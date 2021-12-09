Украина вошла в отопительный сезон с большими системными проблемами, которые только усугубятся в следующем, рассказали эксперты в сфере энергетики и ЖКХ на пресс-конференции в Киеве 9 декабря

Хотя формально стоимость газа на этот отопительный сезон была зафиксирована на Украине на уровне 8 грн (21,7 руб) за кубометр правительственным постановлением, фактически оно исполняется не везде и не для всех.

Во-первых, отдельной графой в платежках идет стоимость доставки, которая в среднем составляет 1,8 грн и зависит от региона, колеблясь от 2,5 грн в Винницкой области до 0,38 грн в Киеве. Во-вторых, 600 тыс. человек, или 350 тыс украинских домохозяйств потеряли своих поставщиков, которые не смогли заключить договор с «Нафтогазом» о поставках газа по льготной цене, и они стали получать газ от так называемого «поставщика последней надежды» (ППН), которым и оказался «Нафтогаз».

Зима близко, а угля все нет: как власти Украины надеются пережить отопительный сезон © РИА Новости, Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк Валентин Землянский полагает, что таким образом «Нафтогаз» под предлогом борьбы за снижение цен отобрал 600 тыс. потребителей — «лакомый кусок» — у других поставщиков, которые не смогли снабжать население газом по 8 грн/куб.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сам неожиданно для себя оказался одним из этих 600 тыс. клиентов «поставщика последней надежды», и его знакомство с «Нафтогазом» началось со звонка коллектора, сообщившего о задолженности в 200 грн (542 рубля).

Как оказалось, Олега Попенко, как и всех остальных 600 тыс. его товарищей по несчастью, никто не предупредил о смене поставщика газа, после чего начали появляться долги. По словам эксперта, сначала ему подняли цену на газ до 12 грн, в следующем месяце снизили до 8 грн, ну а в декабре всех ждал сюрприз от «Нафтогаза» — 46 грн за тысячу кубов.

«Я подсчитал, что все украинцы, попавшие к поставщику последней надежды, то есть «Нафтогазу», переплатят за газ примерно 5 млрд грн. За такие деньги «Нафтогаз» удавится — 5 млрд в месяц», — отметил он.

В свою очередь эксперт по вопросам ЖКХ Кристина Ненно полагает, что «Нафтогаз» намерен провернуть подобный фокус со всеми остальными поставщиками газа, полностью прибрав к своим рукам снабжение населения газом.

Рыночная цена

Руководство «Нафтогаза» давно лелеет идею продавать всем потребителям газ по рыночным ценам. После того, как компания станет монополистом на рынке поставок газа домохозяйствам, никто не сможет ей помешать сделать это.

Руководство «Нафтогаза» не первый год говорит о том, что нужно поставлять газ населению по рыночным ценам. Предыдущий глава компании Андрей Коболев «на голубом глазу» заявлял, что после этого тарифы даже снизятся.

Сейчас рыночная цена газа на Украине вчетверо выше тарифа для населения. Однако некоторые потребители, которые по тем или иным причинам не смогли подсоединиться к ППН, уже покупают газ по цене около 30 грн за кубометр, рассказал Попенко. Пока таких единицы, однако всё идет к тому, что все украинцы будут платить за газ по рыночным ценам, добавил он. По его прогнозам, в следующем году газ для населения подорожает на 25%, а на тепло уже подняли цены на 30-40%.

Запасы газа и угля

Запасов газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) мало, поэтому люди постоянно в ожидании коммунального коллапса, проживая каждый день как последний в тепле и со светом.

«Сказать, что мы можем спать спокойно, на сегодняшний день не может никто», — сказала Кристина Ненно.

В ПХГ осталось немногим более 15 млрд кубометров газа, рассказал Землянский, и газ не накапливается, а только тратится.

«Мы пришли ровно к тем запасам, с которыми закончили предыдущий отопительный сезон», — подчеркнул эксперт.

Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) на неделе отрапортовал о закачке в хранилища 2,6 млрд кубометров газа в текущем году. За те же 11 месяцев, по данным ОГТСУ, реэкспортировали и экспортировали, то есть отправили за пределы Украины, 2,3 млрд кубометров газа.

«Не надо быть математиком Лобачевским, чтобы подсчитать, что на территории Украины осталось всего 300 млн кубометров импортного газа для прохождения отопительного сезона», — подчеркнул Землянский.

Он также отметил, что все эксперты из разных политических лагерей в один голос говорят: дефицит на этот отопительный сезон составляет 3 млрд кубометров газа.

Издание Fitch уже сообщило, что «Нафтогаз» должен импортировать газ для того, чтобы нормально пройти отопительный сезон. Это подтверждают заявления нынешнего главы «Нафтогаза» Юрия Витренко и его предшественника Андрея Коболева.

С углем ситуация точно такая же — его запасов вдвое меньше, чем нужно для прохождения отопительного сезона. Госкомпания Центрэнерго на заседании правительства отчиталась, что запасов угля у нее нет, договоров о поставках нет, рассказал Попенко. Это означает, что в тех регионах, которые она снабжает электроэнергией — а это Киев, часть Киевской и Харьковской областей — в самом скором времени возможны перебои.

Жизнь без света

Украинская власть собирается решать проблему при помощи газа.

«Они сказали: мы запустим газовые блоки. Где они возьмут дополнительные 2 млрд кубометров газа? Их взять негде. Нафтогаз не обеспечивает импорт, он не сможет отдать энергетикам 2 млрд кубов», — подчеркнул Землянский.

Также дополнительные объемы газа просят промышленники, отметил он. Ассоциация предпринимателей обратилась в правительство с просьбой выделить им 1,25 млрд кубометров газа в виде товарного кредита для того, чтобы крупнейшие производители, которые работают на экспорт, не потеряли внешние рынки, о которых так беспокоятся нынешние власти.

«Но ресурса (газа — ред.) нет. Это означает, что придется топить ассигнациями — теми деньгами, которые выделил Украине МВФ или Британия», — констатировал Землянский.

Задача — оставить Украину без газа: Коломойский начинает и выигрывает © скриншот видео "BIHUS info" Зеленского — в Кривом Роге. Аналогичная ситуация в Донецкой и Херсонской областях. Под веерные отключения там попадают даже больницы. Регулярными стали веерные отключения и в Киевской области. Вышгород, к примеру, два дня простоял без света, тепла и воды.

Власти идут на отключения ради экономии. В январе и феврале, особенно если будет холодно, отключения станут по-настоящему массовыми. В марте и апреле будет хуже всего — ожидается жесточайший дефицит тепла и света.

«С 31 декабря на первое января все будет хорошо, я надеюсь, а вот с 15 января и до конца отопительного сезона будут возникать вопросы, так как газа в подземных хранилищах мало, а чем его меньше, тем меньше можно поднять газа в течение суток», — подчеркнул Землянский.

Насколько вырастут тарифы

22 мая 2022 года вступят в силу решения о повышении цен на газ, отопление и горячее водоснабжение, которые были приняты Киевом по договоренности с МВФ. По всем прогнозам, цена газа на европейских биржах будет колебаться на уровне $500-600 за тысячу кубометров.

«Все ожидают, что после запуска «Северного потока-2» вся истерия, которая нагнетается из-за геополитических факторов — там играют крупные игроки, и за это платят все — мы, закупая газ или продавая украинский газ по европейским ценам плюс налоги будем иметь стоимость газа $700-800 за тысячу кубометров», — сказал Землянский.

Для потребителя это 19-22 грн за куб, в два с половиной раза больше, чем сейчас. Вырастет и стоимость доставки газа до потребителей, так как в данный момент ее рассчитывают исходя из стоимости газа, который расходуется на прокачку топлива по трубопроводам.

«Проблема в том, что государство самоустраняется от решения всех этих проблем, перекладывая их на потребителя. Вы должны сами следить, контролировать. А зачем тогда мы вас содержим? Для чего нам нужно государство?», — задает риторический вопрос Землянский.

По его мнению, повышая цены на энергоносители государство образом вводит косвенное налогообложение и перекладывает все проблемы на потребителей.

Как отмечает Попенко, люди просто не будут платить. Будет саботаж, согласен Землянский. Если за 4 месяца прошлого отопительного сезона люди недоплатили 26 млрд грн (почти $1 млрд) за услуги ЖКХ, оплатив впоследствии только 16 млрд. Так как тарифы в среднем выросли на 29%, то в этом отопительном сезоне еще меньше украинцев смогут платить по счетам. В следующем отопительном сезоне цены вырастут еще больше — на 50% по сравнению с нынешним.

Помимо платежек выросли цены практически на все товары, в том числе на продукты питания.

Как спасаться Украине

Чтобы решить проблему с поставками газа и вопрос дальнейшего существования украинской ГТС, Киеву нужно вести переговоры с «Газпромом» и политические переговоры с Москвой, а также Берлином, который является политическим центром Евросоюза и который может дать денег на модернизацию украинской ГТС.

Также Киеву нужно договариваться со всеми потенциальными потребителями российского газа в ЕС, которые могли бы использовать украинский маршрут, который, в свою очередь, должен быть конкурентоспособным по цене с «Северным потоком-2».

Главное требование к Украине у Европы и России — это предсказуемость, отмечает Землянский. Украина имеет 100% шансы на продолжение эксплуатации своей ГТС вместе с ее подземными хранилищами газа, но вы должны быть предсказуемы. В случае политической стабильности и понятных правил игры объемы прокачки газа через Украину были бы выше уже сейчас, уверен Попенко.