В четверг, 16 декабря, парламент Украины собирается на внеочередном заседании решить в очередной раз кризис с задолженностью по зарплатам шахтерам. Депутаты намерены изменить бюджет - по крайней мере, на рассмотрение выставят вопросы о погашении задолженности и выплате текущей заработной платы работникам угледобывающих госпредприятий

Общая сумма задолженностей работникам шахт достигла отметки 2,4 миллиарда гривен, а с учетом текущего месяца может дойти до 3 миллиардов к Новому году. Часть долгов накапливалась с 2014 года.

«Хлопцы устали»

В начале декабря на ряде шахт западной Украины вспыхнули забастовки в связи с невыплатой зарплат. «Мы постоянно должны выбивать себе зарплату, — рассказывает горняк шахты Червоноградская Павел Трытяк. — Нам уже надоело. Мы зарплату нормально получаем, можно сказать, три раза в год. К Пасхе, к Дню шахтера и на Новый год. Постоянно выбиваем какими-то методами. То ездим в Киев, то перекрываем дороги». В Западной Украине бунтуют шахтеры и ждут русские бомбардировщики

Большинство бастующих горняков пробыли под землей больше суток. Некоторых подняли раньше из-за проблем со здоровьем. «Я очень устал. Да все хлопцы устали. У нас четверо или пятеро человек вывезли на-гора с давлением. У хлопцев выше 200 давление», — говорит Трытяк.

Подобные кризисы в связи с задолженностью возникают регулярно, практически каждый квартал. И каждый раз в авральном темпе шахтерам пытаются заткнуть рот, погашая небольшую часть задолженности. В последующие месяцы зарплату опять перестают платить, и всё возвращается на новый круг. По данным Независимого профсоюза горняков Украины, занятые на поверхности работники шахт не получали зарплату с сентября 2021 года.

Государственные шахты на Украине сейчас балансируют на грани банкротства, поэтому 14 декабря украинские депутаты приняли закон о моратории на банкротство государственных шахт до 2024 года. Авторы законопроекта отметили, что к концу сентября 2021 года общая задолженность госшахт за электроэнергию достигла 14,2 млрд грн.

Перспективы банкротства

Депутат Виктория Гриб, один из авторов законопроекта, утверждает, что этого мало, а необходимо еще рассчитаться с шахтерами.

«Отмена моратория могла привести к банкротству и последующей ликвидации государственных угольных предприятий, поскольку они находятся в крайне сложном финансовом положении. Шахты обвешаны долгами. Растет общая задолженность за электроэнергию. Параллельно, как на дрожжах, увеличиваются долги по зарплате перед шахтерами. В немыслимых условиях горняки продолжают работать и выдавать на-гора драгоценный уголь. Но мало одного только продления моратория. До Нового года государство просто обязано выплатить шахтерам заработную плату. Увы, по сей день средства на покрытие долгов перед шахтерами в бюджете не предусмотрены», — утверждает депутат. Украинские шахтеры заблокировали международный пункт пропуска © Facebook, Михайло Волинець

Она также настаивает на немедленном выделении средств на модернизацию шахт и закладку новых лав, чтобы хотя бы следующий отопительный сезон «прошел без приключений». А «приключения» преследуют украинскую энергосистему с самого начала холодов.

Обещанного три года ждут

Президент Владимир Зеленский обещал шахтерам погасить все долги по зарплатам еще в 2019 году. В феврале 2020 года он торжественно заявил, что украинские министры не получат свои зарплаты, пока не будут погашены долги шахтерам. Летом 2020 года он встречался с шахтерами, пообещав «на днях решить вопрос». Затем оказалось, что денег нет, потом нашли, но немного — на погашение долгов не хватило.

В мае текущего года, на фоне проходивших в Киеве протестов горняков, Министерство энергетики рапортовало, что договорилось с Министерством финансов о срочном погашении долгов перед шахтерками.

Из года в год, из месяца в месяц проблема снова возникает. Зарплаты одним шахтерам фактически выплачивают за счет увеличения задержек зарплат другим шахтам, перетягивая слишком короткое одеяло.

Дешевый уголь — плохо и дорогой уголь — плохо

По расчетам Минэнерго украинские госшахты обладают значительным потенциалом прироста объемов добычи — около 12 млн тонн, несмотря на имеющуюся убыточность. Нарастить добычу предлагают путем модернизации и в ближайшие годы добиться импортозамещения на сумму $1 млрд. Но для этого нужны средства на модернизацию, а их нет даже на зарплаты и оплату электроэнергии. Парадоксы Украины. От Галичины до Донбасса шахтеры работают без зарплат © Facebook, Михайло Волинець

Однако в ноябре украинская делегация подписала в Глазго на климатическом саммите постепенный отказ от угля. Получается, что с одной стороны правительство Украины хочет увеличить добычу угля, с другой — сократить.

Парадокс ситуации в том, что уголь Украине сейчас катастрофически необходим. Как манны небесной украинский Кабмин ждет прибытия баржи с углем из США, чтобы энергосистема продержалась еще одну-две недели без веерных отключений. И при этом к собственным добытчикам угля столь нерадивое отношение. Уголь-то они поставляют, но государственные предприятия его не оплачивают.

Угля на складах ТЭС нет, зарплат шахтерам нет, шахты не могут оплатить себе даже потребленное электричество. Куда девается добытый уголь? На этот вопрос не могут ответить руководители угледобывающих предприятий. «Мы его [уголь] отгрузили за 84 миллиона гривен, но они могут и не оплатить его. Они, может, и сожгли его», — пожимает плечами гендиректор группы компаний "Львовуголь" Олег Акимов, где на днях проходила забастовка.

В Кабмине Украины в прошлом году причиной задолженностей шахтерам называли низкую рентабельность шахт и переизбыток добытого угля. Экс-министр энергетики Алексей Оржель год назад буквально жаловался на забитые углем склады, который электроэнергетика не успевает потреблять. «Ежедневно на складах увеличиваются объемы. Мы выйдем из отопительного сезона с рекордными объемами угля на складах. 3 миллиона тонн. Мы не выработали уголь. Фактически мы выходим с тем, что должны искать дальнейшее его использование», — рассказывал министр энергетики год назад.

В этом же году — нехватка угля. Он резко подскочил в цене на мировых рынках. В результате чего резко подорожала электроэнергия. На шахтах стремительно растут долги за электроэнергию, которая вырабатывается, в том числе и из угля, добытого этими шахтами. Получается порочный круг. Дешевый уголь — долги растут. Дорогой уголь — долги растут. Повторяется ситуация с ценами на сельскохозяйственную продукцию. Низкие цены — значит, аграрии не будут сеять, считая производство нерентабельным. Высокие цены — значит, весь урожай продадут заграницу. В обоих случаях грозит дефицит.

В четверг Верховная Рада соберется на внеочередное заседание. Скорее всего, в бюджет внесут поправки, перераспределяя средства из зарплат одним работникам на зарплаты другим работникам. Поскольку банкротство шахт временно запретили, они будут лишь накапливать долги за электроэнергию, с чем придется иметь дело уже следующему правительству. Часть зарплаты шахтерам, очевидно, погасят, но только небольшую часть, как это было в 2018, 2019, 2020 и текущем году. И в январе мы увидим очередные забастовки шахтеров и нехватку угля, который исчезает самым таинственным образом.