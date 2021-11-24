Только четверть подростков в возрасте от 14 до 18 лет на Украине хорошо информированы о событиях на Майдане 2013-2014 годов, а почти 30 процентов в южном регионе страны и вовсе ничего не знают об этих событиях. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологическим информационно-исследовательским центром «Пульс»

Большая часть опрошенных (42 процента) отмечают, что чувствуют и гордость, и стыд за Украину одновременно. Треть (32 процента) признались, что гордятся своей страной, и только 13 процентов ее стыдятся. Интересно, что, согласно опросу, чем моложе респондент и чем дальше он живет от столицы, тем меньше гордости за страну он испытывает.

Почти каждый пятый опрошенный (20 процентов) затруднился сказать, соблюдаются ли на Украине права человека, закрепленные в Конституции. Мнения остальных участников опроса разделились почти поровну: 42 процента считают, что права человека на Украине соблюдаются, 39 процентов считают, что нет.

Отмечается, что только в одном регионе оказалось больше тех, кто считает, что права человека не выполняются — это юг Украины. Там 47 процентов опрошенных подростков уверены, что в стране не соблюдают обеспеченные Конституцией права. С ними не согласны 38 процентов. Более чувствительными к этому вопросу, как утверждают в «Пульсе», оказались люди, живущие в Южном регионе, русские, молодежь 17-18 лет и учащиеся вузов. Южане также считают, что ситуация с правами человека на Украине ухудшилась после Майдана (32 процента).

«Код нации» против демократии. О языковой политике на Украине © коллаж Украина.Ру

В исследовании был затронут и языковой вопрос: 42 процента признались, что в семье общаются на украинском языке. Из них большая часть — жители запада страны (94 процента), а меньше всего предпочитают украинский в общении с близкими на востоке (2 процента).

И на русском, и на украинском с родителями и родственниками разговаривают 37% молодых людей, при этом оказалось, что среди них больше всего жителей юга (61 процент) и востока (55 процентов). Только на русском языке общаются с родными 20 процентов опрошенных — среди них больше всего подростков с востока Украины (42 процента), на западе их вовсе не оказалось.

Треть опрошенных молодых украинцев сообщили, что не интересуются политикой, а больше половины (55 процентов) не допускают для себя возможности принять участие в каких-либо митингах, демонстрациях, акциях протеста. При этом 26 процентов молодых людей, в возрасте от 14 до 18, заявили, что допускают для себя такую возможность.

О событиях на Майдане в 2013-2014 годах, известно 82 процентов опрошенных. При этом трети (29 процентов) участников опроса на юге страны совсем ничего не знают о произошедшем. Исследователи отмечают, что на западе страны таких меньше — всего 15 процентов. Менее всего о вошедших в историю массовых протестах в Киеве знают жители сел — это объясняется тем, что городские жители в большей степени вовлечены в обсуждение политических событий.

Несмотря на то, что 50 процентов опрошенных назвали Майдан борьбой стихийно объединившихся граждан за свои права, отношение к этим событиям в целом среди молодежи неоднозначное. Как отмечают социологи, высок процент тех, кто затруднился с ответом — это может свидетельствовать о том, что опрошенные просто не информированы или уклоняются от ответа.

Бандера, Майдан, война и «окончательный развал Украины» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Также исследователи выяснили отношение участников опроса к событиям 2 мая 2014 года в Одессе. Треть опрошенных (34 процента) считают произошедшее трагедией, еще треть (35 процентов) — впервые об этом слышат, 22 процента затруднились ответить. Лишь 9 процентов молодых людей назвали события в Одессе «победой над сепаратистами и сторонниками «русского мира»».

По мнению украинского политолога Алексея Якубина, идеи и воспоминания о событиях Майдана с годами все реже звучат в медиапространстве, а поэтому не очень интересуют современную молодежь.

«Общество действительно пошло дальше, есть другие проблемы на повестке дня — ситуация в Донбассе, экономические проблемы, какие-то "хайпы", которые политики создают. А Майдан на этом фоне теряется», — отметил эксперт.

По его словам, в украинском обществе сейчас нет какой-то гражданской религии в контексте Евромайдана.

«Думаю, что в школьных учебниках эти вещи есть, но глобально в обществе эти темы не сильно обсуждаемы. Отчасти это связано с тем, что в этой теме было такое количество манипуляций и спекуляций, что молодое поколение это уже не интересует, они заняты другим. В TikTok, в каких-то социальных сетях эти вопросы не резонируют, не особо обсуждаются. Это воспринимается как события какой-то другой реальности», — отметил Якубин.

По его мнению, молодежь не стремится участвовать в акциях протеста: во-первых, они видят противоречивые результаты предыдущих лет, а во-вторых те, кто особенно недоволен жизнью в стране, сейчас, скорее уезжает из нее, чем идет на митинги.

Опрос проходил с 4 по 24 апреля 2021 года методом структурированного формализованного интервью. В нем приняли участие 1200 жителей Украины в возрасте от 14 до 18 лет.