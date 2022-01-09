В преддверии переговоров между Россией, с одной стороны, и США и НАТО, с другой, американские СМИ, как правило, призывают к жёсткой позиции и недопущению уступок по отношению к РФ

Газета «Вашингтон Пост» публикует редакционную статью под заголовком «Будущее Европы зависит от предстоящих переговоров между Западом и Россией».

«Жестокий диктатор, сделавший ставку на власть на основе теорий заговора и обещаний восстановления империи, перестраивает свою армию. Он начинает угрожать захватом территории своих соседей, обвиняет демократические страны в кризисе и требует, чтобы для его урегулирования они переписали бы правила международной политики и перекроили бы карту так, как это его устроит. Демократические страны соглашаются на мирные переговоры, надеясь… избежать войны, и не слишком вознаграждать агрессора»

Таким образом газета описывает обстановку в Европе накануне подписания Мюнхенского соглашения 1938 года, приведшему к расчленению Чехословакии. CNN: Токаев выиграл первый раунд © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

При этом издание игнорирует тот факт, что российские требования вызваны желанием США и НАТО приблизить к центру России ракетные ударные комплексы.



Авторы далее утверждают, что данная цитата довольно точно описывает и «нынешнюю агрессивность президента России Владимира Путина по отношению к Украине». Поэтому, сообщают они, даже если подобные аналогии и преувеличены, всё равно стоит вспомнить о похожем опыте.

Администрации президента Джо Байдена и европейским союзникам необходимо подойти к переговорам со всей серьезностью, утверждает издание, потому что, если Путин выиграет, будь то за столом переговоров или на поле боя, то Европа будет надолго дестабилизирована, утверждает газета.

«Отдадим должное г-ну Путину: непрекращающаяся пропаганда о так называемой неразделимости Украины и России и якобы агрессивном характере развёртывания Организации Североатлантического договора в Центральной и Восточной Европе укрепила его политический нарратив и вынудила Соединенные Штаты и другие страны принять во внимание жалобы России, которые на их взгляд, являются абсурдными и незаконными», — пишет далее газета.

Возможно, риторика Путина является только прикрытием для его истинной цели — подчинения Украины, поскольку, если её демократия будет успешной, то это покажет альтернативу российской «клептократии», продолжают авторы. Если же российский президент настроен на серьёзный диалог, то американская администрация может предложить России обсудить возвращение к договору об ограничении ракет средней и меньшей дальности и ограничение размещения обычных вооружений в Европе, считают авторы и добавляют, что «деэскалация» с российской стороны, должна быть необходимым условием для любого соглашения.

Но США ни в коем случае не должны позволить, чтобы Россия путём шантажа получила уступки. Если же она вторгнется на Украину, то Байдену необходимо помочь этой стране защититься, сплотить вокруг себя НАТО и добиться, чтобы Россия заплатила высокую цену, заканчивает «Вашингтон Пост». Россия-США: мирные переговоры на фоне провалившегося мятежа © © REUTERS / Mariya Gordeyeva

При этом утверждения о «демократии» на Украине, которое является аксиомой для издания, никак не соответствуют реальности, поскольку именно Украина признана европейскими аналитиками самой коррумпированной страной Европы, там повсеместно нарушаются права человека, а украинская власть пачками закрывает оппозиционные ей СМИ.



Статья в газете «Вашингтон Таймс» в отличии от "Вашингтон пост" выдержана в гораздо менее враждебном по отношению к РФ тоне. Требования России о гарантиях нерасширения НАТО и отказа от строительства военных баз в постсоветских странах называются «неприемлемыми для США». А возможные темы переговоров, о которых пишет газета, примерно совпадают с предлагаемыми «Вашингтон Пост».

«Россия заявляла, что чувствует угрозу в связи с перспективой размещения на Украине наступательных ракетных систем. Как президент Байден сказал президенту Путину, Соединенные Штаты не собираются этого делать. Так что это одна из областей, где мы можем достичь взаимопонимания, если Россия готова взять на себя взаимные обязательства», — цитирует газета анонимного «высокопоставленного сотрудника администрации» США.

Он также заявил газете, что американская сторона согласна вести переговоры о взаимных ограничениях масштаба военных учений, производящихся сторонами вблизи границ друг друга.

Однако газета цитирует и другого неназванного представителя администрации, который заявил, что не знает, будет ли РФ проявлять добрую волю на переговорах, или же они нужны ей как предлог для того, чтобы впоследствии заявить о том, что дипломатия оказалась бесполезна, и необходимо переходить к другим методам.

«На следующей неделе может наступить один из самых значительных и решающих моментов в отношениях между Организацией Североатлантического договора [НАТО] и Россией после распада Советского Союза», — говорится в статье, опубликованной на сайте телекомпании Си-Эн-Эн. Николай Злобин: Мир менее зависим от США и России, чем от малых и средних государств © РИА Новости, Нина Зотина

Автор утверждает, что в условиях, когда размер всей экономики России примерно соответствует размеру экономики Нью-Йорка, Россия ослаблена эпидемией COVID-19, а будущее её зависящей от углеводородов экономики не выглядит обнадёживающим, то Западу будет «довольно просто выкрутить Путину руки», но для этого он должен оставаться единым.

Однако Путин не зря остаётся у власти более 20 лет, он серьёзный противник, утверждает автор.

Если Запад хочет успешно использовать своё положение в этот критический момент, его единство должно быть нерушимым.

«Повторение ошибок 2014 года может сделать российского лидера ещё более опасным, если он сможет смутить самый могущественный альянс в мире», — заканчивает статью «Си-Эн-Эн».

И в этой публикации, как и в предыдущих, подменены реальные факты измышлениями автора, который, намекая на 2014-ый год ни словом не обмолвился, что присоединение Крыма к России происходило по волеизъявлению жителей полуострова, а гражданскую войну на востоке Украины начал украинский режим практически сразу после совершенного им государственного переворота.

Американский журнал «Нэшнл Интерест» публикует статью «Пройдёт ли Европа испытание Украиной»?

Авторы выдвигают претензии к «колеблющейся» Европе.

«Владимир Путин уже давно использует захваченные Россией территории на Украине, в Грузии и Молдавии в качестве стартовых площадок для дестабилизации европейской солидарности и создания угрозы безопасности соседним государствам, НАТО и Евросоюзу. В последние несколько недель Путин усилил давление, угрожая нападением на Украину и предъявляя невыполнимые требования к НАТО», — говорится в статье, в которой, как и в других изданиях США, упорно игнорируется факт заявлений российской стороны о том, что РФ не собирается нападать на Украину.

Однако, по мнению автора публикации, европейцы мало что делают в ответ на угрозу нападения России на Украину: внешняя политика Германии «такая же беспомощная, как всегда», Брюссель говорит о выполнении Минских соглашений, которые авторы статьи называют «мёртвой геополитической буквой», Италия озабочена возможностью прекращения поставок газа.

Европейцы должны понимать, утверждают авторы, что речь идет не только об Украине. В глазах Путина Украина — это средство для того, чтобы Европа никогда не была «целостной, свободной и мирной», продолжают они, не объясняя, почему российский лидер должен стремиться к такой цели.

«Для Запада есть только один правильный ответ: мощная поддержка Украины, немедленное оживление и расширение обороноспособности НАТО и быстрое укрепление европейской энергетической безопасности. Путин боится и уважает силу. Он использует слабость. Европа должна перестать колебаться и дать ему то, чего он боится, а не то, чего он хочет», — заканчивает статью «Нэшнл Интерест».

Впрочем, журнал публикует и совершенно другое мнение. Статья американского политолога Стивена Сабо «Австрийское решение для Украины?» призывает американское правительство к «холодному реализму» вместо «ностальгии по американской исключительности».

Автор напоминает, что после Второй мировой войны Австрия, как и Германия, была поделена на западные и советскую зоны оккупации. И, в отличие от Германии, в отношении этой страны была достигнута и успешно выполнена договорённость 1955 года, в результате которой Австрия стала единой и нейтральной. Из страны были выведены советские и западные войска, напоминает автор, и задаёт вопрос — не может ли подобное решение сработать в отношении Украины?

«США и их западные партнёры могли бы выдвинуть российскому правительству предложение о том, чтобы обе стороны гарантировали нейтралитет Украины. Взамен Россия также согласится на украинскую государственность и нейтралитет и отведёт свои войска от границы с Украиной», — пишет далее автор.

По его мнению, такой договор мог бы также решить вопросы размещения американских систем противоракетной обороны в Европе и российских войск. Автор даже предлагает интеграцию в состав РФ Донбасса, «который уже практически потерян для Украины». Крым также останется в составе России, и тогда Украина могла бы сосредоточиться на построении собственной политической и экономической системы, как это сделала Западная Германия без Восточной Германии, указывает политолог.

Естественно, каждая страна имеет право решать, в какие союзы она может вступать, пишет далее автор в ответ на стандартные возражения со стороны американской пропаганды. Однако следует признать, что это относится не только к Украине, а и к США и западным странам, замечает он. Как Зеленский из Порошенко сделал автомат Калашникова. Накануне главных событий © коллаж Украина.Ру

«Поспешное и неподготовленное заявление на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году о возможном членстве в НАТО Украины и Грузии было крупной стратегической ошибкой, которую администрация Буша протолкнула, несмотря на сопротивление Германии и Франции. Даже если Украина хотела бы стать членом НАТО и Европейского Союза, нет причин, по которым это должно быть приемлемо или отвечать интересам США или ЕС», — указывает Сабо.

Если Украине повезёт, она сможет стать следующей Австрией, пишет далее автор. В своё время НАТО не стал слабее от того, что Австрия оставалась нейтральной, и будет более стабильным без нынешней двусмысленности по отношению к Украине.

Обязательства США в области безопасности и так чрезмерны и в Европе, и на Ближнем Востоке, а исходящий от Китая вызов заставляет Вашингтон серьёзно пересмотреть свою стратегию. Учитывая недавний опыт в Афганистане, ему не нужно еще одно «нестабильное и коррумпированное» правительство в качестве союзника. Сейчас время холодного реализма, а не устаревшей ностальгии по американской исключительности, указывает Сабо.

Такое решение оставило бы открытым даже вопрос о членстве Украины в ЕС, который во многом спровоцировал кризис 2014 года. Ведь Австрия, не являясь членом НАТО, вступила в Евросоюз в 1995 году, напоминает автор.

«Ни Запад, ни Россия не заинтересованы в продолжении конфронтации вокруг Украины. Когда в этом месяце американская и российская стороны начнут переговоры по Украине, они должны смотреть на Австрию как на решение», — заканчивает статью американский политолог.

Остаётся только сожалеть, что подобная позиция в американских СМИ остаётся в меньшинстве.