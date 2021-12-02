Жители Украины в массе не доверяют президенту страны Владимиру Зеленскому, не хотят его выдвижения на второй срок и разочарованы ситуацией в стране. Такие данные публикуют социологи на фоне политического кризиса, в который попал глава государства. Но недовольство лидером - явление для Украины привычное. Украина.ру - о настроениях избирателей

Постоянство недовольства

В Киевском международном институте социологии отметили, что за последний месяц (опрос проводился в ноябре) выросло количество тех, кто полагает неправильным курс, взятый страной — с 61,7 процента до почти 66. Доля тех, кто наоборот полагает правильным положение дел и направление развития Украины, снизилась с 22,7 до 18,6 процента.

В начале ноября Украинский институт будущего давал результаты исследований, согласно которым в пессимизм впало еще больше граждан — 70 процентов. При том, что в сентябре настроенных мрачно относительно перспектив страны было 63 процента. «Правильным, в свою очередь, его (направление развития — Прим.ред.) считают 16 процентов опрошенных, а 14 процентов не определились», — приводили цифры авторы опроса. При разнице цифр в двух организациях видно, что растет число тех, кто негативно воспринимает происходящее в стране.

Андрей Золотарев: Зеленский в Раде делал вид, что у него все хорошо, но он очень боится © Facebook, Золотарев Андрей спрашивал людей, в каком направлении развивается страна. И 60 процентов посчитали, что в неправильном, а только 20, что в правильном.

В КМИС спросили у граждан и об отношении к выдвижению Зеленского на второй срок. Большинство респондентов — 58,2 процента не поддержали эту идею, за — 34,3 процента. Низкая популярность действующего президента отмечалась социологами и ранее. Так, в начале ноября центр Разумкова сообщил, что глава государства впервые после своего избрания в 2019-м возглавил антирейтинг украинских политиков. Почти 32 процента принявших участие в опросе ни при каких обстоятельствах не отдали бы свой голос Зеленскому как кандидату в президенты Украины.

Итоги исследования были опубликованы на фоне горячей фазы конфликта уволенного с поста спикера Верховной Рады, бывшего соратника Зеленского, разошедшегося с ним, Дмитрий Разумкова. Центр назван по имени отца Дмитрия Разумкова — Александра Разумкова, что могло дать почву для спекуляций об предвзятости опроса.

Но тенденцию — ухудшение отношения украинцев к президенту — опросы фиксировали и задолго до конца 2021-го. В июне 2020 года исследования сразу трех социологических центров Украины — КМИС, имени Разумкова и «Рейтинга» показали, что уровень доверия Зеленскому стал ниже показателя, который обозначал количества убежденных в порядочности и высоких деловых качествах главы государства.

Центра Разумкова сообщил, что 41 процент поддерживал действия Зеленского, не поддерживал — 51 процент; у «Рейтинга» соотношение составило 36 против 52 процента, соответственно. По данным же КМИС, к действиям президента с одобрением отнеслись 38 процентов опрошенных, против 45 процентов тех, кто придерживался противоположного мнения. Поэтому разочарование граждан в президент накапливалось постепенно — с выборов 2019-го, во втором этапе которых он получил 73 процента голосов пришедших к урнам.

Самый лучший президент

Ноябрьский же опрос КМИС показал, что многие из украинцев ностальгируют в чем-то по предшественникам Зеленского. «На вопрос, кто из украинских президентов лучше справлялся с обязанностями Верховного главнокомандующего, больше всего респондентов назвали Л[еонида] Кучму (22,8 процента) и П[етра] Порошенко (21,9 процента)», — информировали социологи. У Зеленского соответствующий показатель — 8,3 процента. Точно так же успешными во внешней политике большинство респондентов посчитали Кучму и Порошенко.

Кучму самым лучшим президентом Украины в истории признало большинство (20 процентов) опрошенных «Рейтингом» в 2020-м. Зеленский ему уступил с 16 процентами. И при этом — казалось бы парадоксально — до 75 процентов были готовы проголосовать за Зеленского во втором туре.

Киевский международный институт социологии коснулся в ноябрьском опросе и актуальных вопросов внутренней политики. Исследователи предложили гражданам объяснить, чем руководствовался Зеленский, объявляя о деолигархизации. Наибольшее число голосов набрали два ответа «популистский шаг» и «попытка взять под свой контроль телеканалы». И еще — большое количество опрошенных 39,2 процента поверили словам бывшего Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы о том, что к срыву спецоперации по захвату россиян в Белоруссии в 2020-м привело вмешательство Офиса Президента.

Москаль объяснил, почему Кучма лучше Зеленского © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк уточнил он.

А мнение населения тоже — не самый надежный барометр. «Оба раза, когда были Майданы — мы их не предвидели. По нашим исследованиям все выглядело довольно нормально», — признался социолог.

А, следовательно, динамика политических процессов не очень зависит от их восприятия населением. И тогда упреки директора Фонда «Украинская политика» Константина Бондаренко, высказанные им в интервью «Украина.ру», Офис президента, который пытается получить «тотальный контроль» над всем в стране, могут носить лишь этически-оценочный, а не технический характер. «Они (представители новой власти — Прим.ред.) решили, что они теперь хозяева жизни, и начали демонстрировать, кто в доме хозяин, не задумываясь о последствиях и о том, что будет со страной. Никакого плана развития страны у них нет», — возмущался собеседник издания. Ситуация в стране, ее развитие, оценка этого населением на положение политиков, если и влияют, то не всегда напрямую.

Важность отношений внутри элит, политического класса подчеркнул и политолог Руслан Бортник. В выступлении на телеканале «Наш» он объяснил, почему пришлось покинуть Украину бывшему президенту страны Виктору Януковичу. «Янукович уехал не потому, что нарушал закон, а уехал, потому что посадил [своего соперника Юлию] Тимошенко, он перешел на личное». К слову, Бортник предположил, что и нынешнему главе государства придется бежать из страны, если тот проиграет выборы.