В то время, когда весь мир, затаив дыхание, ждет Нового, 2022 года и начала переговоров между Россией, США (10 января) и НАТО (12 января) о стратегической безопасности в мире и Европе, в Украине активизировались свои и «Леший», и «Баба-Яга», которые, как известно, "всегда против". Они и возглавили украинских «ястребов войны»

Это 40-летний глава МИД, карьерный дипломат и очень большой поклонник США, НАТО и ЕС Дмитрий Кулеба и его подчиненная — 44-летняя посол Украины в США и экс-министр финансов страны Оксана Маркарова. Они дали интервью сайтам «РБК-Украина» и «Левый берег» и предстали в них во всей красе, как самые воинственные патриоты, которые во всем полагаются на Запад, верят в его помощь Украине и при этом не лечатся, страдая, по мнению многих, от эффекта Даннинга-Крюгера — «безумец не в состоянии понять, что он безумец, потому что он безумец». Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

И это притом, что даже США верят в то, что хоть о чем-то смогут договориться с Россией. В частности телеканал «CNN» процитировал заявление представителя американского Совета национальной безопасности (СНБ): «США ждут возможности провести переговоры с РФ по теме стратегической безопасности 10 января. На переговорах Россия сможет высказать свои опасения. Мы, в свою очередь, сможем выразить беспокойство по поводу действий России».

Нет, представитель СНБ, конечно, заверил, что США не кинут своих западных партнеров и будут «придерживаться принципа, согласно которому решения, касающиеся наших союзников и партнеров, не могут приниматься без участия этих самых союзников и партнеров». Однако СНБ уверен в главном: «…Будут темы, по которым мы можем добиться прогресса, а также — темы, по которым между нами будут разногласия. В этом и заключается дипломатия».

То есть в США — за дипломатию.

А вот работники МИД Украины против этого. В частности, Кулеба не верит, что США и НАТО пойдут навстречу России в ее главном требовании — не расширяться на восток, конкретнее — на Украину.

«Я не верю в то, что США или НАТО согласятся с требованием России остановить расширение на восток или откатятся из стран центральной Европы, как требует Россия. Там же не только требование, чтобы НАТО не расширялось, там же есть требование прекратить военное присутствие НАТО — в странах-членах НАТО. Я в это не верю, потому что принять такое требование в любой форме — это было бы наибольшим унижением США и НАТО в истории с момента основания Альянса», — заявил он, тем самым как бы подталкивая США к конфликту с Россией или усугублению его. Кулеба раскритиковал вето ФРГ на покупку оружия у НАТО © REUTERS, Ints Kalnins

И как, то ли знаток занимательной психиатрии, явно господствующей в украинской политике, то ли ее пациент, Кулеба заверил всех, что все дело в слабости Запада, который не готов сегодня противостоять России, а в российской дипломатической стратегии «madman strategy», то есть «стратегии безумца». По мнению Кулебы, стратегия эта проста: «…Демонстрировать партнеру, что ты просто бешеный, готовый на что угодно, непредсказуемый, и потому к тебе нужно подходить с особой уступчивостью и кротостью. Карибский кризис зародился именно из такой стратегии Хрущева, и мы знаем, чем он закончился».

По мнению Кулебы, россияне действуют на «авось». «…Мы не можем действительно залезть им в мозг и точно увидеть там детальный план действий….У них вполне может и не быть плана, кстати. А давайте попробуем вот это, а увидим, что получится. У них все равно репутация «плохих парней», терять им в этом плане особо нечего. Единственная репутация, за которую они сильно волнуются — это репутация стабильного поставщика энергоресурсов в Европейский союз. А во всем остальном они вполне могут действовать оппортунистически. Это такое тестирование, провоцирование Запада, это их игра», — сказал он.

А потом он выдал и главный рецепт, как противостоять России и россиянам: «Мы здесь должны меньше думать об их мотивации и больше заботиться о своих действиях и о скоординированности действий наших партнеров с нами».

Иными словами, глава дипломатического ведомства Украины вместо дипломатии, то есть баланса интересов предлагает конфронтацию по принципу "мы все — против России". Кулеба засомневался, что США согласятся с требованием РФ по НАТО © Facebook Dmytro Kuleba

Еще дальше пошла посол из того же дипломатического ведомства Маркарова, которая совсем, по ходу, забыла главное правило своей бывшей работы «деньги любят тишину» и теперь всячески разгоняет милитаристский психоз и военную истерию, обуявшие ее начальника Кулебу. Причем в будущей военной победе Украины над Россией Оксана отводит главную роль не мужеству украинских «лыцарей», а помощи США. Потому что Маркарова, как и Кулеба, уверена: «…Есть понимание того, что существует угроза украинскому суверенитету, и Соединенные Штаты не готовы им поступаться».

И сегодня, если верить Маркаровой, США в оказании помощи Украине действуют по трем главным, как любит выражаться президент Украины Владимир Зеленский, трекам.

Во-первых, США оказывают непосредственную помощь — стандартную — от конгресса, а также дополнительную — по указу президента. «Есть несколько направлений, по которым мы работаем с США в рамках предоставления военной помощи. Первое — стандартная помощь, выделяемая Конгрессом через бюджет; в следующем году мы получим 300 млн. долл. Второе — помощь, которую указом оформляет президент США: в сентябре президент Байден согласовал такой пакет в 60 млн. долл., уже отправив Украине соответствующее оборудование», — поведала посол.

Еще раньше США также согласились выделить Украине 24,5 млн. долл. на усиление границы с Россией и Беларусью. А сейчас, уверяет Маркарова, Украина выпрашивает так называемое избыточное оборонное оборудование. «Например, готовое и пока ненужное вооружение, которое Соединенные Штаты могут дополнительно предоставить. И с этой категорией мы тоже сейчас активно ведем работу», — сообщила она. И это действительно может быть страшно, потому что чего-чего, а избыточного оружия» в США — пруд пруди. Они вон только талибам в Афганистане оставили «зброи» на 90 млрд. долл. Фесенко: Аваков и Маркарова — стабилизаторы в правительстве Зеленского © Facebook Владимира Фесенко

Во-вторых, по словам Маркаровой, она не оставляет надежды притянуть США и втянуть их в непосредственное решение проблемы самопровозглашенных республик Донбасс — ЛДНР. То ли присовокупить американцев к уже существующему «нормандскому формату», то ли создать для этого нечто новое. «Состоится ли вступление США в какой-либо существующий формат? Мы понимаем, что с дипломатической точки зрения это может быть сложно сделать и проще приобщиться к новым форматам, чем стать частью платформ, где уже действуют определенные механизмы», — сказала она.

По ее мнению, Вашингтон уже является активным участником переговорного процесса, так как состоялись встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, были визиты в Россию помощницы госсекретаря Карен Донфрид и директора ЦРУ Уильяма Бернса.

Наконец, в-третьих, Маркарова сообщила о подготовке совместно со странами Запада запасного плана для «сдерживания России от возможного вторжения на Украину». «Сейчас мы все — Украина, США, Запад — работаем над «вариантом А» — дипломатическим сдерживанием, чтобы нам не пришлось переходить к «варианту Б», к которому тоже все активно готовятся», — сказала она.

Что из себя представляет пресловутый «план Б», посол Маркарова не рассказала. Но и без этого ясно, что, с одной стороны, США и Запад продолжают напичкивать Украину оружием. Известно, что, по словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, последняя партия военной помощи, запланированной на этот год, отправится из США на Украину в декабре, и в нее войдут стрелковое оружие и боеприпасы. Ну и, конечно же, нужно помнить, что президент Зеленский тоже рассказывал, что Великобритания выделит на поддержку страны дополнительно 1 млрд. фунтов стерлингов (около 1,3 млрд. долл.).

С другой стороны, уже очевидно, что Кулеба и Маркарова сегодня являются главным выразителями стратегии президента Зеленского и его окружения, которая заключается в том, чтобы демонстрировать фронду и несогласие с Западом, даже критиковать его за «нерешительность в борьбе с Россией» и одновременно выпрашивать любую помощь — дипломатией, деньгами, оружием. Все это и создает иллюзию «независимости» режима Зеленского, и мобилизует сторонников, объединяя вокруг «строптивого мальчика Зе» национал-патриотов и радикалов-русофобов всех мастей. Не зря же режим Зеленского продолжает нагнетать агрессивную русофобию в стране и даже на полном серьезе цинично доказывает, что это Россия подтолкнула Украину к НАТО и ЕС своими действиями в 2014 году. На евромайдане то есть. Нынешние беды для будущих невзгод . Всё в Украине зависит от переговоров России и Запада

В сложившемся положении, патовом для Зеленского и его режима, такая тактика кажется единственно правильной. Но подводит стратегия. И потому, что в такой ситуации единственным действенным способом попытаться спастись с западной помощью является война. Маленькая победоносная — и тогда все участники будут, что называется, в шоколаде. Проигранная же война даст проигравшим возможность смыться за Запад под его защиту и гарантии личной безопасности.

Но главным образом потому, что те же США никогда не впишутся сами не то что непосредственно в войну в Украине, но даже в какой-то формат по установлению мира, в тот же «нормандский». Потому что это вольно или невольно сделает их непосредственной стороной конфликта, как сейчас Россию, которую обвиняют в «агрессии в Донбассе». А Штаты сегодня взяли курс на сбрасывание ненужного баланса в Европу, и участие в войне за Украину им нужно, как извините, зайцу стоп-сигнал. Хоть самостоятельно, хоть вместе с НАТО.

Ну а Россия предлагает переговоры, а там видно будет. Но позиции сторон предельно ясны. И сколько ни путайся Украина между ногами, решать ее судьбу будут за нее. И без нее…