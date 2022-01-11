В Казахстане сменилось правительство. Новым министром информации и общественного развития стал деятель, которому приписывают оскорбления русских и России, а также нападки на власти соседнего государства. Украина.ру собрала информацию об этом человеке

Палитра мнений об Аскаре Умарове, только что назначенном главе ведомства, которое в Казахстане отвечает не только за пропаганду, но и за межнациональные отношения, очень разнообразна. Но в каком-то смысле репутация у него вполне однозначна.

По сети долгое время гуляет подборка высказываний, приписываемых Умарову, сборник высказываний относится к 2010-м годам, тогда он занимал не столь высокие посты. «Мы обогнали русню опять!!! Прощай немытая рассия!!! Млин этот русский комментатор на Хабаре баран тут радуешься а он вылазиет со своим конечно россияне болели за царукаеву но выиграла наша, расстрелять (орфография сохранена. — Ред.)», — писал в социальной сети пользователь с ником TurkMedia (под таким псевдонимом мог скрываться будущий министр).

К своим соотечественникам других национальностей он обращался в таких выражениях: «Не забывайте что вы тут навязанная диаспора а не автохтоны и скажи спасибо что ваши права соблюдаются и вас как колонизаторов в иных странах никто не гонит». Раздражала TurkMedia, судя по его комментариям, и победа над нацизмом во Второй мировой и Великой Отечественной войнах. «Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный день победы, вы помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?» — задавался вопросом пользователь сети.

Волновали блогера и расовые вопросы. «Если у бизнеса в Астане русский хозяин, то сервис там отвратительный будто в совок попал!!! В крови у них что ли?» — спрашивал он у своей аудитории.

Справедливости ради, TurkMedia критиковал и казахов, которые чрезмерно, на его взгляд, усвоили культуру других народов «Чернорусы (термин, придуманный автором постов. — Ред.) не желающие вернуться домой а защищающие свои узкие субэтнические интересы есть главная угроза на пути возрождения и развития казахского этноса», — рассказывал пользователь сети о трудностях на пути правильного этнического воспитания.

Анатомия русофобии. Как начались и почему не заканчиваются «языковые патрули» в Казахстане © РИА Новости, Артур Лебедев / Перейти в фотобанк Владимире Путине взяли верх манипулирующие проблемами русских в Казахстане реваншисты. А здравые и конструктивные силы, которые понимают, что Россия не должна мешать казахским националистам, не формируют общественный климат», — возмущался автор, которым мог быть нынешний министр.

В 2017-м агентство «Казинформ», которым руководил Умаров, попало в скандал. Это средство массовой информации, вероятно, по ошибке опубликовало карту Казахстана, на которой к республике были добавлены территории России и Узбекистана. После резонанса изображение было убрано с сайта агентства.

По некоторым комментариям в казахстанском сегменте социальных сетей можно предположить, что неоднозначная репутация нового министра может быть следствием его былой медийной активности. «Какой ужас! Умаров Аскар назначен министром информации. Это не сон?! (…), – написала на своей странице в Facebook казахстанская журналистка Айгуль Омарова. – Назначать пантюркиста и человека, ненавидящего Россию и русских, который и не скрывает своих взглядов, в ситуации, когда от СМИ требуется объективно и достоверно освещать события, чревато последствиями». Она обратилась к главе государства с вопросом – неужели не нашлось других кандидатур на такой пост?

Но были и те, кто высказал удовольствие по поводу такого кадрового решения. «Аскар Умаров поднялся. Рад за него, лишь бы не ушел совсем в тень, – написал пользователь с ником Галым Байтук. – Тем более у российских ультра-политиков это назначение явно не вызовет позитива»

Можно предположить, что назначение Умарова на пост было вызвано его высокими деловыми качествами. Потому что иначе сложно объяснить появление в должности министра информации человека, которого подозревают в неприятии своих соотечественников по этническому признаку, нападках на власти соседней страны.