Государственные телеканалы «Дом» и UATV видеокамеры высшего класса на сумму в 105 миллионов гривен. С их помощью каналы надеются влиять на жителей Донбасса и Крыма

О соглашениях между государственным предприятием «Мультимедийная платформа иновещания Украины» — к ней и относятся каналы «Дом» и UATV — и ООО «Комтел» на покупку телевизионной техники общей суммой 105,25 млн грн. (около 283 млн руб. — Ред.) сообщило издание «Наши деньги». Оно обнаружило данные о закупках в системе ProZorro. Испугались Зеленского. Порошенко и другие хозяева СМИ выводят их из-под удара © president.gov.ua

Купленное оборудование должны доставить до конца этого года. Однако оно, точнее, его цена, уже вызвало вопросы.

«Две панели управления Riedel RSP-2318-PRO купили по 151 тыс. грн. У Германии их можно найти по €1 524 или 46 тыс. грн. То есть в три раза дешевле, однако без доставки. Шесть гарнитур на одно ухо Riedel AIR (D1/XLR4F) заказали по 11 839 грн. В Германии они продаются по €240 или 7 195 грн. Это в полтора раза дешевле, но без доставки», — сообщили «Наши деньги».

Закупки проводились по переговорной процедуре из-за отсутствия конкуренции по технической причинам. В обосновании закупок сказано, что на Украине оборудование для этих производителей может поставлять и обслуживать только ООО «Комтел». При этом оборудование выбрали потому, что оно совместимо с используемой каналами техникой.

Журналисты также обратили внимание на то, что один цена одно комплекта видеокамеры GrassValley LDX 92 Premier kit достигал 7,8 млн грн. (около $286 тыс.). Как сообщило украинское издание «Страна», столь высокие цены возникли из-за того, что технические требования к закупкам составлялись под конкретного производителя видеокамер — GrassValley. А тот известен как изготовитель самых дорогих камер в мире.

При этом речь идёт не о камерах для репортажей.

«Судя по набору камер речь идет о покупке оборудования под организацию ток-шоу. Для таких задач другие украинские телеканалы используют намного более дешевые аналогичные видеокамеры других производителей. Можно говорить о том, что переплата составила до 2,5 раз», — рассказал «Стране» источник на телевизионном рынке.

История с камерами — не единственный финансовый скандал, связанный с «Домом». Судя по публикации в украинских СМИ, канал регулярно ловят на нецеловом расходовании государственных средств. Что это было? Зеленский в зените © president.gov.ua

Из «рупора контрпропаганды» в «дойную корову»

Весной 2019 года ещё до первого тура президентских выборов Владимир Зеленский заявил: Украине нужно пересмотреть подход к информационной политике.

«Думаю, нам нужно начать серьёзную информационную войну — и победить в ней <…> Нужно сделать мощный русскоязычный канал, международный, который бы вещал на территорию Крыма, Донецка, Луганска, Европы, США и Израиля», — заявил Зеленский.

Спустя год, 1 марта 2020 года, такой канал заработал. Он получил название «Дом». При этом в логотипе обыгрывалась двуязычность Украины — символ между буквами «Д» и «М» напоминал вкл./выкл. или совмещённые буквы «I» и «О». «Дім» — это по-украински «дом». Тогда же обнародовали концепцию канала.

«Формат канала: развлекательно-информационный. Сверхзадание канала: ментальное возвращение жителей временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма путём донесения основного сообщения: Украина — наш дом», — указывалось в документе.

Целями канала назвали: создание источника объективной информации о современной Украине для жителей Донбасса и Крыма, развенчание мифов пропаганды про Украину, возвращение Украины — её общественной, культурной и спортивной жизни в повестку дня жителей Донбасса и Крыма, а также пробуждения чувства единства.

Спустя год и девять месяцев после запуска канала вряд ли можно ни одна из достигнутых целей не достигнута.

В октябре 2021 ГП «Мультимедийная платформа иновещания Украины» заказало ООО «Телевизионная производственная компания «Пилот Продакшн» производство программ за 33,9 млн грн. (около 91 млн руб. — Ред.). До истечения этого года должны были часть выпуском развлекательной программы «Украина с первого взгляда» — шоу о путешествиях с элементами краеведения. Программа была призвана знакомить жителей Крыма и Донбасса с Украиной, а также с жизненными историями иностранцев, переехавших в эту страну. При этом заказ поступил в разгар сообщении о «закрытии» регионов в связи с пандемией коронавируса.

Но была не единственная странность, связанная с «Домом». Спустя полтора месяца — 22 ноября — в издании «Украинская правда» вышло посвящённое каналу расследование. В нём утверждалось: даже если бы даже в Донбассе и Крыму захотели бы посмотреть программы «Дома», сделать это смогли бы не все.

«Ни в цифре, ни в аналоге его нет. Ну и, понятно, люди, которые интернетом не пользуются, о нём вообще не знают. Возможно, его можно поймать где-то ближе к Станице Луганской, но точно не известно», — рассказал со ссылкой на своих знакомых в Луганске журналист из этого города Сергей Сакадинский.

Как заявил изданию член общественного союза при Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Александр Глущенко, чтобы поймать сигнал этого канала жителям Донецка нужно физически развернуть свою антенну в сторону подконтрольной Украине территории. При этом качество сигнала зависит от природных преград и оборудования. «Коррупция и нестабильность»: «Таймс» не видит Украину в НАТО © пресс-служба президента Украины

«Карта покрытия «Дома» показывает, что зона уверенного приёма сигнала еле доходит до Луганска. В Крыму она охватывает крайний север полуострова», — сообщало издание, ссылаясь на размещённую на сайте самого «Дома» карту.

Что касается уровня покрытия сигналом «Дома» со спутника Αstra A4, то и здесь были нюансы. Так, благодаря спутнику «Дом» доступен в Европе и даже в части России с Казахстаном. А вот в США — нет. При этом на Украине этот русскоязычный канал рекламировался в тех регионах, на которые не был рассчитан. В августе борды и ситилайты с «Домом» появились там, где вещание канала противоречит украинскому языковому закону — в Киеве, Харькове, Одессе и даже Львове.

Как выяснило издание «Детектор-медіа», рекламная кампания обошлась «Дому» в 30 млн грн. (около 81 млн руб. — Ред.). При этом закупка прошла без тендеров.

На вполне логичный вопрос, зачем рекламировать канал там, где его вещание противоречит украинским законам и где оно вообще не предусматривалось, генеральный директор канала Юлия Островская заявила: переселенцы из Донбасса и Крыма живут по всей Украине.

«Телеканал «Дом» не сегментирует контент по территориальному принципу, поэтому целевая аудитория телеканала «Дом» широко распространена на всей территории Украины», — отметила она.

Говоря о целевой аудитории, Островская не кривила душой. Как удалось выяснить той же «Украинской правде», канал работает не только и не столько для жителей Донбасса и Крыма.

Свой канал для Зеленского

У пятого президента Украины и заклятого противника Зеленского — лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко есть свои медиа-активы — «5 канал» и «Прямой». И хотя, опасаясь закона против олигархов, Порошенко передал канал журналистам, он не утратил влияние на их информационную политику.

Олигарх Ринат Ахметов, с которым сейчас борется Зеленский, тоже владеет обширной медиа-империей, «венцом» которой является телеканалы «Украина 24» и «Украина», в эфирах которых Зеленского в последнее время довольно жёстко критикуют.

Есть свои СМИ и у союзного Зеленскому олигарха — Игоря Коломойского.

Нет своих масс-медиа лишь у президента Украины Владимира Зеленского. По крайней мере, так думают многие. Однако журналисты телеканала «Дом» утверждают: на самом деле этот канал превратился в карманное СМИ для действующей власти. По информации «Украинской правды», сотрудникам канала руководство передавало указания как можно чаще хвалить и упоминать в новостях Зеленского, Офис президента, программу «Большое строительство» и льготные кредиты от власти. Европейский аудитор: в Евросоюзе нет стран, сравнимых по уровню коррупции с Украиной © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Каждый раз это было сочинение на тему «как хорошо похвалить президентские программы», и каждый раз было сложно угадать, как именно это нужно делать», — заявила в комментарии «УП» одна из бывших сотрудниц издания.

Другой экс-сотрудник подтвердил её слова.

«Кто-то открывает трубу — «Дом» едет, кто-то открывает остановку… — «Дом» едет. Сделали метр дороги по «Большому строительству», мы уже достаём это видео из архивов, рассказываем, как по всей стране всё развивается. Фактически, этот канал — пресс-служба Офиса президента», — отмечал он.

При этом он рассказал и о «стоп-листе» на канале.

«Ни в коем случае мы не упоминали Петра Порошенко. Это была какая-то идея фикс, что он очень плохой человек», — утверждал бывший сотрудник «Дома».

В общем, «Дом» из «рупора контрпропаганды», каким его задумывали создатели, превратился в СМИ для зарабатывания (а точнее — освоения выделенных из бюджета) денег и восхваления президента.