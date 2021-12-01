Шевченковский районный суд Киева в среду, 1 декабря, вынесет решение по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, застреленного в центре Киева в марте 2017 года. Спустя почти 5 лет заказчик преступления так и не найден

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков переехал на Украину в декабре 2016 года. Он получил украинское гражданство и, как утверждают в Генпрокуратуре Украины, по собственной инициативе дал показание о госизмене бывшего президента страны Виктора Януковича.

23 марта 2017 года Вороненкова застрелили на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и Пушкинской улицы в Киеве. В этот момент он направлялся на встречу с бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым.

Убийцу подвезли к месту преступления на автомобиле. Около отеля «Премьер-палас» он догнал идущих по тротуару Вороненкова и его охранника. Преступник окликнул экс-депутата, и когда тот обернулся, выстрелил в него. Охранник попытался остановить киллера, но тот его ранил.

Мария Максакова. Быть вдовой Вороненкова оказалось и опасно, и хлопотно © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Вороненков скончался на месте, охранника и киллера увезли в больницу с ранениями. Последний скончался во время операции.

Следователи выяснили личность убийцы — им оказался бывший член батальона «Донбасс» Павел Паршов.

Основной версией для МВД Украины и Генпрокуратуры тогда стала причастность к делу ФСБ. По мнению тогдашнего украинского генпрокурора Юрия Луценко, заказчиком преступления выступил российский бизнесмен с криминальным прошлым Владимир Тюрин, который при этом являлся бывшим супругом жены погибшего Марии Максаковой.

Тюрин, по словам Луценко, привлек к реализации плана своего украинского знакомого, известного в харьковских криминальных кругах, Юрия Василенко. Василенко предложил поучаствовать в преступлении бывшему заключенному Александру Лосю, а последний вышел на экс-добробатовца Ярослава Левенца. Левенец обратился за помощью к бывшему коллеге Павлу Паршову. Водителем, который подвез Паршова к месту преступления, стал Ярослав Тарасенко.

Такая комбинация, по версии следствия, была придумана специально, чтобы подозрения пали на украинских националистов. Мотивом для преступления якобы стали некие «ценные свидетельства» об «аннексии Крыма», которые Вороненков предоставил украинским властям, а также его показания на суде против Януковича.

На Украине уверяли общественность — и местную, и международную, что Вороненков якобы мог раскрыть некие «тайны», представляющие большую опасность для Кремля, однако убедительных доказательств этой версии следователи так и не предоставили. Более того, еще до убийства Вороненкова, стало ясно, что будучи в прошлом лепутатом Госдумы РФ, Вороненков не был допущен ни к каким государственным секретам России, а только лишь участвовал в голосовании по Крыму на заседании ГД, чем, собственно, и ограничивались его "секретные" данные по этому вопросу.

Зато выяснилось и другое. Еще во время депутатства Вороненкова к нему возникли вопросы у правоохранитей РФ в связи с незаконным присвоением чужого имущества (зданий и сооружений в Москве), фальсификации документов и подозрения в совершении других преступлений коммерческого характера. Однако правоохранители не могли возбудить против Вороненково уголовное дело, так как он, являясь депутатом, находился под депутатской неприкосновенностью. А как только перестал быть депутатом, тут же покинул Россию и выехал в Киев, где был, что называется с распростертыми объятиями принят политической украинской тусовкой, надеявшейся, что он станет одним из главных свидетелей, раскрывающих некие "кремлевские секреты", к которым, как уже было сказано, Вороненков допущен не был, либо которых по данному вопросу вообще не существует в природе.

В результате в какой-то момент украинская власть поняла, что Вороненков, довольно случайно ставший депутатом Госдумы РФ, — пустышка, в политическом смысле никакого "сакрального знания о кремлевских секретах" не имеющая. А убийство экс-парламентария могло быть связано с его криминальными делами по незаконному присвоению чужого имущества в Москве.

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По одной из версий, экс-супруг последней жены Вороненкова певицы и тоже депутата Госдумы Марии Максаковой Тюрин также хотел поквитаться с Вороненковым, который якобы увел у него жену. Но зачем Тюрину нужно было дожидаться для совершения этого убийства его выезда на Украину? И, вообще, зачем быдло его за это убивать?

В 2019 году Печерский районный суд снял подозрения с Владимира Тюрина. Юрий Василенко, как сообщает агентство «Росбалт», был убит в Курске членами криминальной группировки. На скамье подсудимых оказались Александр Лось и Ярослав Тарасенко, Ярослав Левенец был объявлен в розыск.

В 2019 году Максакова призвала Следственных комитет РФ проверить на причастность к убийству ее мужа некоего экс-сотрудника СК Дениса Панаитова. Между ним и Вороненковым, по словам Максаковой, якобы был договор, связанный с недвижимостью, который одна из сторон нарушила. Таким образом фактически следствие не смогло установить истинную причину убийства Вороненкова, а сложный политический мотив, который выстраивало следствие при Генпрокуроре Луценко, оказался не просто не доказанным, но и вообще бессмысленным. Сам Луценко по этому поводу, перестав быть Генпрокурором, не высказывается и свою "политически мотивированную версию" не вспоминает.

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«В ходе дебатов прокурор просил признать обоих обвиняемых виновными в пособничестве совершению умышленного убийства Дениса Вороненкова по корыстным мотивам и определить наказание в виде 12 лет лишения свободы каждому. Кроме того, одного из обвиняемых прокурор просит признать в незаконном хранении оружия, назначив последнему наказание в виде трех лет лишения свободы», — сообщила пресс-секретарь Киевской прокуратуры Надежда Максимец.

Приговор суд намерен огласить 1 декабря.