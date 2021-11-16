События, которые сегодня разворачиваются на польско-белорусской границе, многие сравнивают даже с прелюдией Третьей мировой войны. Потому что организаторы провокации с ближневосточными беженцами маниакально ищут «casus belli» - повод для начала войны в виде широкомасштабных боевых действий

И от этого предчувствия очень трудно отделаться. Особенно если учесть кажущиеся непреодолимыми противоречия между странами и высоченную степень милитаризации, нагнетаемого военного психоза и воинственной истерии у инициаторов процесса. А также главную причину всего происходящего — усилившуюся борьбу даже не за передел мира или стремление к единоличному мировому господству, как было накануне и во время Первой и Второй мировых войн, а за сохранение этого самого мирового господства. И статуса единственного лидера и гегемона современного мира, который себе давно присвоили США, посчитав себе победителем в холодной войне 1945-1991 годов. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Одного раза достаточно

Однако Третьей мировой войны скорее всего все же не будет. Исторический и геополитический контекст приближения к войне очень похож, но все же не тот в главном. Хотя бы потому, что все трезвомыслящие головы на планете, отвечающие за принятие решений (даже правящий в Украине политический режим президента Владимир Зеленского, который просто толкают в эту бойню), понимают, что такая война может страшно, банально и необратимо стать последней в истории человечества, если перерастет в глобальный ядерный конфликт.

А ведь рискует перерасти обязательно. И потому, что ни США, ни Россия не пожелают уступать победу. И потому что ядерных потенциалов у обоих государств хватит, чтобы уничтожить планету по несколько раз. Кто-то способен сделать это 10 раз, кто-то — 20. Но это «соревнование» — кто и сколько раз может — не так и важно, ибо, как вы понимаете, для уничтожения жизни на земле достаточно одного раза. Это страшная логика, но она и тормозит, и охлаждает горячие головы. Во всяком случае, до 2021 года охлаждала… «Россия может напасть». Как Польша получает выгоду от миграционного кризиса на ее границе © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Торг, оказывается, уместен

Однако для локального противостояния в Европе, вылившегося в небольшую, как считают все потенциальные участники, победоносную для них войнушку вполне возможна, есть, увы, все предпосылки.

В первую очередь, это, конечно же, желание США, с одной стороны, побороться за Европу и Россию. С одной главной целью — однозначно привлечь их на свою сторону, сделать союзниками в противостоянии со своим новым главным «врагом» — Китаем. Или хотя бы однозначно застолбить за собой Европу в лице Евросоюза и европейских членов НАТО, а вот Россию нейтрализовать.

Либо договорившись с нею и сделав ей какие-то уступки на геополитических торгах. Либо нанеся ей локальное военное поражение на континенте без использования ядерных арсеналов и по-любому перессорив ее с Европой. Тесное сотрудничество Европы и России между собой — это такой же страшный сон американских стратегов и тактиков, как и сотрудничество между Европой и Китаем или между Россией и Китаем.

В этом геополитическом мирно сотрудничающем в своих интересах «треугольнике» — Европа, Китай, Россия — места для «гегемонствующих» США может и не найтись. А они ведь без пропитания за чужой счет уже не могут, даже если бы и захотели.

Так что же могут США на торгах? Правильно, пообещать России уступить ей часть постсоветского пространства. Как традиционную зону ее влияния. В первую очередь, разумеется, Белоруссию и Украину, возможно, Молдавию (учитывая российские интересы в Приднестровье). Не говоря уже о республиках Кавказа и Средней Азии. А то и Прибалтики в придачу.

На что рассчитывают Штаты в возможной локальной войне? Ясное дело, на то, что с их помощью их же союзники смогут нанести России локальное поражение. И, например, навсегда вырвать из-под российского влияния Украину, Белоруссию и все прочее постсоветское пространство, а потом спровоцировать и дальнейшие развал и дезинтеграцию (дробление) России, полное исчезновение ее как мощного геополитического игрока. Томаш Мацейчук о том, как Польша готовится к военному конфликту с Москвой и Минском © из личного архива Томаша Мацейчука

Гегемоны бывшими не бывают

Однако все это схемы, имеющие под собой очень мало реального и очень много чисто теоретических выкладок.

Во-первых, потому, что гегемоны, особенно бывшие, так легко со своим монопольным положением не расстаются. Атавистические припадки и фантомные боли гегемонов всегда будут толкать их на восстановление прежнего статуса. Доказано, например, поведением Германии в Первую и Вторую мировые войны. И в этом — главная угроза для той же Украины. США вряд ли согласятся навсегда вернуть ее в российскую зону влияния, если они уже раз попробовали использовать ее как антироссийский таран и кистень.

Во-вторых, США уже фактически признали, что мир сегодня триполярен. А значит, свое веское слово в этих игрищах «на двоих» может сказать Китай, которому не с руки наблюдать, как кто-то что-то делит в мире, не учитывая его интересы. А они, интересы Китая, теперь есть во всех уголках планеты. В том числе, и в Европе. И даже в Украине, где Китай — главный торговый партнер с 2019 года.

И, наконец, в-третьих, спокойному переделу мира между самыми сильными могут помешать и всегда мешают третьи, назовем их мягко, претенденты на свою часть мирового пирога. Или хотя бы на крошки с него. Особенно претенденты из бывших страдающих указанными выше фантомными болями и конвульсиями было величия. Против России. Миграционный конфликт на границе стал новым этапом холодной войны Запада © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Роль обиженных



В нынешнем мигрантском кризисе на польско-белорусской границе такие, с позволения сказать, «обиженные в прошлом» проявились в чистом виде. В первую очередь, это конечно же, Польша, которая играет на повышение и хочет возродить некую «Речь Посполиту от моря до моря» и занять более важное положение в Европе. И в НАТО, и в ЕС.

Подтянулась и Турция, которая, как известно, уже не просто бредит восстановление «Великого Турана» под своей эгидой, но и делает к этом конкретные шаги. Например, 12 ноября 2021 года способствовала преобразованию прежнего Совета сотрудничества тюркских государств (ССТГ) в Организацию тюркских государств (ОТГ). Кроме Турции, в ОТГ входят Казахстан, Азербайджан, Киргизия и Узбекистан. Наблюдатели — Венгрия и Туркменистан, хочет подтянуться Украина.

А ведь до 1991 года Турция была единственной независимой тюркской страной, оставшейся после распада Османской империи в 1922 году. Но фантомные боли Оттоманской Порты, как видим, догнали-таки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. И продолжают догонять: Эрдоган уже готов вмешаться в мигрантский кризис, угрожая ЕС новыми потомками мигрантов с юга. Если опять не дадут денег. Плюс, конечно же, влияние в Европе, за которое тоже борется турецкий президент.

А что творит Великобритания, охваченная горячкой восстановления былого имперского величия, утраченного, кстати, после Второй мировой войны, и говорить не приходится. Лондон даже готов непосредственно поучаствовать в войнушке между Польшей и Белоруссией, для с чего намастырила в зону приграничного мигрантского конфликта 600 своих отборных десантников. К тому же Великобритания подзуживает Турцию, Польшу, страны Прибалтики и Украину к более решительным действиям, не останавливаясь ни перед советами, что нужно делать, ни перед оказанием военной помощи (особенно Украине). Сергей Станкевич: Почти все, о чем договариваются Путин и Эрдоган, остается в тени © РИА Новости, Владимир Песня

А все дело лишь в том, что Лондон тоже надеется в этой локальной войнушке потаскать каштаны из огня чужими руками подневольных и обманутых лимитрофов (от Польши, рвущейся в региональные лидеры, до Прибалтики и Украины, о ничтожности которых и повторять разные слова не хочется), помочь США и таким образом повысить и свое ставки в большой игре. А то и вообще вернуть себе статус более-менее самостоятельного игрока. Тоже, повторяю, фантомные боли империи, где, знаете ли, никогда не заходило солнце.

Вот эти третьи силы, жаждущие от современности сатисфакции за прошлые обиды, и могут толкнуть сегодня на войну и Белоруссию, и — тем более — Украину, которую вообще запугивают тем, что, мол, мигрантский кризис — это лишь отвлечения внимания от вторжения России на украинские земли. И в Украине, увы, есть силы, готовые воевать. И спасает Украину, похоже, только то, что они не готовы воевать в одиночку, потому что страшно. Но они ждут союзников по несчастью.

Предпосылки к компромиссам



И мигрантский в Европе кризис продолжается. Более того, заинтересованные в его продолжении готовы усугубить новыми потоками мигрантов с юга континента — из той же Ливии, Сирии, Йемена или из зоны возможного конфликта между Марокко и Алжиром.

Но есть и предпосылки того, что стороны готовы договариваться. Белоруссия готова, например, своим силами переправить всех мигрантов в ту же Германию, куда хочет большинство беженцев-мигрантов. В Германии, где по ее же законам не выбраны квоты на мигрантов численность тысяч 90, уже есть земли и города, готовые принять те несколько тысяч беженцев, которые и стали возбудителями спокойствия и могут перерасти в «казус белли». Ирак готов принять назад всех, кто пожелает вернуться домой из Белоруссии. Ирак и Турция прекращают авиарейсы по доставке мигрантов в Белоруссию.

Более того, даже в черноморском бассейне, который США возбудили до крайности посылкой туда боевых кораблей для учений НАТО. Первым туда прибыл «USS Porter» с грузом крылатых ракет «Tomahawk», затем зашел штабной корабль «USS Mount Whitney» в сопровождении корабля снабжения «USNS John Lenthall». Они пошарились у болгарских, румынских и грузинских портов, возбудив у Софии, Бухареста и Тбилиси (очередные любители и соискатели американской дармовщины в обмен на геополитическую помощь) никому не ненужные надежды, провели учения, а теперь засобирались домой. Во всяком случае, «Mount Whitney» сегодня начал переход из Черного моря в Средиземное. Он, как сказано в официальном сообщении Шестого флота ВМС США, «покидает Черноморский регион после завершения учений с партнерами по Североатлантическому альянсу».

Старается всячески не нагнетать напряженность и Россия. Президент Владимир Путин, например, не согласился проводить ответные учения ВМС России в Черном море. Чтобы избежать дополнительной эскалации. Однако учения НАТО проходили под пристальным вниманием военно-морской группировки России, которая там превосходит группировки всех остальных черноморских государств, которые просто прозевали сей факт наращивания Москвой своей силы в Черном море.

Ну и, конечно же, России не нужна война. Ни в Европе, ни в мире. Ни за Европу, ни за весь мир. Ни локальная, ни — тем более! — ядерная на всеобщее уничтожение. Потому что Путин еще в 2018 году высказал максиму о ядерной возможной войне: «Для человечества это будет глобальная катастрофа. Для планеты это будет глобальная катастрофа тоже. Но я, как гражданин нашей страны и как глава российского государства, в этом случае хочу задать один вопрос: «А зачем нам нужен такой мир, если в нем не будет России?»

А у мигрантского кризиса, обостряющего ситуацию в мире и угрожающего войной, уже есть два своеобразных символа. Первый: русофобия, страшная и циничная ложь, сопровождающие этот кризис. Это когда вооруженные до зубов польские военные на русском языке обвиняют в жестокости белорусских пограничников, которые открыли дорогу мигрантам к их мечте — в Германию через Польшу. Ненависть застит глаза и усыпляет совесть, и в такой ситуации все возможно.

Второй: в разгар кризиса в Европе исламистское движение «Талибан», взявшее власть в Афганистане после побега из этой страны США и союзников, провело в Кабуле военный парад. И в нем участвовали захваченные бронемашины американского производства и российские вертолеты. То есть когда двое сильных борются между собой, может выиграть кто-то третий. И это не всегда хорошо и для двух первых, и для всех остальных. Миру мир, как говорится.