В Украине с 13 на 14 января 2021 года произошла хакерская атака, в результате которой стали недоступны сайты ряда госструктур: Кабмина, МИД, ГСЧС, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, возникала ошибка при попытке зайти на портал «Дия». Хакерские атаки уже стали привычным делом, но у нынешней есть особый подтекст

При этом в СБУ сообщили, что утечки персональных данных не произошло, а для недопущения распространения информации на другие ресурсы, временно приостановили работу ряда учреждений. Интересно то, что украинское правительство, наряду с западными «партнерами» поспешило обвинить в произошедшем Россию, несмотря на отсутствие каких бы то ни было доказательств.

Странная кибератака с польским следом

Интересно, что на сайте МИД Украины взломщики оставили любопытную надпись на русском, украинском и польском языках, гласившую, что это — историческая месть поляков.

«Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли», говорилось в тексте послания. Виталий Диденко: кто он © hromadske.ua

В обществе по данному поводу мнения разделились: кто-то считает ситуацию российской провокацией, направленной на то, чтобы поссорить украинцев с поляками или дестабилизировать страну. Другие отнеслись ко всему весьма критически, полагая, что таким способом государственные органы оправдывают свою бездеятельность. Есть и третья точка зрения — здесь все настолько нелепо и нарочит грубо скроено, что сразу возникает ощущение, что эта надпись, указывающая якобы на Польшу, должна именно то и показать, что эти хакеры — не из Польши, а те, кто хотел бы поссорить Польшу с Украиной. Ну, и логичный ответ напрашивается сам собой, что в этом может быть заинтересована только Россия, хотя, если вдуматься, зачем это России?

Такая вот тройная провокация, цель которой — показать, что Россия, используя хакретов подстаавляет Польшу, что та поссорилась с Украиной.

Правда, есть и еще один нюанс, на который сразу обратили внимание пользователи в Украине.

«Ещё недавно любимчик президента Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров заявлял, что в Украине в плане кибербезопасности «можно смело чувствовать себя НОРМАЛЬНО защищённым», так как кибербезопасность «вышла на новый уровень». И вообще «роль кибербезопасности сильно преувеличена». Только вот сайты Кабмина, государственных, судебных органов и министерств вместе с «Дией» почти 12 часов заблокированы после хакерской атаки. И где Данилов с кибервойсками, видимо уже в киберплену?», — иронизировал телеграм-канал «ЗеРада». Хакеры взломали Украину и пообещали месть «за Волынь» © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Правительство и западные «партнеры» винят Россию

Изначально версию о российском следе вбросили лица, связанные с властью и ярые сторонники Майдана. В частности, одним из первых подобную точку зрения выразил спикер МИД Олег Николенко, сообщивший, что существует «давняя история российских кибератак против Украины в прошлом». Такой же позиции придерживался заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко: мол Кремль хочет обострить противоречия Украины с Польшей.

«Целью кибератаки является психологическое давление и устрашение», — отреагировали в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

Позже в СБУ отчитались о первых результатах следствия — «выявлены признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных со спецслужбами РФ». При этом, как всегда, никаких фактов не приводится. А сколько уже раз то же самое СБУ указывала на разоблачение так называемых российских ботов в украинской глубинке. И не только фактов, но и предъявления задержанных ни обществу, ни суду так и не произошло.

На этот раз, правда, власти Украины пообещали, что в течение выходных специалисты продолжат вести расследование для установления заказчиков кибератаки и затем презентуют окончательные выводы. Американский «корабль-хакер» прибыл в Черное море для коварного удара по России - СМИ © U.S. Navy photo by Photographer Mate 2nd Class Sarah Bir

А в центре стратегических коммуникаций и информбезопасности при Минкульте такой вывод представили на основе анализа распространения информации. По версии структуры, слишком активное распространение новости о происшествии на российских сайтах и соцсетях, оказывается — лучшее свидетельство причастности к данной истории российских хакеров. Логика полностью абсурдна: если СМИ, например, пишет о чем-то первым — оно к этому причастно и в чем-то виновато. Оперативность публикации доказывает, оказывается, именно это, а не качество работы интернет-ресурса.

Концепцию «онлайн-агрессии» РФ подхватили и на Западе: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС собирается мобилизировать свои ресурсы для помощи Украине. Посильную помощь в расследовании инцидента предложил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, в ближайшие дни НАТО и Украина подпишут соглашение об усилении киберсотрудничества, которое включает в себя доступ Украины к платформе НАТО по обмену информацией о вредоносных программах.

Американцы пошли гораздо дальше в своем стремлении солидаризироваться с Киевом. Представитель США в НАТО Джулиана Смит не только предложила помощь, но и обмолвилась, что, если участие в кибератаке российских правительственных хакеров подтвердится, в Вашингтоне это расценят как пример «возобновления агрессии против Украины» и инициируют введение новых санкций Запада против РФ. Что, собственно, и требовалось доказать!

Зачем и кому все это нужно?

В общем, все традиционно — в любой непонятной ситуации главное погромче обвинить Россию, а доказательства не так уж и важны.

Сама по себе атака не вызвала какие-то катастрофические последствия, не нанеся критического ущерба. А в таком случае особого смысла для РФ она не имела, ведь подобные мероприятия весьма затратны. Вполне очевидно, что на фоне не слишком успешных переговоров между Россией и Западом по поводу гарантий безопасности и раздела сфер влияния, с подачи Вашингтона вновь возвращается дискурс об агрессивности Москвы, которая вот-вот нападет на Киев.

Украинской власти это выгодно, поскольку в глазах «партнеров» она вновь позиционирует себя жертвой, а внутри страны послужит фактором, поддерживающим концепцию перманентной внешней угрозы, доверие к которой у граждан изрядно пошатнулось. Кроме того, кибератаку используют, чтобы отвлечь внимание от провалов власти в энергетике — до сих пор не решена проблема недостаточных запасов газа для отопительного сезона и промышленности. Хотя если настанет полноценный экономический кризис (а к тому все идет), когда из-за остановки промышленности исчезнут хлеб и прочие продовольственные товары, свалить все на «агентов Кремля» не выйдет. Сайт украинских социологов, рассказавших о падении рейтинга Зеленского, атаковали хакеры © Кадр из сериала «Слуга народа» / YouTube

Учитывая поразительную синхронизацию Киева с Западом, можно предположить, что хакерская атака и нагнетание истерии вокруг нее как раз и есть плод деятельности вашингтонских кураторов Украины, которым очень нужно наращивать градус обвинений по отношению к России. И очень важно при этом найти повод для обвинений в агрессивности России, что дает возможность ввести санкции, вплоть до полной остановки процесса сертификации "Северного потока-2". И в этом как раз и может заключаться главная цель тройной провокации под видом хакерской атаки.