Пожар в «Зимней Вишне» в Кемерово, взрыв в подъезде жилого дома в Магнитогорске, даже мошеннические колл-центры. Все эти информационные поводы возникали подхватывались прокси иностранных спецслужб - украинским Центром психологических операций. По крайней мере, так уверяет информатор Украины.ру

Расположенным в Броварах управления ЦИПСО и 72 центр психологических операций вменяется в обязанности наносить ущерб интересам России.

У Центра информационно-психологических операций сил специальных операций вооруженных сил Украины (ЦИПОС ССО ВСУ) есть существенное преимущество: для его сотрудников русский — родной, они не эмигранты, потерявшие связь со страной, реалии России представляют хорошо. ЦИПОС — структура относительно молодая, но деятельная, находящаяся в плотном взаимодействии с соответствующими подразделениями НАТО. Основная задача Центра — посеять хаос и панику в России, подорвать доверие к официальным органам власти. В идеале нанести максимальный физический ущерб и сместить режим через катализацию внутренних кризисных явлений. Командующий ССО: На Украине создадут «движение сопротивления» России © РИА Новости, Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанк

Для этого привлекаются украинские и некоторые иностранные СМИ, например в странах бывшего Варшавского договора и СССР: Прибалтика, Польша, Чехия. ЦИПСО активно пользуется услугами волонтеров. Так, пранкер Вольнов-Кувиков, который публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в кемеровской "Зимней вишне", по признанию нашего источника в ЦИПСО, является одним из таких добровольных помощников.

Его «работа» в 2018-м была проста, но очень эффективна. В марте, 25 числа, Вольнов-Кувиков организовал первую волну дезинформации. При помощи айпителефонии он обзвонил морги и, представляясь майором Чистяковым, приказывает организовать места под 300 трупов, якобы жертв пожара. Этот вброс начинает циркулировать среди горожан и обретает свою собственную жизнь в группах соцсетей и мессенджеров. На следующий день появляется анонимная запись на которой женский голос сообщает о сотнях погибших, как бы подтверждая достоверности «дезы», Затем в социальных сетях публикуются другие анонимные записи схожего содержания.

Затем Вольнов-Кувиков еще подливает масла в огонь. Он, представляясь сотрудником администрации президента России, начал обзванивать случайных людей с приказом убрать стихийный мемориал, на который убитые горем люди несли игрушки и цветы. Ситуацию нагнетали многочисленные фейковые фото-видео кадры, вброшенные в сеть через анонимные аккаунты и разгоняемые сетями ботов. Все должно было внушать страх и тревогу, ощущение незащищенности и враждебности к властям. ЦИПСО не смог бы провести такую операцию без технической поддержки западных партнеров, которые предоставили отсутствующие в открытом доступе личные телефоны сотрудников моргов, коммунальных предприятий и органов власти, утверждает анонимный собеседник издания Украина.ру. «Рефлекторная ошибка»: глава ССО объяснил, почему не отдал воинское приветствие Зеленскому на инаугурации © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Именно звонки на личные номера руководителей госструктур и придавали весомости дезинформации. Подобно этой схемы разгоняются практически все кампании деморализации. По той же схеме паника разрасталась во время магнитогорской трагедии 2019-го со взрывом газа: анонимные блогеры пытались представить случившееся, как разборку ФСБ с террористами. Краткий месседж вброса — экстремисты свободно действуют в России, а спецслужбы якобы заметают следы, не считаясь с простыми гражданами. По такой же схеме произошел вброс о расстрелах в торговых центрах Перми, после того, как там произошел расстрел в университете.

Движение антиваксеров возникло естественным путем, а не было выдумано в недрах украинского ИПСО. Но провокаторы ведут его информационную поддержку и радикализацию через сети ботов в соцсетях и мессенджерах, утверждает наш источник.

То есть «психологи» не создают сами информационные поводы, а используют существующие: выбирают место и время для атаки, пользуются несовершенством российского законодательства, слабой реактивностью местных органов власти, привыкших все решения принимать с оглядкой на центр и доверчивостью простых граждан. И здесь у украинских провокаторов есть важное преимущество: общее пространство, одинаковые реалии жизни, хорошее знание ментальных особенностей российского постсоветского общества. Это дает возможность с легкостью проводить целенаправленные психологические спецоперации, наносящие существенный ущерб имиджу местных и центральных властей России.

Спецоперации могут совмещаться с получением денег из внебюджетных источников, а проще говоря — преступным путем. Недавно опубликованные сообщения о работающих в Украине мошеннических колл-центрах показывают, как спецслужбы могут зарабатывать средства. Ведь существование налаженной схемы массового облапошивания, вывода больших сумм не может быть не замеченным силовыми органами. Следовательно, люди в погонах, как минимум, не препятствуют работе злоумышленников.

Материал написан со слов человека, представившегося офицером Сил специальных операций ВСУ. Редакция Украины.ру продолжит расследование деятельности спецслужб Украины и будет искать подтверждения этой информации из других источников.