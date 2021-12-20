В уходящем году кризис на Украине углубился во всех сферах, главная же угроза заключается в том, что мировые игроки решают судьбу Украины без Украины. Если США и Россия договорятся, это может быть плохо для Украины, если не договорятся, будет еще хуже: тогда страна может стать театром боевых действий

Об этом говорили участники состоявшегося в понедельник, 20 декабря, в пресс-центре агентства Интерфакс-Украина заседания «круглого стола» политологов, подводя итоги уходящего 2021 года и делая прогнозы относительно событий года грядущего.

«Украина раскололась»

Директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко, обобщая итоги уходящего 2021-го года, особо отметил событие, произошедшее 17 декабря. В этот день МИД РФ предложил обсудить проекты договоров с США и НАТО, в частности, об ограничении возможности вступления Украины в Альянс, но и не только, также и «о возврате к военно-политическому балансу 1997 года применительно к Центральной Азии, Закавказью…».

По мнению социолога, теперь «рушится вся геополитика», при этом — речь уже не об Украине, а — «о НАТО, о Европе, о евроатлантизме, о мировых отношениях». Важная деталь: поставлены сроки, после которых РФ начнёт «какие-то… контрмеры». Небоженко отметил, что Запад, вероятно, знал о готовящемся документе ещё до 17 декабря. США придется ответить России - МИД РФ © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Но почему такой документ вообще появился?

«Скорее всего, идёт борьба за наследство Путина», — предположил эксперт, добавив, что в «постпутинской» России главную роль будут играть либо «чекисты-бизнесмены», либо «чекисты-силовики». По мнению Небоженко, предложенный МИД РФ документ — «пример того, как могут размышлять российские силовики». Но "деньги — у других", и эти другие боятся возможного отключения SWIFT, боятся реквизиций собственности, считает Небоженко. По его словам, определённые шаги Запад уже предпринимает (например, Финляндия еще раньше, до 17 декабря, вдруг объявила о закупке американских истребителей пятого поколения).

Социолог предположил, что Запад будет теперь требовать от всех стран определяться не по отношению к Украине, но по отношению к ультиматуму России, так что — «будет весело»…

Что до прогнозов на 2022 год, продолжил Небоженко, то есть надежда, что силового варианта развития событий всё же удастся избежать. При этом Запад хорошо видит, что Украина раскололась — не по регионам, но раскололась «на власть и народ».

Социолог добавил: поэтому Запад ведёт свои контакты не только с властью, но и с украинским гражданским обществом, с украинской армией, с украинским олигархатом. Произошло признание Западом того факта, что в Украине нет судебной системы, поэтому американская бюрократия применяет механизм санкций относительно лиц, находящихся в Украине. По мнению эксперта, пострадают более всего представители некоей «московской пятой колонны», при этом Америка будет выстраивать в Украине свои "проамериканские силы".

Тем временем в Украине произошла колоссальная концентрация всей власти в руках одной группы, подчеркнул Небоженко. И добавил: это могло бы принести плоды, но — не улучшило ситуацию в стране, поскольку никаких полезных реформ власть не проводит. По мнению эксперта, президент Зеленский принципиально боится любых форм политического сотрудничества с теми, кого он плохо знает — тогда как, гораздо эффективнее работала бы коалиция, при которой возможен вариант слабый президент, но сильный опытный премьер-министр.

В целом же — дела плохи, констатировал Небоженко, напомнив, что за последние годы три с половиной миллиона украинцев выехали за границу. Вот и уходящий 2021-й — «это был год эмиграции Украины» (страну покинули более 600 тысяч граждан — Ред.).

«Люди не хотят сражаться, люди не хотят чего-то добиваться в стране, которая не создает для них никаких условий, а выезжают из страны», — сказал он.

Что до нюансов внутриполитической борьбы, то эксперт отметил, что в уходящем году Зеленский потерпел поражение в борьбе с Медведчуком и Порошенко, и изменений уже не будет — своими действиями президент только «раззадорил своих политических противников».

«Выезжает мобилизационный ресурс»

В свою очередь, политический эксперт Константин Матвиенко высказал мнение, что ультиматум России Запад не примет, и Москва на это и не рассчитывает. Но для Украины это не очень-то хорошо — ведь именно она станет полем боя. Угрозы нарастают, при этом иммунная система страны даёт сбой, сплоченности в обществе нет. Матвиенко согласился с тем, что большое количество людей из Украины сейчас выезжают, подчеркнув, что «выезжает мобилизационный ресурс».

По словам политолога, украинская власть в сложных условиях военной угрозы и пандемии ограничивает экономическую активность среднего класса, вообще — бьет по всем активным слоям населения. Но и сама остаётся в растерянности, пытаясь спасти положение, например, попыткой возвращения мажоритарной системы выборов. Трудовая миграция: почему на Украине не будет пенсий © Ukraina.ru

Экономика, социальная сфера, сфера информационная — все они страдают от низкого культурного и профессионального уровня власти, отсюда — отсутствие доверия к ней, подчеркнул эксперт. Матвиенко напомнил, что, по данным КМИС, «рейтинг партии «Слуга народа» продолжает стагнировать», у «слуг» уже второе место в партийном рейтинге (в исследованиях других центров — пока ещё первое).

Уходящий 2021 стал для страны действительно неимоверно тяжёлым, но при этом — «стал годом окончательного определения Украины как части Западного мира», считает Матвиенко. По его мнению, даже тот факт, что из страны массово бегут люди, можно использовать, ведь уехавшие, по его словам, «могут быть контактёрами», и надо максимально обеспечивать «обратную связь» с ними.

Что касается года грядущего, то политолог предположил: это может быть переломный год, и расколотому украинскому обществу необходимо будет мобилизовать усилия. Он отметил, что «угрозы не только в России», есть и угрозы, продиктованные внутренними причинами и обстоятельствами.

«Мы станем театром военных действий»

Ведущий заседание «круглого стола» директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев согласился с оценками выступавших, отметив, что он, как и его коллеги, тоже видит кругом «знаки тревоги и беды, которая настанет, если не консолидировать силы». По его словам, новый 2022-й будет, по всем признакам, экстремальным годом для Украины по всем направлениям, при этом речь идёт уже о кризисе государственности.

Что касается обстоятельств внешних, то Карасев подчеркнул: если Америка и Россия договорятся, для Украины это плохо, если нет, тоже плохо, тогда — военный сценарий, и именно Украина может стать «театром военных действий».

Это всё очень серьёзно, и это меняет всю внешнеполитическую и внутриполитическую систему, которая сформировалась в течение всех лет украинской независимости, подчеркнул эксперт. По его словам, в 2021-м году именно Зеленский «начал создавать своё государство», введя санкции против оппозиционных телеканалов, используя Совбез как инструмент, в том числе, карательной политики. Вместо сложившейся коллективной формы правления стал проявляться «персоналистский стиль правления». Зеленский схлестнулся с Порошенко. Зачем на Украине вспомнили об Иловайске © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Однако этот стиль, эта импровизационность — они хороши на сцене, но опасны в госуправлении. В результате разрушены институты, которые ранее хоть как-то работали — например, заблокирован Конституционный суд, а парламент превратился просто в «ратификационную палату», сказал Карасев. Он добавил, что, по его мнению, Украина не стала сильнее за уходящий 2021-й год, когда «политика вышла за рамки правового поля». Сейчас роль институтов минимизируется, а само государство упрощается, примитивизируется, решения принимаются в очень узком кругу.

Говоря об итогах года, Карасев также отметил такие явления, как «популистская деолигирхализация», деинституализация, упрощение политики, экономики, государства, ограничение права как инструмента управления, ограничение функций парламента, наступление на местное самоуправление. В экономике тоже наблюдаются опасные тенденции — инфляция и фискализация.

Эксперт напомнил также о наблюдаемом "вычищении" нелояльных политиков и олигархов (лояльные — остаются). Так, снят (спикер парламента — Ред.) Разумков, уволен (глава МВД — Ред.) Аваков, на очереди — Киев (речь о мэре столицы Кличко). Однако, монополизируя власть, Зеленский утратил монобольшинство в Раде, теперь оно держится только благодаря «квазиолигархическим» депутатским группам «За будущее» и «Доверие», подчеркнул Карасев. Отсюда, по его словам, уже прозвучавшая идея досрочных парламентских выборов — она тоже переносится в 2022 год, как переносятся и все другие проблемы страны.

В частности, продолжится процесс уничтожения малого и среднего предпринимательства — этой, по выражению политолога, «движущей силы двух революций». В защиту выступает одна только Юлия Тимошенко, подчеркнул Карасев. Он добавил, что нынешняя власть делает всё для того, чтобы одним-единственным субъектом была только она сама, а для этого — убирает всех других независимых социальных и политических субъектов.

«Уехали трудолюбивые»

Карасев также напомнил, что Россия и США договариваются об Украине без Украины. Если не договорятся, возможен военный сценарий. Вызов серьёзный, но может ли украинская власть дать ответ на этот вызов, если развязала внутриполитическую войну, ведёт наступление на оппонентов?.. Ответ может дать только весь политический класс в единстве с обществом, но для этого их «надо объединить», подчеркнул политолог. «Внутренняя эмиграция». Гаспарян объяснил, почему украинцы еще могут снести майданную власть © РИА Новости, Владимир Трефилов

По его словам, в Украине 2022 год может стать годом досрочных выборов, однако надо менять саму систему попадания людей во власть. Пока система такова, что люди попадают во власть случайно, а потом такие случайные люди «держатся за нее как за спасательный круг или за бревно». В общем, проблем много, добавил Карасев, но пока существует возможность изменить тревожные тренды.

В свою очередь, Виктор Небоженко согласился с тем, что шансы на лучшее у страны есть, пока «общество еще сильно». Однако, по его словам, без среднего класса, без малого и среднего бизнеса — «невозможен никакой позитив в реформах». Все держится на самоэксплуатации и трудолюбии, отметил он, подчеркнув, что «те 600 тысяч украинцев, уехавшие из страны в 2021 году, это — как раз трудолюбивые».