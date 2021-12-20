Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Москва давит на Евросоюз из-за «Северного потока-2». Тем временем, началось заполнение газом второй нитки трубопровода. Что происходит вокруг ветки, проложенной по дну Балтики, разобралась Украина.ру

Боррель в своем блоге признал, что обстановка тревожная и ему лично непонятная.

«Конечные намерения России неясны, за исключением того, что она стремится угрожать и ослаблять Украину», – постулировал он, призвав «надеяться на лучшее и готовиться к худшему».

Правда, затем глава европейской дипломатии поделился своими предположениями, по поводу истинных намерений Москвы.

«Мы не можем исключать желания России использовать этот кризис для достижения своей заявленной цели по изменению структуры безопасности в Европе, также исключив европейцев (то есть политиков ЕС – Прим.ред.) из дискуссий. Но мы знаем, что наши американские союзники не попадутся в эту ловушку», – обратился он к Вашингтону.

Затем Боррель сделал еще более противоречивое заявление.

«Россия использовала энергетику в качестве инструмента политического влияния (например, в Молдавии), – начал и продолжил. – Хотя она, строго говоря, выполняет свои обязательства по поставкам газа».

Но все равно, «многие рассматривают ее нынешний отказ увеличить объемы экспорта в Европу или повторно заполнить хранилища, принадлежащие "Газпрому", как средство оказания давления на ЕС и, в частности, для обеспечения нормативного лицензирования "Северного потока-2"». Как подчеркнул комиссар, «этот проект, который Европейская комиссия не считает приоритетным и который в любом случае должен будет соответствовать требованиям европейских нормативных актов».

Дипломат также прочитал нотацию на тему, что никому нельзя обеспечивать безопасность за чей-то счет: «Основным принципом [должен быть таким], чтобы сделать ЕС сильнее и противостоять попыткам разделить нас».

А мнения по поводу «Потока» разделились не только в ЕС, но и внутри Германии, который считается главным бенефициаром проекта.

Зеленский должен обсуждать с РФ прямые закупки газа, а не «Северный поток-2» - политолог © president.gov.ua Роберт Хабек – лидер партии «Союз 90/Зеленые», которая давно заявляла о неприятии ветки по дну Балтийского моря.

«Северный поток — 2» был геополитической ошибкой, – провозгласил «эколог», уже не используя аргументы о защите окружающей среды. – Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, всегда были против».

«Неясен вопрос, сможет ли он начать работу, – обнадежил Хабек противников газопровода. – По этому вопросу нужно принимать решение в соответствии с европейским и национальным законодательством».

До того польский премьер-министр Матеуш Моравецкий помечтал о том, что «Поток» не будет запущен вообще. Такое заявление он сделал на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Варшаве. Глава правительства Польши обеспокоился «возможностью шантажа, возможностью затягивания энергетической петли на шее нашего соседа — Украины». Позднее, посол России в Варшаве Сергей Андреев заверил, что позиция польских властей не отразится на решении по запуску «Северного потока — 2».

Словесным атакам Шольц подвергается не только в Польше, но и у себя на родине. Так, канцлера критиковала Die Welt (основанная в 1946-м британскими оккупационными силами и критиковавшаяся за проамериканские взгляды газета).

Авторы публикации поставили вопрос ребром. В то время, как «ЕС борется за совместную реакцию на провокации Путина», издание «с удивлением смотрит на Германию», которая, очевидно, остается в стороне от принципиальной борьбы.

«У нового канцлера связаны руки, потому что у его партии есть собственные представления о том, как быть с Путиным», – предположили журналисты.

Вразрез с мнением Шольца о том, что «Северный поток-2» – это экономика, однопартиец канцлера, председатель комитета бундестага по внешней политике, социал-демократ Михаэль Рот заявил, что у проекта есть политический аспект. Как напомнил парламентарий, трубопровод строился при участии компаний из 12 стран-членов ЕС, а сейчас он вызывает у политиков Европейского Союза «головную боль».

Игорь Юшков: из-за европейских препятствий «Северный поток — 2» запустят не раньше мая-июня © РИА Новости, Нина Зотина Вольфганг Бюхнер, комментируя разногласия между членами правительства, отметил, что руководство страны будет действовать сообща. Кроме того, Бюхнер исключил политическую составляющую в работе трубопровода.

«Канцлер ФРГ Шольц (…) постоянно подчеркивал, что в случае "Северного потока 2" речь идет об экономическом проекте (…). [Сейчас] хватает некоторых аспектов, проверки соблюдения европейского права об анбандлинге (принципе, согласно которому владелец трубопровода, оператора и поставщика газа должны быть разными юридическими лицами – Прим. ред.) (…). Это административный процесс, который будет завершен согласно законодательству», – подчеркнул представитель Берлина.

Канцлеру приходится лавировать не только между мнениями политиков других оттенков, но и учитывать интересы германского бизнеса.

Эксперт по энергетике Центра стратегических и международных исследований Никос Цафос в комментарии The Washington Times предсказал, что если новый глава правительства даст согласие на замораживание «Северного потока-2», то правительство потеряет популярность среди промышленников. Цафос указал и на другой аспект затягивания сертификации, если оператор проекта выполнит все условия, но трубопровод не будет запущен – «можно потерять и всякие претензии на верховенство закона».

Тем временем, спотовая цена на газ в Европе в понедельник, 20 декабря, поднялась выше 1700 долларов за тысячу кубометров. «Газпром» выкупил только шесть процентов транзитных мощностей польского участка газопровода «Ямал — Европа», кроме того, российская компания не стала бронировать дополнительные мощности по перекачке топлива через Украину в январе. Помимо этого, вторая нитка «Северного потока-2» начала заполняться газом.