хмарочоса. Что пошло не так с украинским языком

«Возможность распространения материалов избирательной кампании на языках, отличных от украинского, не должна ограничиваться районами компактного проживания меньшинств. Закон должен предусматривать четкие исключения для использования языков, отличных от украинского, в чрезвычайных ситуациях (например, при общении со спасательными службами, такими как полиция, пожарные, персонал больниц и т. д.)», — указывалось в сообщении.

Также комиссия считала, что необходимо отменить положения, которые «требуют, чтобы печатные средства массовой информации на языке меньшинства публиковались одновременно на украинском языке в один и тот же день».

Это сообщение СЕ вспомнили на Украине и тогда, когда новые положения языкового закона вступили в силу.

Так, лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук раскритиковал данное нововведение.

«С сегодняшнего дня в Украине начинают действовать дискриминационные нормы не только по отношению к русскоязычным гражданам, но и по отношению к представителям других национальный общин. Теперь каждое печатное СМИ, которое выходит на другом языке, обязано издаваться таким же тиражом и в таком же объеме, на украинском. При этом, размещать в прессе рекламу на любых языках, кроме украинского, английского или языков ЕС — запрещено. Эта норма сделает выпуск СМИ на русском языке нерентабельным, а получение информации на родном языке для русскоязычных граждан Украины невозможным», — отметил он.

По словам Медведчука, украинская власть «забыла о том, что обещала».

«Она вычеркнула из своего поля зрения русскоязычных детей, которые ограничены в праве на получение образования на родном языке. Русские вычеркнуты из перечня коренных народов. Одновременно с этим языковой омбудсмен не то, что не защищает — отправляет "в другие края" всех, кто с диктаторской политикой пещерной русофобии не согласен. Это исключительно антидемократическая и репрессивная политика, во главе которой стоит сам президент Владимир Зеленский», — подчеркнул политик.

Он также задал вопрос, когда мировая общественность обратит внимание на «откровенно неконституционные языковые нормы в Украине, которые не несут в себе ничего другого, кроме антироссийской истерии и пещерной русофобии, ущемляя в правах миллионы граждан Украины». Откуда тогда русский язык? Безпалько о том, почему жители Украинской ССР стали националистами © РИА Новости, Нина Зотина

Вопрос не праздный, учитывая, что в той же Европе довольно трепетно относятся к языкам меньшинств. Даже если и речь идёт о регионах тяготеющих к независимости.

Бесспорные права

С 1707 года мужчина-наследник британского престола носит титул принца Уэльского. Уэльс — крайне важная для британской короны земля. Завоевание Уэльса в конце XIII века было заявкой Англии на статус гегемона на Британских островах.

Неудивительно, что к каким-либо проявлениям сепаратизма в Уэльсе в Лондоне относились чрезвычайно болезненно. Уэльс старались ассимилировать. Даже в «просвещённом» ΧΙΧ веке власти Великобритании старались противодействовать распространению валлийского языка. Ученики в школах, уличённые в использовании валлийского языка, носили специальные «штрафные» таблички, которые передавали следующему подобному «нарушителю».

Всё изменилось лишь в ХХ веке. Но и то, не сразу. Лишь в 1937 году был учреждён первый радиоканал на валлийском языке. В 1942 году принят закон, допускающий судопроизводство на этом языке. При этом численность носителей языка продолжала снижаться.

В 1961 году языку и вовсе предсказали скорое исчезновение: за 30 лет количество его носителей снизилось на 10% — с 31% до 21%.

Тем не менее, местные жители активно боролись за свои права.

В 1967 году британский парламент принял закон о валлийском языке, который давал возможности для использования валлийского языка в государственном делопроизводстве.

В 1980 году, после того, как местные политики и активисты пригрозили голодовкой и провели ряд акций протеста, было принято решение о запуске и телеканала на валлийском языке.

В том же году принятый акт об образовании обязал местные власти по требованию родителей предоставлять возможность обучения детей валлийскому языку или на валлийском языке.

И, наконец, в 1993 году был принят Акт о валлийском языке, который был стал равным с английским во всех сферах общественной жизни. И продолжает оставаться таким, несмотря на центробежные тенденции в Великобритании: из-за Брексита такие части Соединённого Королевства, как Шотландия или Северная Ирландия всё чаще задумываются об отделении. Язык для ненависти. Что общего у украинских патриотов и нацистской Германии © коллаж Украина.Ру

Другое европейское государство — Дания — никак не препятствует развитию фарерского языка. Тот был уравнен с датским ещё в 1938 году, а спустя десять лет — в 1948 году был уравнен с датским на Фарерских островах. Сегодня на этих островах — пускай и автономном регионе, но всё же входящем в состав Королевства Дания — датский скорее — иностранный язык. В общении между собой жители говорят на фарерском.

Ещё одно скандинавское государство — Финляндия — и вовсе имеет в своём составе моноязычную территорию не с финским, а с шведским языком. Это — Аландские острова. Они являются автономией, имеют демилитаризованный и моноязычный статус. При этом даже в случае войны острова останутся нейтральной территорией.

Местный парламент — Лагтинг — не подчинён финскому парламенту. Кроме того, в отличие от всех остальных граждан Финляндии, жители Аландских островов не призываются на воинскую службу. Это связано с поддержанием языковой и культурной самобытности.

Однако одними Аландскими островами распространение шведского языка в Финляндии не ограничивается. Это — один из двух государственных языков страны. Примечательно, что для того, чтобы стать гражданином Финляндии, нужно владеть финским или шведским языком.

И это при том, что в определённый период истории Финляндия входила в состав королевства Швеции.

В общем, европейская практика свидетельствует: этническим меньшинствам предоставляют не только языковые права, но, подчас, и дают им широкую автономию.

Но на Украине всё по-другому. При этом данное государство декларирует евроинтеграцию как основной геополитический вектор развития.