Российские вина стали открытием для западных экспертов. Тем временем на Украине виноделы просят власти о помощи: существующие правила делают производство вина в стране весьма непростой задачей

В субботу, 23 октября, норвежское издание NRK опубликовало репортаж норвежского журналиста Яна Эспена Крусе.

«За много лет в России я попробовал много кислого русского вина. То, что раньше производилось в Советском Союзе, а затем в России, редко было праздником для вкусовых рецепторов», — начал свой рассказ журналист. Здорово пить. Крым подарил России первое органическое вино © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Но времена изменились. Однажды в магазине, куда заходил Крусе, ему порекомендовали белое вино из винограда сорта Рислинг, произведённое в Краснодарском крае.

«Оно было таким же дорогим, как хорошее французское вино, но я все равно поразился. Когда мы с женой попробовали его, мы были удивлены. Оно был свежим, фруктовым и сухим. И наравне с лучшим вином, которое могут предложить великие винодельческие страны», — отметил журналист.

По его словам, критиковать в вине ему было нечего, он просто получал удовольствие.

После Крусе узнал, что это вино уже успело хорошо зарекомендовать себя за рубежом. Винодельня, его производящая, вошла в список 50 лучших виноделен мира. Это «Имение Сикоры», занявшее в рейтинге 20 строчку. А ещё через две позиции — на 23 строчке — расположилось винодельческое хозяйство «Долина Лефкадия».

Вот туда и решил отправиться норвежский журналист. И был приятно удивлен увиденным.

«Для многих богатых россиян престиж ассоциируется с производством хорошего русского вина. Заставить их поучаствовать и инвестировать в производство вина не так уж и сложно. Хотя может пройти 10-15 лет, прежде чем появится возможность извлекать прибыль», — писал Крусе.

В то же время он указывал и на проблемы, с которыми столкнулась винодельческая отрасль в этом году.

Репортаж Крусе — не единственное свидетельство того, как Запад открывает для себя вино из России.

Из России с любовью

Спустя три дня после публикации в норвежском СМИ — во вторник, 26 октября — во французском деловом издании Les Echos вышла ещё одна статья, посвящённая российскому вину. Ее автор — Бенжамин Кенель — посетил московский бар Russian Wine Bar&Shop, который открылся год тому назад и с тех пор, писал журналист, всегда полон.

«В центре Москвы он превратился в один из самых модных ресторанов. Его винная карта впечатляет. Здесь представлены только вина российского производства, их более 200, разных цветов и из всех южных регионов страны», — указывал Кенель.

Он отметил, что представлены в меню и крымские вина. Присоединение полуострова к России в тексте называется аннексией. Но Кенель признает: после 2014 года виноградарство в Крыму «возродилось». И не только в Крыму. В целом в России виноделие переживает бум.

Опрошенные им эксперты утверждали: немалая заслуга в этом и правительства. Крымское белое для рапанов Зеленского © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

«Правительство помогает производителям. С помощью финансовых субсидий, покрывающих расходы на посадку лозы. Но также с новым законом, который позволил прояснить и лучше контролировать сектор», — координатор программы «Новое русское вино» Елена Порман.

Как и Крусе, Кенель тоже отправился на юг России, чтобы ознакомиться с российским виноделием «на земле». И, как и его норвежский коллега, французский журналист указал на ряд проблем в российском виноделии.

Одна из них — техническая.

«Если виноделие возрождается, то вот промышленность — отстает», — рассказал Кенелю его землях Франк Дюсенер, который работает главным энологом в Chateau de Talu, что близ Геленджика.

Речь о комплектующих: от пробок до резервуаров, фильтрационного оборудования и даже лозы. Как указывал в своей статье Кенель, европейским производителям и российским посредникам удается завозить все это даже в подсанкционный Крым.

Вторая связана с организацией труда.

«Еще одна проблема: не хватает подготовки. Россия должна улучшить качество своей работы. Когда здесь подрезают лозы, получается 250 растений в день против 1000 во Франции. Когда они собирают, это 350 кг в день на человека против тонны во Франции», — отмечал Дюсенер.

Но в целом работающие в России иностранцы отмечают разительные перемены, произошедшие в отрасли. Особенно по сравнению с тем, что было раньше.

«Когда мы приехали, виноградарство было заброшено, техника пришла в негодность, население опустило руки. Единственное преимущество было в том, что это позволило земле отдохнуть 15 лет», — указывал швейцарец Рено Бюрнье, чей винодельческий дом находится близ станицы Натухаевская, что в Краснодарском крае.

Сегодня количество и, главное, качество российских вин растет. Однако жизнь бросает отрасли новые вызовы. Так, за последние три года затраты на закладку виноградников выросли на 50 процентов. Причина — рост цен на металл, импортные саженцы, пестициды, а также землю.

Впрочем, наблюдать за этим сложа руки в правительстве РФ не намерены.

«В Минсельхозе поясняют, что для организации виноградников уже предусмотрены различные меры поддержки, включая компенсацию затрат на закладку и уход, мелиорацию, льготное кредитование, гранты и пр. В Роскачестве считают, что поддержать отрасль может распространение меры поддержки и на виноградники из импортных саженцев», — сообщило издание «КоммерсантЪ» 25 октября. Истина в вине. Как виноделы Крыма выиграли от присоединения к России

Тем временем о помощи родное правительство просят и украинские виноделы.

Переставить запятую

Через две недели — 11-13 ноября — в Николаевской области пройдет VI Национальный винодельческий форум. Традиционно к этому форуму издание «Экономическая правда» выпускает обширные материалы об украинских виноделах.

В этом году вышло уже два больших репортажа. И оба они посвящены николаевским виноделам. Вино на этих землях делали ещё древние греки. Сегодня же, несмотря на солидную историю, вина из Николаевской области сложно назвать знаменитыми в мире.

Но местные украинские виноделы не отчаиваются. Правда, начинать они хотят с малого.

«Мы хотим продавать вино на Николаевщине, и мы должны найти здесь своего клиента. Конечно, мы приглашаем гостей со всей Украины, ведь важно формировать культуру потребления этого продукта и популяризировать область как винодельческий край», — рассказывал изданию владелец небольшой винодельни «Ольвия Нуво» Павел Магаляс.

Он — один из тех, кто пострадал от украинского законодательства и бюрократии.

«Делать вино непросто, но попробуй разобраться, как обойтись с акцизной маркой. Её сложно наклеить, иногда ты уже готов её привязать, чтобы она не упала. Самое главное — это отчётность. Там можно сдуреть. У нас как-то бухгалтер ошиблась и вместо четвертой графы внесла цифру в пятую. Нам пришел штраф на 17 тысяч грн. (около 45,4 тысяч руб. — Ред.)», — жаловался Магаляс.

Похожие претензии высказал и бывший народный депутат-«регионал», винодел Владимир Фалько, винодельня которого тоже находится в Николаевской области.

«Недавно я был на винодельне в Хорватии. Их опыт в производстве ничем не отличается от украинского, разве что в части взаимодействия с чиновниками. Хорватский винодел за последние пять лет контактировал с налоговой один раз, а на Украине мы ежегодно подаём отчётность: сколько собрал, сколько сделал вина. Мы составляем карты движения от поля до бутылки. Для бутылок и бочек нужны разные помещения, а для акцизной марки — сейф. Вы представляете, сколько малый винодел на Украине должен иметь помещений?» — отмечал он.

При этом Фалько также жаловался на штраф за бухгалтерскую ошибку.

И Фалько, и Магаляс — крафтовые виноделы. Они надеются на то, что власти услышат их. Одним из свидетельств этого должно стать принятие парламентом во втором чтении законопроектов № 5118 и № 5119.

Эти документы предусматривают отмену акцизных марок для натуральных вин, упрощение условий лицензирования для малых виноделов и уменьшение штрафов за бухгалтерскую отчётность с 17 тысяч гривен (около 45,4 тысяч рублей — Ред.) до 1,7 тысяч гривен. (около 4,5 тысяч рублей — Ред.).

Впрочем, виноделы готовы к компромиссу. Право на пиво. На Украине готовят крафтовую революцию © РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

«Мы просим упростить жизнь малым виноделам. Эти законопроекты важны для развития отрасли. Виноделы готовы платить акциз, но без ежемесячной отчетности, за которую при бухгалтерской ошибке мы должен заплатить 17 тысяч гривен», — рассказывал «Экономической правде» глава Ассоциации крафтовых виноделов Причерноморья Георгий Молчанов.

Но пока эти законы не приняты, украинским малым виноделам приходится выживать. Ситуацию осложняет открытость украинского рынка для дешёвых вин из Старого и Нового света. Это делает украинское вино от малых производителей неконкурентноспособным. Последнее, в свою очередь, делает виноделие на Украине рискованным и малопривлекательным предприятием.

О росте, подобном российскому, украинской винодельческой отрасли пока приходится только мечтать.