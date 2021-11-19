В воскресенье, 21 ноября, исполняется восемь лет с начала Евромайдана. Митинг на центральной площади украинской столицы перерос в массовые беспорядки, увенчавшиеся госпереворотом, по итогам которого Украина потеряла значительную часть своей территории. А вот отдельные личности на Украине благодаря Евромайдану приобрели многое. Но не все

События восьмилетней давности начинались с поста в Facebook журналиста Мустафы Найема.

«Встречаемся в 22:30 под монументом Независимости. Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей. Перепост всячески приветствуется!» — написал он.

Впрочем, до этого на Майдане уже были люди — первой туда пришла журналист «5 канала» Инна Неродик. Через некоторое время к ней присоединились коллеги.

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Патриоты на кормлении

Майдан дал второе дыхание карьере Найема как журналиста. Сам Найем был одним из основателей «Громадського телебачення» — интернет-СМИ, которое начало вещать на следующий день после начала Евромайдана. Создано оно было на деньги посольства США, фонда «Возрождения» Джорджа Сороса, деньги Королевства Нидерландов, а также на частные пожертвования.

«Громадське телебачення» стало рупором Майдана. Как правило, именно оно первым сообщало о тех или иных событиях в сердце протеста. А Найем и остальные ведущие «Громадського» стали «лицом революции» — вместе с теми, кто реально мёрз тогда на Майдане или лидерами политической оппозиции.

Неудивительно, что на внеочередных выборах в парламент в 2014 году Найему, а также некоторым из его друзей-журналистов нашлось место в избирательном списке «Блока Петра Порошенко»: Найем стал 20 номером в списке и, ожидаемо, попал в парламент. В Верховной Раде Найем стал замглавы фракции БПП и членом комитета по вопросам европейской интеграции. Одновременно Найем курировал запуск патрульной полиции на Украине.

Уход из парламента в связи с истечением депутатских полномочий не оставил Найема без денег: он стал чиновником и с 2019 по 2021 год работал заместителем гендиректора ГК «Укроборонпром».

Под конец работы на этой должности Найем, согласно его декларации, получал по 800 тыс. грн. (около 2,2 млн руб. — Ред.) в месяц. В августе 2021 года карьера Найема снова сделала крутой поворот — он стал замминистра инфраструктуры Украины. Его специализация — автомобильные дороги.

А вот у его товарища, журналиста Сергея Лещенко, специализация сегодня — железные дороги. Лещенко с декабря 2019 года — член наблюдательного совета АО «Укрзализныця». На этой должности он уже успел опозориться: Лещенко не ответил на вопрос журналиста о ширине железнодорожной колеи на Украине. Но на его зарплате это не сказалось: за один лишь январь 2021 года он получил свыше 332 тыс. грн. зарплаты (около 920 тыс. руб. — Ред.). Тайны следствия и пропавший свидетель. Как прокуратура Украины хоронит дела киллеров с Евромайдана © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Лещенко, как и Найем, — один из «глашатаев Майдана». И, как и Найем, он от Майдана выиграл: он тоже стал народным депутатом от «Блока Петра Порошенко». И успел отметиться в ряде коррупционных скандалов. Так, в 2016 году у него обнаружили квартиру в центре Киева за $300 тыс. Народный избранник пытался рассказывать о том, что взял долг у своего бывшего шефа, а также у свой девушки, но не был понят обществом.

Как бы то ни было, но скандал замяли. А Лещенко, после его неудачи на парламентских выборах 2019 года, быстро подыскали тёплое место в «Укрзализныце».

Лещенко и Найем — красноречивая иллюстрация того, как Майдан обогатил людей. Притом людей — не самых лучших качеств: они выступали против «паразитов в политике», а в итоге сами стали такими же паразитами на теле украинского народа.

Первый продюсер итальянской группы Ricchi e Poveri («Богатые и бедные») Франко Калифано придумал название группы, пошутив, что её участники богаты духовно и бедны финансово. В отношении Найема и Лещенко справедливо «зеркальное» утверждение: они богаты финансово, но бедны духовно.

Впрочем, они ещё счастливчики: Майдан стал ступенькой на карьерной лестнице, ведущей вверх. А вот у кого-то всё вышло совсем наоборот.

Напрасная власть

Поначалу у Майдана было три «вожака» — это были лидеры объединённой оппозиции Арсений Яценюк, Олег Тягныбок и Виталий Кличко. Несмотря на то, что во время перехода Майдана в жёсткую фазу 19 января 2014 года рядовые майдановцы отказались слушать этих лидеров, Яценюк, Тягныбок и Кличко до последнего оставались представителями Майдана на высшем уровне. Именно с ними при посредничестве Запада вёл переговоры президент Украины Виктор Янукович. И именно с ними Янукович 21 февраля подписал Соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине — соглашение, которое Майдан не выполнил.

Победа Майдана стала для них Пирровой.

Яценюк, по итогам Майдана возглавивший правительство, получил ту самую «пулю в лоб», о которой он говорил на главной площади страны у одну из холодных зимних ночей. Его правительство было ответственно за один из самых существенных экономических спадов за всю историю независимой Украины.

Неудивительно, что его политсила — «Народный фронт», которая на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2014 году набрала наибольшее количество голосов — 22,4%, уже через год не стала принимать участие в выборах местных — к тому времени её рейтинг составлял всего 3%.

Сам Яценюк ушёл в отставку в апреле 2016 года. Он эпизодически появляется на публике. Но ни о какой политической карьере Яценюка речи и не идёт: слишком уж токсичным и непопулярным политиком он стал. Казус Бубенчика и прокурорские фанаты «Беркута» © РИА Новости, Алексей Фурман / Перейти в фотобанк

Хуже дела, пожалуй, лишь у Олега Тягныбока. Его националистическая партия «Свобода» получила в 2014 году кресла в правительстве. И тогда же отметилась рядом коррупционных и имиджевых скандалов. Одним из самых болезненных стал скандал с и.о. министра обороны Игорем Тенюхом, который не смог справиться с уходом Крыма из состава Украины. Более того, Тенюх ещё и выругал забаррикадировавшихся на своих базах украинских морпехов, чем вызвал бурю возмущения в украинском обществе.

Добило рейтинг националистической политсилы бездействие генпрокурора от «Свободы» Олега Махницкого. Радикальный на словах «свободовец» Махницкий так и не смог организовать расследование расстрелов на Майдане по свежим следам.

В конечном итоге от «Свободы» отвернулся её электорат — украинские националисты. Они ушли к конкурентам этой политсилы — запрещённому в РФ «Правому сектору» и созданному позже «Национальному корпусу».

И хотя позже эти, а также другие националистические силы, попытались объединиться, тот же Тягныбок отстранился от политической борьбы. И объединённым националистам пришлось выдвигать другую кандидатуру на президентских выборах 2019 года. Впрочем, позже радикалы рассорились между собой.

Единственным из троицы лидеров оппозиции, который «пришёл к успеху», стал Виталий Кличко. Правда, и его успех оказался не полным. Сегодня Кличко — мэр украинской столицы Киева. При этом он ходит по лезвию ножа: новая власть пытается лишить его полномочий, в отношении коммунальных предприятий открывают одно уголовное дело за другим, а сам Кличко вынужден хоть как-то справляться с ветшающей инфраструктурой Киева, одновременно отбиваясь от обвинений в коррупции.

Бывший любимец всех украинцев, успешный спортсмен, сегодня частью общества если не ненавидим, то критикуем. Сегодня Кличко признаётся: в политике ему тяжело. Семь лет назад. Кто в Киеве в 2013-м нажал спусковой крючок гражданской войны и кто такая «третья сила»? © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

«Тяжело. Может быть, кто-то не поймет этого. Это нужно, знаете, пережить. Некоторые, я знаю, мои знакомые называют меня немножко сумасшедшим. Может быть, чуть-чуть сумасшедший в этом направлении. Но я получаю от этого удовольствие, изменяя в лучшую сторону один из самых классных городов. Второго такого в мире нет. Мы даже себе не представляем — многие, кто живет в городе Киеве, — какое нам счастье жить в этом прекрасном городе», — отмечал мэр Киева и титулованный боксёр в интервью 10 ноября.

Но главный бой, с властью нынешней Украины, у него по-прежнему впереди. И его исход может быть для мэра весьма неприятным.

Фигуры помельче

Были и другие выигравшие от Майдана: принимавший участие в стрельбе по «беркутовцам» Владимир Парасюк, подбивший Майдан не соблюдать соглашение оппозиции с Януковичем, «казак» Гаврилюк, Татьяна Черновол, Сергей Пашинский. Они в награду получили депутатские мандаты, однако существенно улучшить своё положение (за исключением, пожалуй, Пашинского) не смогли. Сегодня они позабыты.