Лидер «Европейской солидарности» Пётр Порошенко — самый опасный противник для действующего президента Украины Владимира Зеленского. И хотя Порошенко временно покинул страну, он ещё может вернуться и вновь сесть в президентское кресло

В пятницу, 17 декабря, Государственное бюро расследований опубликовало видео с попыткой следователей бюро вручить повестку пятому президенту Украины, лидеру «Европейской солидарности» Петру Порошенко. Но пусть следователям к Порошенко перекрыла его охрана. Сам же народный депутат успел сесть в машину. Водитель думал было дождаться всех охранников, но Порошенко закричал: «Поехали, ** твою мать!».

Через некоторое время народный депутат Александр Мережко опубликовал фотографию Порошенко в аэропорту «Борисполь».

«Приятно встретить коллегу. Петр Алексеевич в Борисполе», — подписал фотографию Мережко.

Позже он удалил эту фотографию. Но было поздно — фото уже разошлось по соцсетям.

В партии «Европейская солидарность» заявили, что Порошенко отправился в «заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу».

Однако, как сообщило украинское издание «Страна», Порошенко приобрёл билет в Стамбул спустя 15 минут после того, как в СМИ появилась информация о том, что пятому президенту Украины готовятся вручить повестку по делу о поставке угля.

Вполне вероятно, Порошенко в ближайшее время не появится на Украине. Однако это не значит, что Зеленскому удалось покончить со своим самым опасным противником. Не Тимошенко и не Шмыгаль: украинцы сказали, кого хотят в премьеры © РИА Новости, Михаил Палинчак / Перейти в фотобанк

Как свидетельствуют данные обнародованного в понедельник, 20 декабря, опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии, Порошенко — второй по популярности украинский политик. На внеочередных выборах президента его готовы поддержать 16% из определившихся с выбором украинцев. Зеленского же — 27.6%.

Отрыв между политиками серьёзный. Да и, как свидетельствуют ответ на вопрос по второму туру, Зеленский и там победит Порошенко (55,7% против 44,3% среди определившихся с выбором). В то же время, не стоит забывать, что на очередных президентских выборах в 2019 году Зеленский получил 73,22% голосов избирателей, а Порошенко — всего 24,45%.

Таким образом, за два года рейтинг Порошенко подрос почти на 20%. А вот рейтинг Зеленский почти на такой же показатель просел.

При этом никто не знает, что преподнесёт президенту нынешняя зима. Запасов газа и угля в стране — критически мало.

В пятницу, 17 декабря, издание «Экономическая правда» сообщило о том, что Служба безопасности Украины предупредила Кабинет министров: из-за дефицита угля в стране возможна техногенная чрезвычайная ситуация.

«Проблемы с теплопоставками могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций техногенного характера, росту социального напряжения среди населения и дискредитации органов власти», — говорилось в письме, копия которого имелась у издания. Призрак цугундера для Порошенко. Зеленский и его сценаристы © коллаж Украина.Ру

По иронии судьбы в тот же день детективы ГБР пытались вручить Порошенко повестку по делу о поставках угля из ДНР и ЛНР на Украину. Это дело расследуется по статьям о финансировании терроризма (ч. 1,3 ст. 285-5 Уголовного кодекса Украины), о государственной измене (ч. 1 ст. 111), а также о создании террористической организации (ч. 1 ст. 258-3).

В «Европейской солидарности» уже назвали дело против Порошенко «фальсификацией и расправой над политическими противниками, установлением абсолютной диктатуры Зеленского и его ближайшего окружения».

Между тем, Зеленский и ГБР по сути могут сыграть на руку Порошенко. Ведь, докажи они, что пятый президент Украины причастен к «сговору с ДНР и ЛНР», в условиях холодной зимы и техногенных катастроф обвинительная речь прокурора превратится в панегирик Порошенко: при его правлении в домах и квартирах было тепло и светло.

Было ли в новейшей истории Украины такое, чтобы победил не прошедший на второй срок глава государства? И да, и нет.

Формально, никто из проигравших на выборах президентов Украины даже не пытался снова испытывать судьбу. Первый президент Леонид Кравчук на выборах 1999 года участия не принимал. Второй президент Леонид Кучма после «Оранжевой революции» 2004 года и не думал возвращаться в политику. Третий президент Виктор Ющенко не рискнул принимать участие в выборах 2014 года. Четвёртый президент Виктор Янукович по понятным причинам баллотироваться ни на президентских, ни на парламентских, ни даже на выборах сельского старосты не сможет.

Но реально тот же Янукович — это красноречивый пример, как руководитель страны, проигравший выборы, смог взять реванш. К 2004 году именно премьер-министр Янукович был олицетворением власти, преемником Кучмы. И в 2010 году он взял реванш у Ющенко, который благодаря «Оранжевой революции» увёл президентство из-под носа Януковича. Порошенко покинул Украину. И поставил на растяжку Зеленского и Байдена © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

И хотя Янукович — не самый удачный пример, но его опыт свидетельствует: после разгрома, унижений и даже обвинений в уголовном прошлом путь на украинский политический Олимп не закрыт. Впрочем, Янукович — ещё и пример политика, который не сделал выводов из первого поражения. А вот Порошенко из поражения Януковича в 2014 году выводы сделал. И во время своего президентства не пытался подавить других олигархов, а предпочёл взаимовыгодно сотрудничать с ними. Оттого его шансы на президентство сегодня — довольно велики.

В конце концов майдан против Януковича в 2013 году спонсировали олигархи, уставшие от попыток президентской администрации их прижать. Сегодня Зеленский идёт по пути четвёртого президента Украины, пытаясь привести олигархов «к порядку». Но это — довольно рискованная игра. Особенно на фоне кризиса, в котором очутилась Украина. А это в свою очередь означает, что седьмым президентом Украины снова может стать Пётр Алексеевич Порошенко.