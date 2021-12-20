Власти Украины решили наконец провести перепись населения. Ее назначили на 2023 год, провести планируют в сотрудничестве с компанией Apple. Посчитать население от Киева ООН требует уже двадцать лет, но на Украине обычно ссылались на отсутствие денег

Последняя перепись проводилась в 2021 году. С тех пор миллионы граждан Украины выехали заграницу, «ушел» Крым и некоторые регионы Донбасса. Рождаемость в стране долгие годы не превышает смертность.

Очевидно, что результаты переписи окажутся неудобными для властей страны, показав существенную убыль населения.

В понедельник, 20 декабря, в Киеве состоялась пресс-конференция «Демографический кризис. Зачем власть решила посчитать украинцев»? В ней приняли участие директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова, политолог Кирилл Молчанов и экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

Элла Либанова подчеркивает, что депопуляция характерна для многих стран Европы, начиная с 1960 годов, а постепенно эта тенденция распространяется и на другие страны. Для роста населения необходима средняя рождаемость выше двух детей в семье. ООН настаивает на проведении переписи населения на Украине © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Однако ситуация на Украине еще хуже, по мнению Либановой, поскольку, в отличие от экономически развитых стран, в ней не наблюдается увеличение продолжительности жизни. Украинцы живут в среднем на 12 лет меньше жителей развитых стран.

В первую очередь, на это влияют вредные привычки (курение, алкоголь). При этом злоупотребляют, как говорит Либанова, во всех постсоветских странах.

Она также напоминает, что в 1960 году Украина занимала тогда 6-7 место по продолжительности жизни в мире. С тех пор в развитых странах стали развивать индивидуальный подход к снижению рисков смертности, рекламируя здоровое питание, умеренную физическую нагрузку, отказ от табака и алкоголя.

На Украине же смертность стала расти с 1964 года, преимущественно за счет роста смертности среди мужчин трудоспособного возраста, что опять же было связано с вредными привычками и нездоровым образом жизни.

Экономист Юрий Гаврилечко отмечает также социально-экономические причины сокращения длительности жизни украинцев. Он сравнивает большие затраты в развитых странах на рекламу здорового образа жизни. Здоровое питание на Украине достаточно затруднено, поскольку происходит замещение некачественными импортными продуктами. Депопуляция Украины шокирует. Почему вымирают украинцы © РИА Новости, Паже / Перейти в фотобанк

Политика государства, по словам Гаврилечко, направлена на то, чтобы украинец не мог эффективно потратить свои средства на качественное недорогое питание. Практически ни в одной стране нет такого, чтобы домохозяйства тратили 65% на еду, причем некачественную.

Гаврилечко недоумевает, как без переписи государство проводит свою политику и ряд реформ.

В свою очередь политолог Кирилл Молчанов также подчеркивает, что если домохозяйство тратит более 40% доходов на еду, то это уровень ниже черты бедности.

По словам Эллы Либановой, власти страны не принимают во внимание рекомендации ее Института демографии. Чтобы государство планировало политику на 40 лет вперед, представители власти должны быть уверены, что они будут у власти хотя бы следующие 4 года.

На перепись 2023 года потребуется, как говорит Либанова, 5 миллиардов гривен, а задействовано будет около 100 000 переписчиков.

Молчанов также напоминает, что в 2001 году, когда проводилась последняя перепись населения, на Украине было 48 миллионов.

В прошлом году экс-министр Кабмина Дмитрий Дубилет презентовал свою «Оценку численности наличного населения». Хотя переписью ее назвать нельзя, но она показала оценку численности населения в37 миллионов человек. Убыль населения за этот период, как подчеркивает Молчанов, на Украине превышает убыль в такие трагические моменты в истории, как Великая отечественная война, в ходе которой погибли около 7 миллионов украинцев.

Молчанов также подозревает, что в 2023 году перепись снова перенесут. «Своеобразный бантустан». От чего вымирает Украина © коллаж Украина.Ру

Либанова подчеркивает также, что в сложившейся экономической ситуации рождение второго ребенка в семье на Украине стало шагом на пути к бедности. Самые бедные слои населения, по ее словам, это даже не пенсионеры, а семьи с 3-4 детьми.

Молчанов напоминает, что на 2023 год запланированы еще и выборы, поэтому он скептически относится к вероятности проведения реальной переписи.

По его словам, ежегодно из страны уезжают около 660 000 украинцев, поэтому вряд ли результаты переписи покажут больше 37 миллионов. Эксперт отмечает, что демографические кризис страны западной Европы решают за счет мигрантов из восточной Европы, Польша — за счет украинцев, а Украине придется решать его разве что за счет мигрантов из Бангладеш или Индии.