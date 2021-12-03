Киев впервые за долгое время оказался более дорогим городом для жизни, чем Москва. К такому выводу пришли аналитики Economist Group

Для расчетов авторы рейтинга используют индексы стоимости проживания в разных городах мира два раза в год, а в качестве отправной точки используют прожиточный минимум в Нью-Йорке.

Самым дорогим городом исследователи назвали Тель-Авив, также в десятке оказались Цюрих и Гонконг, Нью-Йорк и другие. В пятерку самых дешевых городов вошли Дамаск, Триполи, Ташкент, Тунис и Алма-Ата. Рекордсменом по взлету стала столица Ирана Тегеран, где американские санкции существенно подняли стоимость жизни — город переместился с 79 на 29 строчку рейтинга.

Украинской столице удалось подняться в рейтинге на 13 позиций и занять 88 место. Москва, тем временем, находится примерно в середине списка — на 96 месте. Оба города вошли в десятку городов с самыми заметными тенденциями к росту. Отмечается, что российская столица за год поднялась в рейтинге на 10 строчек.

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Подорожание жизни на Украине действительно становится заметным. Как утверждает эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, цены на популярные продукты питания в стране растут из-за тарифов на газ для предприятий.

«Сейчас идет период сахароварения, где активно используется энергоноситель. Если энергоноситель в четыре раза дороже, чем в прошлом году, сахар будет дешевле? Подсолнечное масло, курятина — все это использует энергоносители и все это очень подорожало», — рассказал Пендзин изданию Obozrevatel.

Эксперт прогнозирует, что для украинцев на 2% подорожает хлеб, вырастут цены на сало и мясо, подсолнечное масло и сахар. К слову, перед праздниками, на волне ажиотажа, отмечают эксперты, ожидается еще и ежегодное привычное подорожание актуальных для новогоднего стола продуктов.

Больше всего в ноябре украинцев удивил рост стоимости сала: по данным Минфина, стоимость любимого украинского продукта сейчас составляет 185 грн/кг (почти 500 рублей), что на 40 гривен больше, чем средняя цена на него в сентябре. Такое подорожание специалисты называют одним из самых существенных за последние годы.

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При этом в декабре украинцам пообещали рост зарплат и пенсий. Минимальная зарплата должна вырасти на 500 грн — до 6500 гривен (17,5 тысяч рублей), но вместе с ней увеличатся и налоги — минимальный размер Единого социального взноса (ЕСВ) возрастет с 1100 до 1430 грн (22% от минимальной зарплаты). На 79 грн также повысится и минимальная пенсия — до 1934 грн (5,2 тыс. рублей).

Стоит понимать, что рост зарплат, как отмечают специалисты, не поспевает за ростом цен, а подорожавшая коммуналка вряд ли будет соответствовать своей стоимости: из-за энергетического кризиса эксперты прогнозируют веерные отключения электроэнергии. Эта проблема, по мнению мэра столицы Виталия Кличко, не обойдет и Киев. По словам главы Киева, при повышении температуры зимой возможны веерные отключения электроэнергии, которых не было уже 20 лет.