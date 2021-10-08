Президент Украины Владимир Зеленский, что называется, докатился: как себя вести на посту главы государства и как проводить внешнюю и внутреннюю политику, ему публично советует внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/ Арестович.

По его словам, если бы он стал главой государства, то действовал бы жестче президента России Владимира Путина: «Я, наверное, такой человек, после которого и Путин бы показался, наверное, мягким».

И в это трудно поверить, но Арестович, кажется, абсолютно прав — насчет государственных способностей и волевых качеств Зеленского. На днях его буквально уделал именно Путин. Хотя перед этим сам Зеленский многократно заявлял, что хотел бы встретиться с российским коллегой и в режиме тет-а-тет решить все насущные украинские проблемы.

«Я хотел бы встретиться с президентом Российской Федерации. Мне понятно, что в формате тет-а-тет встреча будет довольно предметной. Мне понятно, что российская сторона, окружение президента России, не хочет, чтобы он проводил эту встречу именно в формате тет-а-тет, потому что эта встреча сможет принести неожиданные результаты», — хвастался Зеленский.

И дохвастался. Пару дней назад стало известно, Кремль давно направил ему для ознакомления и принятия решений 12 условий, при которых и возможна личная встреча Путин — Зеленский. Издание «Коммерсант» со ссылками на свои источники опубликовало несколько этих условий: взаимное восстановление полноценных дипломатических отношений и возвращение послов; снятие взаимных торговых ограничений и санкций с персоналий; возобновление транспортного сообщения между странами; заключение до 1 декабря 2022 года контрактов на прямые поставки газа и продолжение транзита после 2024 года; Россия поддержит любые договоренности Украины с «ДНР» и «ЛНР».

Это было смелое решение Кремля и самого Путина хотя бы потому, что и Украина, и весь так называемый коллективный Запад выставляют их агрессорами, которые не хотят идти навстречу «демократической Украине», а стараются все проблемы решать силой, которой у России, естественно, намного больше. А тут получается, что президент России первым пошел навстречу.

Арестович посоветовал Зеленскому взять пример с Путина © Алексей Арестович/Фейсбук

Несмотря на процесс сосредоточения в своих руках все полноты власти, что уже, по мнению многих, напоминает узурпацию.

И вот почему. Во-первых, сам Зеленский так долго просил о встрече, что это уже стало напоминать политические игрища. Игрищами эти просьбы и оказались: когда Путин согласился встретиться и поговорить, именно президент Украины пошел на попятную. Причем не лично, а через своего пресс-секретаря Сергея Никифорова, который как попугай повторил старые мантры: Зеленский готов встречаться, если из двухсторонних отношений исчезнут вопросы «оккупации Россией части территорий, а уже после этого переговоры могут дойти и до других пунктов, как восстановление дипломатических отношений, транспортного сообщения».

Во-вторых, все предложенные Кремлем условия встречи находятся исключительно в компетенции Зеленского. Как главы государства, который вправе их решать самостоятельно, согласуясь лишь со своей политической волей лидера страны. И с возможностями Кабинета министров, который находится в оперативном управлении президента. Ни одно из предложений Кремля не нуждается не то что в одобрении или ратификации Верховной Радой, но даже в депутатском обсуждении. Казалось бы, бери и делай, но вот делать что-либо Зеленский и его команда похоже, не готовы — без согласования с внешними кураторами.

В-третьих, — и это, пожалуй, самое главное, — Кремль выставил Зеленского лжецом именно в глазах украинского народа. Ведь это украинцам их президент, не уставая, обещал, что прямой диалог с «ворогом» должен строиться на том, что «украинское и российское общества считают первоочередным, а это — путь к миру». А одним из самых главных своих приоритетов украинцы считают мир в стране. А за ним идут улучшение экономической ситуации, преодоление кризиса и повышение жизненного уровня и так далее. То есть все то, что и значилось в предвыборных обещаниях Зеленского, где не было пунктов о какой-либо деоккупации и войне до победного конца с заведомо боле сильным противником. А вот борьба с бедностью была одним из приоритетов.

«Пишет новую историю славянского единства»: Кива поздравил Путина © Кива/Telegram

Однако, по общему мнению, у Путина было не только желание власти, но и четкое понимание, зачем это нужно и ему, и России. И политическая воля, чтобы выполнять свои планы. Например, хотя бы для того, чтобы максимально избавить страну от ручного внешнего управления и расплатиться с ее долгами тому же МВФ. И многое у Путина получилось.

А вот у Зеленского не просто цели неизвестны, но и отсутствуют воля и ресурсы для их реализации. Не говоря уже об отсутствии профессиональной команды и о том, что нравственный облик и самого Зеленского, и его нынешнего ближайшего вполне обрисовал офшорный скандал «Досье Пандоры».

Кроме того, президент Зеленский, похоже, совсем не понимает банального: чем больше у него в руках власти, тем больше его же полнота ответственности. За все, что происходит в стране, и что с нею и с людьми случится в будущем. И ответственности не только политической, если, не дай бог, конечно, недовольство народа собственной жизнью выльется в бунты. Бессмысленные и беспощадные. Ко всем.