Во вторник, 21 декабря, министр агрополитики Украины Роман Лещенко сообщил о рекордном за 30 лет независимости урожае. Но украинцы при этом могут остаться без хлеба

Пекари бьют тревогу: из-за проблем с газом на Украине хлеб станет хуже и дороже © СС0, Pixabay

Запасов продовольственного зерна в стране осталось немного, хотя его недавно собрали. Цены на хлеб растут и уже превышают цены в соседних странах Европы, которые не могут похвастаться хорошим урожаем, а уровень доходов населения там выше. И даже чрезмерно дорогой хлеб для украинцев пекут преимущественно из фуражного зерна.

Однако даже его может не оказаться на прилавках из-за рекордных цен на газ.

Недоедим, но вывезем

Хотя качество собранного зерна в этом году не очень хорошее (преобладает фуражное зерно), но все же собранного качественного продовольственного зерна (13.5 млн.т.) вдвое больше потребностей украинских потребителей (6,5 млн.т.). Однако Министерство агрополитики утвердило на текущий маркетинговый год меморандум, повысив предельный объем экспорта зерна до 24,3 млн.т, а закупают в основном именно продовольственное зерно.

Это и есть рыночная экономика.

Политический эксперт Алексей Калиниченко отмечает, что вывозится всё, что можно вывезти, вызывая рост внутренних цен.

«Цены у нас растут. Власть абсолютно не обеспокоена тем, чтобы в госрезерве находились какие-то запасы. Это я отношу к пшенице, потому что банально хлеб дорожает, это отношу к маслу подсолнечному.

Аппарату властному нет дела до населения, поэтому у нас зерно вывозится, его распродают, когда ещё на полях колосится пшеница, тогда сделки совершаются, контракты подписываются, и цены устанавливаются. А потом мы удивляемся, почему хлеб растёт? А хлеб растёт, потому что у нас уже нет этого зерна, его нет в закромах», — говорит эксперт.

Украинцам для внутреннего потребления останется лишь фуражное зерно, то есть то, что обычно идет на корм скоту. Чтобы продовольственное зерно оставалось на Украине, хлебопекарни Житомирской области должны его покупать по ценам не дешевле, чем в богатых нефтяных арабских государствах. Теоретически из фуражного зерна можно испечь некий суррогат хлеба, но с использованием ряда «нездоровых» химических добавок.

Экономист Юрий Гаврилечко утверждает: власти считают, что украинцам и такое сгодится.

«На сегодняшний момент Украина благополучно продала зерно 1 и 2 класса. И очень может быть, что в конце зимы — начале весны мы будем вынуждены импортировать зерно для производства хлеба. У нас остался только фураж. На самом деле, с фуражного зерна тоже можно делать хлеб, правда, качество будет паршивое. Но хлопцы поедят, как говорится», — резюмировал эксперт.

Цены на газ разоряют пекарни

«Искать хлеб по супермаркетам». Коронавирус познакомил британцев с жизнью при социализме © AFP, Tolga Akmen

В сложившейся ситуации хлебопекарни вынуждены останавливать производство. И чем больше власти страны совместно с западными партнерами будут противодействовать запуску «Северного потока 2», тем больше разорится украинских пекарен. Банкротство украинских мукомолов и пекарен лишь еще больше подстегнет экспорт зерна.

На днях Всеукраинская ассоциация пекарей и Ассоциация "Укрхлебпром" направили президенту Владимиру Зеленскому и Кабинету министров письмо, в котором просят предоставить им льготный газ на уровне 10-12 миллионов кубометров в месяц, либо предоставить финансовую помощь. Пекари приобретают сейчас газ по цене 52 000 гривен за тысячу кубов, то есть по «европейским ценам».

Среди возможных мер недопущения продовольственного кризиса украинские эксперты называют уменьшение НДС для производителей с 20% до 4-5% (как во многих социально ориентированных государствах); снижение для мукомолов и хлебопекарей тарифа на природный газ — хотя бы до уровня цен для бюджетных коммунальных предприятий.

«Сегодня в ряде европейских стран на "социальные" товары устанавливаются пониженные ставки НДС — 0%, максимум — 4%. В Украине он на уровне 20%. Да, государство недополучит от нас НДС, зато для населения цена будет значительно ниже», — говорит гендиректор предприятия «Укрхлебпром» Александр Васильченко.

Однако если удовлетворить их просьбу о снижении цены на газ, найдутся еще многие производители других социально значимых продуктов, которые захотят такую же скидку. Предоставить скидку населению, коммунальным и коммерческим предприятиям — значит пойти наперекор МВФ и западным посольствам.

Рост цен или дефицит

Украинские хлебопекари предупредили о сбоях в поставках хлеба © CC0, Pixabay

«Вскоре после новогодних праздников на Украине может резко возрасти цена на хлеб. Обычная круглая буханка будет стоить более 40 гр (около 130 р. — Прим. Ред.). Причина такого подорожания — в нехватке зерна, пригодного для выпекания хлеба», — говорит Васильченко.

Обычно государства для снижения угроз продовольственной безопасности делают стратегические запасы в «закромах» родины, скупая товар, пока он относительно дешевый. Однако на Украине склады Госрезерва по результатам аудита оказались разворованными.

«Прожорливые мыши добрались также в структуру Госрезерва в Черткове, на Тернопольщине. Здесь они очистили склады зерна, которое бы поместилось в более 150 вагонов-зерновозов», — сетовал в прошлом году экс-глава Госрезерва Украины Ярослав Погорелый, рассказывая о пустых складах.

Иными словами, на запасы предыдущих урожаев тоже рассчитывать не приходится, так как «мыши» овладели способностью проводить экспортные валютные операции.

Таким образом, даже при рекордном урожае такие факторы, как высокая цена газа и стремление экспортеров максимально вывезти урожай плюс банальное воровство в целом угрожают украинцам дефицитом хлеба. Или же неподъемной для большинства ценой на него.