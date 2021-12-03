Для расчетов авторы рейтинга используют индексы стоимости проживания в разных городах мира два раза в год, а в качестве отправной точки используют прожиточный минимум в Нью-Йорке.
Самым дорогим городом исследователи назвали Тель-Авив, также в десятке оказались Цюрих и Гонконг, Нью-Йорк и другие. В пятерку самых дешевых городов вошли Дамаск, Триполи, Ташкент, Тунис и Алма-Ата. Рекордсменом по взлету стала столица Ирана Тегеран, где американские санкции существенно подняли стоимость жизни — город переместился с 79 на 29 строчку рейтинга.
Украинской столице удалось подняться в рейтинге на 13 позиций и занять 88 место. Москва, тем временем, находится примерно в середине списка — на 96 месте. Оба города вошли в десятку городов с самыми заметными тенденциями к росту. Отмечается, что российская столица за год поднялась в рейтинге на 10 строчек.
Как утверждают авторы, пандемия коронавируса продолжает вносить коррективы в рейтинги: хоть и экономики многих стран начинают приходить в себя, локальные вспышки заставляют вводить ограничения. Это, в свою очередь, приводит к перебоям в снабжении, а в результате и к росту цен. При этом, по прогнозам Economist, в будущем году рост цен должен замедлиться по мере того, как центробанки по всему миру начнут осторожно поднимать учетные ставки в попытке сдержать инфляцию.
Подорожание жизни на Украине действительно становится заметным. Как утверждает эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, цены на популярные продукты питания в стране растут из-за тарифов на газ для предприятий.
«Сейчас идет период сахароварения, где активно используется энергоноситель. Если энергоноситель в четыре раза дороже, чем в прошлом году, сахар будет дешевле? Подсолнечное масло, курятина — все это использует энергоносители и все это очень подорожало», — рассказал Пендзин изданию Obozrevatel.
Эксперт прогнозирует, что для украинцев на 2% подорожает хлеб, вырастут цены на сало и мясо, подсолнечное масло и сахар. К слову, перед праздниками, на волне ажиотажа, отмечают эксперты, ожидается еще и ежегодное привычное подорожание актуальных для новогоднего стола продуктов.
Больше всего в ноябре украинцев удивил рост стоимости сала: по данным Минфина, стоимость любимого украинского продукта сейчас составляет 185 грн/кг (почти 500 рублей), что на 40 гривен больше, чем средняя цена на него в сентябре. Такое подорожание специалисты называют одним из самых существенных за последние годы.
Стоит также отметить существенное подорожание коммунальных услуг: за год на Украине они подорожали более чем на треть. В частности, на 36,6% поднялись цены на электроэнергию и на 96,1% — на газ. При этом в стране очень высокий уровень задолженностей за коммунальные услуги — жители недоплатили государству 55 млрд гривен (более 148 млрд рублей).
При этом в декабре украинцам пообещали рост зарплат и пенсий. Минимальная зарплата должна вырасти на 500 грн — до 6500 гривен (17,5 тысяч рублей), но вместе с ней увеличатся и налоги — минимальный размер Единого социального взноса (ЕСВ) возрастет с 1100 до 1430 грн (22% от минимальной зарплаты). На 79 грн также повысится и минимальная пенсия — до 1934 грн (5,2 тыс. рублей).
Стоит понимать, что рост зарплат, как отмечают специалисты, не поспевает за ростом цен, а подорожавшая коммуналка вряд ли будет соответствовать своей стоимости: из-за энергетического кризиса эксперты прогнозируют веерные отключения электроэнергии. Эта проблема, по мнению мэра столицы Виталия Кличко, не обойдет и Киев. По словам главы Киева, при повышении температуры зимой возможны веерные отключения электроэнергии, которых не было уже 20 лет.