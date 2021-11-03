Украинские военные обещают России «кровавую баню», и всё чаще используют беспилотники в Донбассе. В России осознают опасность новых видов вооружений и готовы этой опасности противостоять

Во вторник, 2 ноября, в ходе совещания с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса в Сочи президент России Владимир Путин обратил внимание на происходящее у российских границ.

«Надо проанализировать ситуацию, которую наблюдаем с беспилотными аппаратами рядом с РФ», — заявил Путин.

Беспилотники стали одной из главных тем совещания Путина с военными и представителями «оборонки». Российский президент признал: вражеские дроны могут быть весьма опасными для армии РФ. «Придется принуждать Украину к миру». Кому обязаны «Байрактары» громкой рекламой © ukroboronprom.com

«Знаем, насколько эффективна и насколько может быть опасна для нас, имея в виду то, что мы наблюдали в Сирии, — атаки террористов с помощью беспилотных аппаратов. Мы научились отражать эти атаки и делаем [это] достаточно эффективно», — отметил Путин.

В то же время он подчеркнул необходимость продолжить работу над этим видом вооружений.

«Сейчас на вооружении у нас находится свыше 2000 летательных аппаратов беспилотных, нужно и дальше над ними работать, работать так же напряженно, как это было в последнее время, имею в виду в том числе и применение искусственного интеллекта, самых современных достижений техники, науки», — отметил Путин.

Его слова вызвали большой отклик в российском экспертном сообществе, которое уже давно разделилось на две больших группы: тех, кто считает беспилотные летательные аппараты «модной игрушкой» или, в лучшем случае, вспомогательной технологией, которую легко обезвредить силами и средствами ПВО, и тех, кто уверен — этот новый вид вооружений может подчас и изменить ход войны.

Дорогого стоят

Неделю назад, во вторник 26 октября Вооружённые силы Украины применили в Донбассе ударный беспилотник Bayraktar TB2. О применении дрона официально заявила пресс-служба украинского Генштаба.

Это вызвало обеспокоенность не только у России, но и у европейских партнёров Украины. Так, применение беспилотника раскритиковала представитель МИД Германии Андреа Зассе. «Это смертный приговор»: Коротченко о применении БПЛА Bayraktar в Донбассе © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Прокомментировали использование Bayraktar TB2 и в Турции — стране-производителе этого беспилотника. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что проданные Украине «Байрактары» больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. Многие усмотрели в этом ответ на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова заявившего о том, что в России обеспокоены применением турецкого вооружения для ударов по жителям Донбасса.

Но наибольшую обеспокоенность применение Bayraktar TB в Донбассе вызвало у военных экспертов.

«Учитывая, что у ДНР/ЛНР объективно нет адекватных средств противовоздушной обороны, способных эффективно бороться с Байрактарами, украинские военные получат господство в воздухе, и это качественно меняет ситуацию. Они теперь смогут наносить удары по объектам инфраструктуры, в том числе критически важным. В условиях надвигающейся зимы для Донбасса это фактически будет означать смертный приговор», — заявил в интервью изданию Украина.ру главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Слова Путина на совещании 2 ноября в Сочи подстегнули интерес уже к российским беспилотникам. Смогут ли россияне нагнать лидеров в этой отрасли: США, Израиль и Турцию?

Экспертное сообщество в Telegram обратило внимание на объявление на одном из сайтов вакансий. Согласно объявлению КБ «Луч» в Рыбинске разыскивало инженера-конструктора на зарплату в 15 тыс. руб.

«О да! Сейчас они наделают беспилотников. Одно из заявленных в этой сфере предприятий набирает инженеров на зарплату 15 тысяч в месяц. Товарищи чиновники и казнокрады, поделитесь деньгами с персоналом. Если у них получится БПЛА у вас будет повод украсть больше», — прокомменировал это объявление ориенталист Игорь Димитриев.

В ответ правозащитница и шеф-редактор RT Мария Баронова указала: на руки в закрытых НИИ и КБ получаю как правило гораздо больше.

«Это же общее место про любые ящики и прочие полузакрытые НИИ, что там зарплата складывается из дцати параметров, включая ежемесячные «премии», которые в десять-двадцать раз больше самой «зарплаты», — отметила Баронова. Сивков: Вера в эффективность турецких «Байрактаров» - следствие успешной рекламы © пресс-служба СНБО

В ответ ей указали, что зарплата на многих государственных предприятиях в оборонной отрасли всё же далека от идеальной.

Но за дискуссией о зарплате не забыли и о другом важном аспекте: а именно, чем на самом деле страшны беспилотники.

Информационное оружие нового поколения

Военные эксперты старой школы резонно замечают: те же ударные беспилотники в размере наносимого урона проигрывают старому доброму «богу войны» — артиллерии. Да и грамотное применение сил ПВО снижает эффективность дронов.

Главным возражением на это является то, что основной вред от беспилотников — информационный.

«Ударные беспилотники знаете чем ещё опасны? Камерой с красивым изображением, которое сразу попадает в соцсети. Я когда-то давно вам писал, что каждый выстрел из пушки теперь снимает несколько камер, чтоб увеличить так сказать артиллерийский эффект медийным. Но у беспилотника снаряд и камера идут в комплексе», — отмечал тот же Димитриев. Асимметричный ответ на украинские «Байрактары»: ход за Донбассом

К подобному выводу пришли и те военные эксперты, которые занимались исследованием войны в Нагорном Карабахе в 2020 году. По итогам этой войны в сентябре 2021 года вышло исследование Центра анализа стратегий и технологий «Буря на Кавказе».

Одна из глав этой книги посвящена войне в воздухе. Её писал Дуглас Барри — старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне.

«Применение Азербайджаном БЛА в войне по понятным причинам привлекло большое внимание. Оно оправдано, хотя отчасти было также результатом использования Баку социальных сетей для распространения своего взгляда на войну и зачастую акцентированной подачи популярными комментаторами одной лишь технологии БЛА, а не тактики, методов и процедур, которые позволяют задействовать их в рамках более широкой кампании», — указывал Барри.

В то же время, эксперт признавал: в течение последних лет стала очевидна угроза, которую для сухопутных войск представляют разведывательные беспилотники, «задействуемые для поддержки ствольной и реактивной артиллерии и пилотируемых боевых самолётов».

Также Барри подчеркнул и ценность для азербайджанских военных ударных беспилотников и барражирующих боеприпасов.

Примечательно, что об информационной ценности ударов дронов в войне в Нагорном Карабахе говорили не только военные эксперты, но и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Мирошник раскрыл ложь Арестовича о «Байрактарах» © ukroboronprom.com

«Bayraktar ТВ2 вселяли ужас в противника, поэтому многие из трофейных танков достались даже не в бою. Армянские экипажи выдвигались на какие-то позиции, потом они выпрыгивали из танков и разбегались, так как боялись Bayraktar ТВ2. Мы эти видеокадры демонстрировали практически ежедневно, все их видели в Интернете. Естественно, это вселяло ужас в армянских военнослужащих, подавляло их волю. Поэтому многие танки, как я уже сказал, были просто ими брошены», — заявил он в интервью российскому журналу «Национальная оборона».

Подытоживая, можно отметить: войны сегодня ведутся не только на полях сражений, но и в интернете. И беспилотники с их совершенной оптикой и возможностью находиться на передовой и наносить удары по противнику — это ещё и мощнейшее информационное оружие.

Неудивительно, что развитием этого вида вооружений озаботились и в России, в отношении которой и так уже который год ведётся ожесточённая информационная война.