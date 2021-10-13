На следующей неделе Украину посетит министр обороны США Ллойд Остин. Однозначно проверить, что украинцы делают с американской помощью стоимостью 60 млн. долл., которая с необычайной пропагандистской помпой прибыла в Киев в минувшее воскресенье, 10 октября. Хотя, конечно, цели визита значительно шире

Мистеру Остину важно знать, куда же пойдет дополнительное вооружение, уже названное «высокоточным», которое прибыло в рамках как договоренностей между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским в сентябре этого года, так и его, министра, апрельских обещаний оказать Украине «некоторую материальную поддержку». И это важно, ведь помимо этого Украина получает техническую военную помощь от Вашингтона на сумму 250 млн. долл. А всего после начала гражданской войны в Донбассе Украина получила материально-технической поддержки от США на общую сумму более 2 млрд. долл. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

«Где деньги, Зин?» — вот в чем вопрос, как говорится под несколько иным углом.

Приедет министр не один, а с внушительной командой. И уже одно это говорит, что визит — многоплановый по своим задачам. «Министр и его команда будут готовиться к поездке в Европу на следующей неделе. Они посетят Грузию, Украину, Румынию. Министр завершит это важное турне в Брюсселе с союзниками и партнерами, на встрече министров стран НАТО», — приоткрыл частично завесу тайны визита во вторник на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

Для начала это, конечно же, подспорье визиту в Москву замгоссекретаря США Виктории Нуланд, во время которого, по мнению многих, США должны определиться, что же им делать с Украиной. Или до максимума задирать ставки и максимально капитализировать украинский актив, пичкая его оружием, превращая в антироссийский таран, на все безропотно готовый, и пугая им Россию. Или же обсудить с Россией условия отползания США из Украины, чтобы оно (отползание) не походило на недавний американский исход из Афганистана.

Расчет американцев был пренебрежительно высокомерен и прост: чем больше они напичкают Украину, тем сильнее они напугают Россию, а, значит, тем быстрее она пойдет на уступки в нужных США вопросах.

Но США просчитались. Ибо однозначно нарвались на предварительный удар, очень похожий на встречную артиллерийскую разведку боем перед наступлением врага. Как в 1943 году на Курской дуге, когда советские войска, упреждая немецкое наступление, отутюжили снарядами передовые части врага, расстроили их и даже задержали наступление.

Так и здесь: зампредсовбеза России Дмитрий Медведев аккурат накануне визита Нуланд опубликовал статью в газете «КоммерсантЪ» о том, почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством, где однозначно сказал: Россия больше не потерпит дальнейшего переформатирования Украины в АнтиРоссию и уж тем более науськивания ее на Россию или на Донбасс. И Нуланд эта идея была донесена. Замглавы МИД Сергей Рябков, скорее всего, вкратце, рассказал, что случится с Украиной, если она полезет. Потом помощник президента России Юрий Ушаков мягко подтвердил, что статья Медведева не чужда и Кремлю, и Владимиру Путину. Ну, а замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, ответственный за украинское направление, доходчиво объяснил, что и как все может случиться, если Украина чрезмерно и агрессивно активизируется. «Чапаев» против шахмат. С чем уедет Нуланд из Москвы © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

И Нуланд, которая явно ехала в Москву на разведку, держа в голове идею «поприжать Путина», сама оказалась зажатой пониманием того, что из двух-трех подходов российской правящей элиты к Украине Россия выбрала самый прагматичный, но жесткий вариант.

Если брать очень схематично, то к Украине в России бытовали и бытуют три главных подхода. Первый — умиротворенно-благостный, ретроспективный очень выгодный для украинских властей — не замечать русофобские проделки правящего в Киеве режима. Делать вид, что ничего страшного не происходит и развивать отношения в прежней парадигме то ли «единого народа», то ли «двух братских народов». И при этом «греть руки» при двухсторонней торговле по не очень чистым схемам.

Второй — диаметрально противоположный, воинственно-патриотичный: не терпеть украинские выкрутасы ни минуты, а массированным ударом разгромить русофобские власти в Киеве, загнать их за Можай, а Украину вернуть себе. Всю или бОльшую ее часть, отдав отвалившееся Польше, Венгрии, Румынии, которые уже лелеют планы территориальных претензий к Украине.

Третий — прагматично-выжидательный: либо обложить Украину санкциями, либо оставить, все как есть, и молчаливо ждать, что все образуется само собой. То есть либо Украина одумается и вернется к прагматизму в отношениях с Россией, либо сама выгниет под грузом своих внутренних проблем и гнилым яблоком упадет к подножию Кремля. И тогда ее можно будет взять голыми руками, без лишних затрат.

Теперь же российская правящая элита, как кажется из статьи Медведева, все же поняла главное:

— пожар в Украине, превращение ее в русофобскую АнтиРоссию — это пожар в российской предбаннике или, если хотите, уже в сенях;

— если уж России что-либо и должна, то не украинцам и Украине, которые уже до совершенства довели свои попрошайнические навыки на всех уровнях и государственное тунеядство с иждивенчеством за чужой счет, а забрать ее всю, повторяю, всю Украину себе. И не в Збигневе Бжезинском, который говорил, что Россия как сверхдержава невозможна без Украины, тут дело. В Украине для России находится ее первородство и историческое лежбище в Киеве — матери городов русских, откуда, как гласит камень на Киевской княжьей или Старокиевской горе, и «пошла русская земля».

Нет никакой уверенности, что Нуланд что-либо из этого поняла и приняла какое-то решение. Это не её уровень и не в её компетенции. Но то, что она передаст общий настрой в Вашингтон, это факт.

Ну а министр Остин по итогам своего визита в Киев ей поможет. И с Украиной как-то да поступят. Либо оставят в покое, как замороженный актив. Либо все же пошлют в бой и тем самым фактически прикончат. Либо обменяют на торгах на какие-то другие предложения США. В последнее верится с трудом, но в реал-политике ведь все бывает. Тем более что украинские постмайданные власти после госпереворота 2014 года сами достали Россию и ее власти своей русофобией дальше некуда.

Но ведь и это еще не все с визитом Остина — он может дать и другие наводки относительно американских планов в Европе вообще, и по Украине в частности. Американский министр же, кроме Украины, поедет, что называется, по границам «свободного мира» — в Румынию, стране-члене НАТО, где уже стоят американские ракеты, а также в Грузию, где тоже давно планируется как-то конкретно обозначить американское военное присутствие в виде баз или каких-то центров.

Более того, тут обращает на себя внимание тот факт, что Остин побывает там, где Запад активно выступает против российского присутствия. В Румынии, граничащей в Молдовой, это Приднестровская Молдавская Республика (ПМР), где есть российская военная база и склады с вооружением. В Грузии это Южная Осетия и Абхазия. «Прижать Путина». Для чего находившаяся в «черном списке» Нуланд приехала в Москву © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Вот вольно или невольно получается, что Остин лично проверит, как чувствует себя и на что годно так называемое «ассоциированное трио» и Украины, Грузии, Молдавии, которые аж из штанов выпрыгивают — так хотят в НАТО и Евросоюз.

Вот Евросоюз и сверил часы с Киевом на недавнем XXIII саммите Украина-ЕС. А министр Остин на заседании глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе 21-22 октября 2021 года проверит другую — военную — готовность региона к выполнению американских хотелок, если они еще актуальны в этой части Европы. Тем более, что МИД России и здесь высказал свою главную мысль: поставки вооружений США на Украину в свете урегулирования конфликта в Донбассе — это то же самое, что тушение пожара бензином.