Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины разработал глоссарий для органов государственной власти, СМИ и общественных организаций о том, как правильно называть конфликт в Донбассе, события на Майдане и принадлежность Крыма. Об этом сообщается на сайте ведомства 20 октября

В постмайдановской Украине существует целый ряд специфических структур и странных организаций, которые существуют на бюджетные деньги, оспаривая друг у друга звание оруэлловского Министерства Правды.

Так, вчера в Стране Достоинства объявили о создании Виртуального музея российской агрессии. По словам министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, в его экспозициях представлены «двадцать кейсов, связанных с темой агрессии». Хотя по факту виртуальный «музей» представляет собой обычный пропагандистский сайт, который ничем не отличается от давно существующих ресурсов подобного рода. Андрей Манчук: кто он © Facebook/Андрей Манчук

Судя по всему, в упомянутых кейсах лежат государственные средства, разворованные под этот грантовый проект, на котором кормится целая команда патриотических проходимцев. Потому что по факту за него заплатят оставшиеся без зарплаты бюджетники, уволенные в разгар пандемии медики и все прочие простолюдины, которым предстоит оплачивать невиртуальные космические тарифы за коммуналку.

А уже сегодня в Киеве объявили про новые достижения в области информационной политики. В Центре противодействия дезинформации, который не так давно создали при Совете национальной безопасности Украины, представили специальный словарь патриотического новояза. То есть, перечень выражений и слов, которые можно — или нельзя — употреблять в публичной сфере свободного европейского государства.

В новом глоссарии подготовлено пять тематических разделов: «Общая терминология», «Временно оккупированные АР Крым и г. Севастополь», «АТО/ ООС в ОРДЛО», «Терминология, связанная с пропагандой и политикой исторической памяти», «Терминология по поводу иностранных стран». Таким образом, он уже сейчас охватывает буквально все стороны общественной жизни, и не сводится к теме российско-украинских отношений.

Как заявляют в СНБО, этот словарь рекомендован для использования органами государственной власти и местного самоуправления, дипломатическими представительствами Украины, средствами массовой информации и организациями общественного сектора. Однако, очевидно, что обозначенную в нем лексику собираются со временем навязать для всех украинцев.

Причем, это будет делаться не методом пряника, а кнутом — потому что «неправильные» слова и фразы сходу объявлены авторами вражеской пропагандой, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Создатели глоссария требуют называть Великую Отечественную войну «советско-немецкой» и запрещают именовать Евромайдан переворотом. События 2013-2014 годов надлежит описывать словами «Революция Достоинства» — чтобы доказать свою идеологическую и политическую лояльность. Нельзя использовать слово «Донбасс» — потому что, по мнению главы Совбеза Алексея Данилова, оно является навязанным вражеским нарративом. А представителей Донецка и Луганска, которые ведут переговоры в Минском формате, предлагается официально именовать коллаборантами — чтобы точно с ними никогда не договориться. «Советский нарратив». Название «Донбасс» было придумано украинцем © commons.wikimedia.org, Валерий Дед

Построенный в Керчи мост можно будет упоминать только с приставкой «так называемый Крымский мост». Как полагают в Центре противодействия дезинформации, это фейковый мост, и ездить по нему на самом деле нельзя. Судя по всему, скоро в словарь добавят что-то про так называемый газопровод «Северный поток-2», по которому якобы идет так называемый газ.

Пропагандисты предлагают игнорировать неправильную реальность, представляя дело так, будто ее на самом деле не существует — и, если не называть мост мостом, он вскоре сам по себе исчезнет в пучине Керченского пролива.

Однако, на деле, ситуация с новым политическим новоязом выглядит отнюдь не веселой. Помимо освоения средств, чиновники попытаются использовать этот словарь для продвижения исторического ревизионизма — чтобы за слова «Великая Отечественная война» когда-нибудь начали штрафовать и сажать в тюрьму, как этот сейчас делают за красную звезду или за георгиевскую ленту. Хотя такие действия оскорбляют память миллионов украинских красноармейцев.

«Прочел темник, рождённый противоестественным союзом СНБО и центра противодействия дезинформации. В разделе «терминология, связанная с пропагандой и исторической памятью», Великую Отечественную войну предлагается называть Второй Мировой или Советско-немецкой войной. В связи с чем, возникают три вопроса:

1. А как же вопли про то, что есть только Вторая Мировая Война, и никаких её отдельных частей быть не может, которыми промывают мозги детям в школах?

2. А американо-японскую войну тоже не рекомендуется называть Войной на Тихом Океане, как это уже 80 лет делают американцы?

3. А есть у кого-то в семье медали от воевавших родственников, с надписями, за победу во Второй Мировой, или за отвагу в Советско-германской?

Можно за боевые заслуги в какой-то из этих двух, тоже интересно посмотреть было.

Как может не провалиться тупая пропаганда, пытающаяся украсть название Великая Отечественная там, где у каждого в семье кто-то принял в ней самое непосредственное участие? Где у каждого в семье кто-то заплатил за него жизнью? Не может не провалиться. Хорошо, что провалится», — отреагировал на этот документ депутат Верховной Рады Максим Бужанский.

Идеологическая борьба с вездесущими врагами Украины проходит буквально на всех направлениях. Он нее страдают даже в США. Министерство иностранных дел Украины и посольство Украины в Вашинтоне обратились сейчас к компании Apple с требованием объясниться за географическую карту, которую обнаружили в приложении Apple Music for Artists — потому что Крым был обозначен там как российская территория. И это вызвало настоящий скандал в среде сетевых патриотов, которые торжественно клянутся отказаться от пользования айфонами и айпадами. Моральное банкротство. Facebook обвинили в разжигании ненависти © CC0, Pixabay

При этом, украинские блогеры не верят в случайную ошибку американских дизайнеров. По их мнению, эта карта представляет собой кремлевскую провокацию, которую осуществили с помощью внедренных в Apple агентов — вроде Наташи Романофф из киновселенной Marvel. И на нее необходимо ответить главным пропагандистским калибром — например, опубликовать где-нибудь карту с присоединенной к Украине Кубанью. Которая, судя по все той же магической логике, сразу должна стать после этого действия украинской.

Впрочем, у активной борьбы с агрессивными российскими нарративами есть еще одна, достаточно прозаическая причина. Команда Зеленского пытается использовать патриотический хайп для спасения своих падающих рейтингов, которые обрушились в текущем месяце почти на десять процентов.

Недовольство политикой Банковой постоянно растет, а впереди Украину ждут холода, которые придется встречать с полупустыми газовыми хранилищами. И в этих условиях власти отвлекают общественное внимание, стараясь переключить его на виртуальные музеи и безумные словари. Чтобы и дальше грабить шокированных этой информационной атакой граждан.