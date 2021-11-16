И от этого предчувствия очень трудно отделаться. Особенно если учесть кажущиеся непреодолимыми противоречия между странами и высоченную степень милитаризации, нагнетаемого военного психоза и воинственной истерии у инициаторов процесса. А также главную причину всего происходящего — усилившуюся борьбу даже не за передел мира или стремление к единоличному мировому господству, как было накануне и во время Первой и Второй мировых войн, а за сохранение этого самого мирового господства. И статуса единственного лидера и гегемона современного мира, который себе давно присвоили США, посчитав себе победителем в холодной войне 1945-1991 годов.

Владимир Скачко: кто он
Владимир Скачко: кто он
© https://vesti-ukr.com/

Одного раза достаточно

Однако Третьей мировой войны скорее всего все же не будет. Исторический и геополитический контекст приближения к войне очень похож, но все же не тот в главном. Хотя бы потому, что все трезвомыслящие головы на планете, отвечающие за принятие решений (даже правящий в Украине политический режим президента Владимир Зеленского, который просто толкают в эту бойню), понимают, что такая война может страшно, банально и необратимо стать последней в истории человечества, если перерастет в глобальный ядерный конфликт.

А ведь рискует перерасти обязательно. И потому, что ни США, ни Россия не пожелают уступать победу. И потому что ядерных потенциалов у обоих государств хватит, чтобы уничтожить планету по несколько раз. Кто-то способен сделать это 10 раз, кто-то — 20. Но это «соревнование» — кто и сколько раз может — не так и важно, ибо, как вы понимаете, для уничтожения жизни на земле достаточно одного раза. Это страшная логика, но она и тормозит, и охлаждает горячие головы. Во всяком случае, до 2021 года охлаждала…

«Россия может напасть». Как Польша получает выгоду от миграционного кризиса на ее границе
«Россия может напасть». Как Польша получает выгоду от миграционного кризиса на ее границе
© Sputnik / Перейти в фотобанк

Торг, оказывается, уместен

Однако для локального противостояния в Европе, вылившегося в небольшую, как считают все потенциальные участники, победоносную для них войнушку вполне возможна, есть, увы, все предпосылки.

В первую очередь, это, конечно же, желание США, с одной стороны, побороться за Европу и Россию. С одной главной целью — однозначно привлечь их на свою сторону, сделать союзниками в противостоянии со своим новым главным «врагом» — Китаем. Или хотя бы однозначно застолбить за собой Европу в лице Евросоюза и европейских членов НАТО, а вот Россию нейтрализовать.

Либо договорившись с нею и сделав ей какие-то уступки на геополитических торгах. Либо нанеся ей локальное военное поражение на континенте без использования ядерных арсеналов и по-любому перессорив ее с Европой. Тесное сотрудничество Европы и России между собой — это такой же страшный сон американских стратегов и тактиков, как и сотрудничество между Европой и Китаем или между Россией и Китаем.

В этом геополитическом мирно сотрудничающем в своих интересах «треугольнике» — Европа, Китай, Россия — места для «гегемонствующих» США может и не найтись. А они ведь без пропитания за чужой счет уже не могут, даже если бы и захотели.

Так что же могут США на торгах? Правильно, пообещать России уступить ей часть постсоветского пространства. Как традиционную зону ее влияния. В первую очередь, разумеется, Белоруссию и Украину, возможно, Молдавию (учитывая российские интересы в Приднестровье). Не говоря уже о республиках Кавказа и Средней Азии. А то и Прибалтики в придачу.

На что рассчитывают Штаты в возможной локальной войне? Ясное дело, на то, что с их помощью их же союзники смогут нанести России локальное поражение. И, например, навсегда вырвать из-под российского влияния Украину, Белоруссию и все прочее постсоветское пространство, а потом спровоцировать и дальнейшие развал и дезинтеграцию (дробление) России, полное исчезновение ее как мощного геополитического игрока.

Томаш Мацейчук о том, как Польша готовится к военному конфликту с Москвой и Минском
Томаш Мацейчук о том, как Польша готовится к военному конфликту с Москвой и Минском
© из личного архива Томаша Мацейчука

Гегемоны бывшими не бывают

Однако все это схемы, имеющие под собой очень мало реального и очень много чисто теоретических выкладок.

Во-первых, потому, что гегемоны, особенно бывшие, так легко со своим монопольным положением не расстаются. Атавистические припадки и фантомные боли гегемонов всегда будут толкать их на восстановление прежнего статуса. Доказано, например, поведением Германии в Первую и Вторую мировые войны. И в этом — главная угроза для той же Украины. США вряд ли согласятся навсегда вернуть ее в российскую зону влияния, если они уже раз попробовали использовать ее как антироссийский таран и кистень.

Во-вторых, США уже фактически признали, что мир сегодня триполярен. А значит, свое веское слово в этих игрищах «на двоих» может сказать Китай, которому не с руки наблюдать, как кто-то что-то делит в мире, не учитывая его интересы. А они, интересы Китая, теперь есть во всех уголках планеты. В том числе, и в Европе. И даже в Украине, где Китай — главный торговый партнер с 2019 года.

И, наконец, в-третьих, спокойному переделу мира между самыми сильными могут помешать и всегда мешают третьи, назовем их мягко, претенденты на свою часть мирового пирога. Или хотя бы на крошки с него. Особенно претенденты из бывших страдающих указанными выше фантомными болями и конвульсиями было величия.

Против России. Миграционный конфликт на границе стал новым этапом холодной войны Запада
Против России. Миграционный конфликт на границе стал новым этапом холодной войны Запада
© Sputnik / Перейти в фотобанк

Роль обиженных

В нынешнем мигрантском кризисе на польско-белорусской границе такие, с позволения сказать, «обиженные в прошлом» проявились в чистом виде. В первую очередь, это конечно же, Польша, которая играет на повышение и хочет возродить некую «Речь Посполиту от моря до моря» и занять более важное положение в Европе. И в НАТО, и в ЕС.

Подтянулась и Турция, которая, как известно, уже не просто бредит восстановление «Великого Турана» под своей эгидой, но и делает к этом конкретные шаги. Например, 12 ноября 2021 года способствовала преобразованию прежнего Совета сотрудничества тюркских государств (ССТГ) в Организацию тюркских государств (ОТГ). Кроме Турции, в ОТГ входят Казахстан, Азербайджан, Киргизия и Узбекистан. Наблюдатели — Венгрия и Туркменистан, хочет подтянуться Украина.

А ведь до 1991 года Турция была единственной независимой тюркской страной, оставшейся после распада Османской империи в 1922 году. Но фантомные боли Оттоманской Порты, как видим, догнали-таки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. И продолжают догонять: Эрдоган уже готов вмешаться в мигрантский кризис, угрожая ЕС новыми потомками мигрантов с юга. Если опять не дадут денег. Плюс, конечно же, влияние в Европе, за которое тоже борется турецкий президент.

А что творит Великобритания, охваченная горячкой восстановления былого имперского величия, утраченного, кстати, после Второй мировой войны, и говорить не приходится. Лондон даже готов непосредственно поучаствовать в войнушке между Польшей и Белоруссией, для с чего намастырила в зону приграничного мигрантского конфликта 600 своих отборных десантников. К тому же Великобритания подзуживает Турцию, Польшу, страны Прибалтики и Украину к более решительным действиям, не останавливаясь ни перед советами, что нужно делать, ни перед оказанием военной помощи (особенно Украине).

Сергей Станкевич: Почти все, о чем договариваются Путин и Эрдоган, остается в тени
Сергей Станкевич: Почти все, о чем договариваются Путин и Эрдоган, остается в тени
© РИА Новости, Владимир Песня

А все дело лишь в том, что Лондон тоже надеется в этой локальной войнушке потаскать каштаны из огня чужими руками подневольных и обманутых лимитрофов (от Польши, рвущейся в региональные лидеры, до Прибалтики и Украины, о ничтожности которых и повторять разные слова не хочется), помочь США и таким образом повысить и свое ставки в большой игре. А то и вообще вернуть себе статус более-менее самостоятельного игрока. Тоже, повторяю, фантомные боли империи, где, знаете ли, никогда не заходило солнце.

Вот эти третьи силы, жаждущие от современности сатисфакции за прошлые обиды, и могут толкнуть сегодня на войну и Белоруссию, и — тем более — Украину, которую вообще запугивают тем, что, мол, мигрантский кризис — это лишь отвлечения внимания от вторжения России на украинские земли. И в Украине, увы, есть силы, готовые воевать. И спасает Украину, похоже, только то, что они не готовы воевать в одиночку, потому что страшно. Но они ждут союзников по несчастью.

Предпосылки к компромиссам

И мигрантский в Европе кризис продолжается. Более того, заинтересованные в его продолжении готовы усугубить новыми потоками мигрантов с юга континента — из той же Ливии, Сирии, Йемена или из зоны возможного конфликта между Марокко и Алжиром.

Но есть и предпосылки того, что стороны готовы договариваться. Белоруссия готова, например, своим силами переправить всех мигрантов в ту же Германию, куда хочет большинство беженцев-мигрантов. В Германии, где по ее же законам не выбраны квоты на мигрантов численность тысяч 90, уже есть земли и города, готовые принять те несколько тысяч беженцев, которые и стали возбудителями спокойствия и могут перерасти в «казус белли». Ирак готов принять назад всех, кто пожелает вернуться домой из Белоруссии. Ирак и Турция прекращают авиарейсы по доставке мигрантов в Белоруссию.

Более того, даже в черноморском бассейне, который США возбудили до крайности посылкой туда боевых кораблей для учений НАТО. Первым туда прибыл «USS Porter» с грузом крылатых ракет «Tomahawk», затем зашел штабной корабль «USS Mount Whitney» в сопровождении корабля снабжения «USNS John Lenthall». Они пошарились у болгарских, румынских и грузинских портов, возбудив у Софии, Бухареста и Тбилиси (очередные любители и соискатели американской дармовщины в обмен на геополитическую помощь) никому не ненужные надежды, провели учения, а теперь засобирались домой. Во всяком случае, «Mount Whitney» сегодня начал переход из Черного моря в Средиземное. Он, как сказано в официальном сообщении Шестого флота ВМС США, «покидает Черноморский регион после завершения учений с партнерами по Североатлантическому альянсу».

Старается всячески не нагнетать напряженность и Россия. Президент Владимир Путин, например, не согласился проводить ответные учения ВМС России в Черном море. Чтобы избежать дополнительной эскалации. Однако учения НАТО проходили под пристальным вниманием военно-морской группировки России, которая там превосходит группировки всех остальных черноморских государств, которые просто прозевали сей факт наращивания Москвой своей силы в Черном море.

Ну и, конечно же, России не нужна война. Ни в Европе, ни в мире. Ни за Европу, ни за весь мир. Ни локальная, ни — тем более! — ядерная на всеобщее уничтожение. Потому что Путин еще в 2018 году высказал максиму о ядерной возможной войне: «Для человечества это будет глобальная катастрофа. Для планеты это будет глобальная катастрофа тоже. Но я, как гражданин нашей страны и как глава российского государства, в этом случае хочу задать один вопрос: «А зачем нам нужен такой мир, если в нем не будет России?»

А у мигрантского кризиса, обостряющего ситуацию в мире и угрожающего войной, уже есть два своеобразных символа. Первый: русофобия, страшная и циничная ложь, сопровождающие этот кризис. Это когда вооруженные до зубов польские военные на русском языке обвиняют в жестокости белорусских пограничников, которые открыли дорогу мигрантам к их мечте — в Германию через Польшу. Ненависть застит глаза и усыпляет совесть, и в такой ситуации все возможно.

Второй: в разгар кризиса в Европе исламистское движение «Талибан», взявшее власть в Афганистане после побега из этой страны США и союзников, провело в Кабуле военный парад. И в нем участвовали захваченные бронемашины американского производства и российские вертолеты. То есть когда двое сильных борются между собой, может выиграть кто-то третий. И это не всегда хорошо и для двух первых, и для всех остальных. Миру мир, как говорится.