Великобритания планирует эвакуацию своих войск с Украины в случае военного конфликта Киева с Москвой. При этом ранее Лондон уверял, что будет помогать Киеву «отражать российскую агрессию»

О готовящейся эвакуации бойцов Вооружённых сил Её Королевского Величества сообщило в воскресенье, 26 декабря британское издание Daily Express.

«Военное руководство должно провести полный «обзор» операции Orbital, чтобы гарантировать, что весь персонал Соединённого Королевства может быть «безопасно выведен» в случае, если Москва даст приказ ввести войска», — говорится в публикации.

На Украине действуют британские наёмники - экс-подполковник СБУ © Министерство обороны Украины

Приказ об эвакуации поступит от начальника британского Управления совместных операций штаба генерал-полковника Чарли Стрикланда.

«Он будет внимательно следить, чтобы оценить влияние любого вторжение на способность вывести войска — он не может позволить им оказаться в ловушке», — сообщил изданию источник в британских Вооружённых силах

Как указывалось в публикации, Стрикланд два раза в день будет получать сведения о ситуации на Украине.

Новости о готовящейся эвакуации идут вразрез с ранее наблюдавшейся воинственностью британцев.

Что было, то прошло

Еще в начале декабря министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс пугала Россию тем, что РФ заплатит «реальную цену» в случае «вторжения на Украину».

«Любое вторжение России на Украину будет стратегической ошибкой», — предостерегала Трасс 8 декабря.

Накануне канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона распространила заявление о его разговоре с лидерами США, ФРГ, Франции и Италии, в ходе которого стороны подчеркнули «необходимость формирования единого фронта для противостояния угрозам и враждебности со стороны России». При этом Джонсон обещал использовать все имеющиеся в распоряжении Великобритании «экономические и дипломатические инструменты» для того, чтобы предотвратить «российскую агрессию против Украины». Военный эксперт объяснил, что сделает Россия, если Британия все же построит военно-морские базы на Украине © president.gov.ua

Впрочем, в ноябре британские СМИ сообщали, что одними лишь экономическими и дипломатическими инструментами Великобритания ограничиваться не будет. Так, в ноябре британское The Mirror сообщило о том, что в Великобритании сформирован сводный отряд быстрого реагирования численностью около 600 военнослужащих, который может быть переброшен на Украину в случае угрозы вторжения.

При этом на Украину планировали перебрасывать солдат Особой воздушной службы (SAS) — элитного подразделение ВС Великобритании, полка специальной разведки Великобритании, а также медиков, инженеров, связистов и бойцов шестнадцатой десантно-штурмовой бригады. При этом бригаду предупредили, что может потребоваться развертывание в кратчайшие сроки. Десантники могут оказаться на территории Украины в течение 36 часов с момента, когда поступит такой приказ.

Также, как сообщило тогда издание, начальник штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер оценил риск начала войны Украины с Россией «из-за случайности» как очень высокий — выше, чем когда-либо со времен холодной войны.

Спустя две недели, в начале декабря, российский журналист Александр Коц цитировал своего собеседника в спецслужбах РФ, который рассказывал, как британцы обустроились на Украине. Британия отказалась помогать Украине в случае «вторжения» России © CC0, Pixabay

«На базе военно-дипломатической академии Главного управления разведки Минобороны Украины сотрудниками британской MI-6 организованы 3-недельные учебные курсы. В 73-м морском центре спецопераций в Очакове ведется подготовка диверсионных групп для действий в Крыму и на Черном и Азовском морях, отрабатывается захват судов и береговых объектов. Канадские инструкторы обучают офицеров Украины прокладке маршрутов боевых групп в Черном море. Подводные пловцы под контролем 200 иностранных инструкторов отрабатывают навыки захвата судов», — цитировал Коц собеседника.

А теперь британские СМИ сообщают: бойцы ВС Великобритании спешно засобирались домой. Но так ли это на самом деле?

Операция прикрытия или Афганский синдром?

Если верить Daily Express, то всего на Украине находится около сотни британских военных. И подавляющие большинство из них — в Яворове. Однако с учётом информации от российской разведки, многие из британских военных специалистов наверняка не афишируют своё присутствие на Украине. Достаточно вспомнить слова сотрудника российских спецслужб о 200 инструкторов, которые обучают украинских боевых пловцов

Некоторые эксперты считают, что британцев на Украине интересует не Яворов, а населенные пункты, находящиеся в исторической Новороссии.

«Единственной ложкой дёгтя для нас в сценарии такой войны является то, что уже сейчас Одесса и Очаков фактически оккупированы англо-американскими интервентами. Стратеги из Лондона и Вашингтона очень верно просчитали ситуацию. Понимая, что воевать за Украину им незачем, они просто решили свести к минимуму преимущества России в результате этой победы. Большая часть экспорта из Украины вывозится из портов, которые, как мы уже понимаем, захвачены англосаксами», — отметил 21 декабря бывший ополченец, писатель и военный эксперт Владлен Татарский.

По его словам, «овладение Одессой и Очаковом — это ключ к овладению Украиной». Именно поэтому, по словам Татарского в 2014 году Одессу «быстро и показательно зачистили от реального пророссийского подполья». Польский эксперт рассказал, чем закончится приезд в страну британских военных © Facebook, Mateusz Piskorski

«В случае военного наступления России на Украину британцы просто повесят свой флаг над Одессой. Воевать с Британией Россия не станет. Когда военная фаза пройдет и начнут работать предприятия, нужно будет как-то вывозить продукцию украинских предприятий. Делать это можно будет через Мариуполь (порт, который тоже придётся восстанавливать) или через Новороссийск и Таганрог, что колоссально не удобно логистически», — отметил Татарский.

Кроме того, он предположил, что при таком варианте развития событий для усиления британцев в Одессу могут зайти и турки. Это будет отчасти и исторически обоснованно — в своё время земли, на которых находится Одесса, контролировались Османской империей.

Если же предположить, что Великобритания действительно просчитывает эвакуацию своих военных с Украины, то такую подготовку можно связать с вспыхнувшим в начале декабря скандалом. Тогда бывший сотрудник британского внешнеполитического ведомства Рафаэль Маршалл заявил парламентской комиссии по международным делам, что эвакуация сотрудничавших с британскими властями афганцев из Кабула после прихода «Талибана» (запрещённая в РФ организация — Ред.) осуществлялась британской стороной хаотично, выборочно и неэффективно.

В те дни Маршалл работал в отделе МИД по делам международной политики и стран Содружества, который и занимался эвакуацией. Работник МИД обвинил своё начальство в том, что оно отказало в эвакуации десяткам тысяч афганцев, после чего некоторые из них были убиты новыми властями Афганистана.

«Ясно, что некоторые из тех, кого мы бросили, погибли от рук «Талибана» (запрещённая в РФ организация — Ред.)», — написал он в заявлении для парламентской комиссии. Военный эксперт рассказал, зачем на самом деле Британии базы на Украине © пресс-служба Министерства обороны Украины / пресс-служба Министерства обороны Украины / Перейти в фотобанк

По его словам, из 150 тысяч обращений о помощи удовлетворили лишь около 5%, никто из членов команды, рассматривавшей эти обращения, никогда не изучал Афганистан и не работал там, не говорил ни на одном из афганских языков, разговоры с афганцами велись на английском языке, а а сам отбор на эвакуационные рейсы осуществлялся случайным образом. По словам Маршалла, тысячи заявок от афганцев не рассмотрели вообще.

При этом Маршалл раскритиковал и армию. Так, он отметил, что восемь присланных отделу на помощь солдат делили один компьютер, а животным, которых эвакуировали вместо людей, которым угрожала смерть, и которые принадлежали благотворительной организации Nowzad (ею руководил бывший морпех), ничто не угрожало. Сама эвакуация, по словам Маршалла, не соответствовала критериями МИД Великобритании.

Вполне возможно, что обвинения Маршалла и вызванный ими скандал побудили армейское руководство Великобритании всё же продумать эвакуацию британских солдат из Украины.

Как бы то ни было, но британская пресса продолжает нагнетать атмосферу вокруг Украины. И это при том, что военного конфликта не желает ни одна из возможных его сторон.