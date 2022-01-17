В воскресенье, 16 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью американскому каналу CNN. Некоторые заявления Пескова вызвали широкое обсуждение в западных СМИ

В своём интервью Песков ответил не столько на вопросы ведущего Фарида Закарии, сколько на вопросы первого послав в России Майка Макфола. Именно их и зачитал Закария.

«Россия соглашается вывести свои войска из Молдавии. Россия соглашается вывести свои войска из Грузии, отказывается от признания Абхазии и Южной Осетии. Россия соглашается вывести свои войска из Украины, вернуть Крым Украине, прекратить поддерживать сепаратистов на Украине. Россия соглашается убрать свои ракеты «Искандер» из Калининграда». Как вы отреагируете на эти требования?» — спросил он Пескова. Столтенберг рассказал о странах-членах НАТО «второго сорта» © REUTERS, Ints Kalnins

Пресс-секретарь президента России прямо ответил американскому политологу и журналисту. И ответы Пескова уже успели вызвать резонанс на Западе.

Хрупкий мир

Говоря о Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии, Песков напомнил Закарии о весьма непростой ситуации в этих регионах.

«Российские миротворцы присутствуют во многих регионах, и в тех регионах ситуация по-прежнему остаётся очень и очень хрупкой. Потенциальный вывод российских сил может привести к вспыхиванию новых кризисов. Мы не знаем, какими могут быть последствия и какой будет ситуация, например, для Абхазии или для Осетии. Люди в Абхазии и Осетии могут оказаться под угрозой со стороны грузинских националистов, как это случилось, когда Грузия развязала войну против Осетии и посылала танки против мирного населения. Мы должны помнить об этом», — ответил Песков.

Тем самым он напомнил о том, как в 2008 году Грузия атаковала и гражданское население Южной Осетии, и находившихся там российских миротворцев. В результате РФ вынуждена была принудить Грузию к миру.

Что касается того же упомянутого американцами Приднестровья, что ситуация и там довольно непростая. Так, в конце декабря 2021 года президент ПМР Вадим Красносельский заявил, что молдавские власти не заинтересованы в ведении переговоров в формате «5+2» (Молдавия, Приднестровье, РФ, Украина, ОБСЕ). База НАТО вместо дома: украинец обратился к Столтенбергу с необычным предложением © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Он рассказал, что ещё 2 декабря направил президенту Молдавии Майе Санду письмо с просьбой побыстрее назначить политического представителя и созвать данный формат, однако ответа на письмо так и не получил.

Ракеты под Калининградом

Говоря о другом поставленном Закарией, а точнее — Макфолом — вопросе, Песков был категоричен.

«Россия никогда не станет обсуждать с кем-либо вывод каких-либо ракет или вооружений из Калининграда, потому что Калининград — это территория России. И при всём уважении, мы ни за что не потерпим никаких требований о том, что нам делать на нашей собственной территории. Ни одна страна этого не потерпит», — указал Песков.

Примечательно, что те же американские дипломаты, которые выдвигают к РФ требования по ракетам в Калининградской области, поддерживают тех политиков, которые заявляют: требования России по поводу размещения американских ракет в Европе — неприемлемы.

«Требования Путина, такие, как право вето на вступление стран в НАТО и мораторий на развертывание ракет средней дальности в Европе, неприемлемы и противоречат интересам национальной безопасности США», — заявлял, к примеру, один из соавторов «санкционного» законопроекта, член Палаты представителей Конгресса США Майк Роджерс.

Однако когда речь заходит о праве России размещать у себя — даже не на территории союзников — ракеты, США становятся на принципиально иные позиции. Отношения РФ и НАТО достигли «красной черты» - Песков © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Но вопрос ракет в Калининградской области был не самым острым.

Что там у украинцев?

Говоря о ситуации на Украине Песков в очередной раз подчеркнул: никаких российских войск в этой стране нет.

«Да, что касается снижения напряжённости на Украине, во-первых, на Украине нет российских войск. В Донбассе нет российских войск. Есть российские войска на российской земле, на российской территории вблизи украинской границы. И это легко понять», — заявил он.

В ответ Закария завил, что некоторые «международные наблюдатели» якобы утверждают, что российские военные всё же есть в Донбассе.

«Российских военных в Донбассе нет. Я официальный представитель Кремля, и я официально могу заявить вам, что российских военных в Донбассе, как и на украинской земле, нет. Но российские войска есть на территории Российской Федерации вблизи украинской границы. И мы считаем необходимым присутствие там этих войск перед лицом довольно напряжённой ситуации и крайне недружественной среды, созданной различными учениями истребителей НАТО, разведывательных самолётов НАТО и движением военной инфраструктуры НАТО к нашим границам. Нам приходится реагировать, нам приходится принимать меры предосторожности. Именно поэтому наши военные находятся там, на нашей территории», — подчеркнул Песков.

Примечательно, что в то же время, на Украине активно присутствуют американские военные, а также военные других стран-членов НАТО. Более того, как сообщила пресс-служба Минобороны Украины, 11 января в украинском оборонном ведомстве — в директорате политики в сфере обороны — на постоянной основе начали работать советники от США Крис Риззо и Тодд Браун.

Однако об этом американский интервьюер не упомянул. Ермак рассказал, почему Украину не берут в НАТО и потребовал назвать виновных © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Однако Закарию интересовал другой вопрос: есть ли у России какие-либо сроки, когда она заявит, что переговоры с Украиной провалились, и будет ли она в таком случае предпринимать военные шаги.

«Мы не говорим о военных действиях. Вы должны понять: никто никому не угрожает военными действиями. Будет просто безумием делать это. Но мы будем готовы предпринять контрмеры. Так что если вы продолжите говорить: «Слушайте, русские, мы не будем принимать в расчёт ваши опасения. НАТО продолжит расширяться. Пока мы не собираемся принимать Украину в НАТО, но со временем, с юридической точки зрения, это будет возможно. Мы не станем говорить, что не будем развёртывать никаких наступательных вооружений на украинской территории. И военная инфраструктура НАТО останется рядом с вашими границами, а со временем она станет ещё ближе». Если вы нам это скажете, нам придётся что-то делать», — отметил Песков.

Отдельно он остановился и на сроках.

«Разумеется, мы не говорим ни о завтрашнем дне, ни о нескольких часах. Но наш президент имел в виду то, что мы не хотим видеть процесс ради процесса. Мы не хотим видеть месячные или годичные переговоры с обсуждением наших разногласий. Мы для начала хотим почувствовать готовность принять в расчёт наши опасения. К сожалению, прямо сейчас мы этого не чувствуем», — отметил Песков.

Таким образом, Россия не будет безучастно терпеть нарастания напряжённости у своих границ, «забалтывания» проблемы Донбасса, а также появления у границ баз НАТО. Теперь мяч на поле США и их союзников. Чем ответят они, покажут ближайшие же дни.