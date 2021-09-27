Ультраправая группировка Centuria связана с украинской Национальной академией сухопутных войск, сообщает Исследовательский институт в США. Нацисты ставят себе целью приход во власть, при этом в ЕС отказываются замечать, как на Украине расцветают ксенофобские движения

Издание Украина.ру продолжает изучать и комментировать статью журналиста Алексея Кузьменко. Напомним, в сентябре 2021 года исследовательский институт Джорджа Вашингтона опубликовал статью, раскрывающую связи ультраправой украинской группировки Centuria с украинской Национальной академией сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного. Статья доступна на сайте университета. В США установили связи военной академии Украины с неонацистами © gdb.rferl.org

По словам автора, украинского журналиста Алексея Кузьменко, группировка возглавляется лицами, связанными с неонацистским батальоном «Азов».

Идеология Centuria

Экстремизм этой группировки проявляется не только в том, что ее члены используют нацистские приветствия и ультраправую символику, причем в стенах Национальной Академии сухопутных войск имени Сагайдачного (НАСВ) во Львове, но и прежде всего, в идеологии. В статье, в частности, речь идёт об одном из вероятных лидеров Centuria «Центурии» Данииле Тихомирове (он учился в данной академии и, вероятно, уже закончил ее):

«Очевидная ключевая фигура Centuria Тихомиров оставил множество явно экстремистских комментариев в Интернете под ником «Дмитрий Клинюк». Например, в серии постов в ВК Тихомиров писал, что евреи «уничтожают человечество»…, что с исчезновением «[расовой] чистоты исчезнет порядок».

Ну а позже, в 2020-2021, в своем аккаунте в Telegram Centuria «расхваливала нацистских деятелей и знакомила подписчиков со своей собственной, несомненно, крайне правой идеологией. Среди нацистов, почитаемых группой, — бельгийский нацистский коллаборационист и офицер СС Леон Дегрелль, которого Centuria описывает как "истинного европейца", финский офицер СС Брунольф Пальмгрен и множество фигур, связанных с украинской 14-й Ваффен-гренадерской дивизией SS (т.е. СС "Галичина" — Прим. ред.)».

Более того, в тексте, опубликованном в апреле 2020 года, Centuria хвалила эту часть как «"символ, которого боятся враги Украины", и призвала подписчиков защищать его от нападок».

Офицеры Centuria хвастались тем, что установили международные связи с зарубежными коллегами из таких стран, как Франция, Великобритания, Канада, США, Германия и Польша.

Из статьи следует, что эти связи важны не сами по себе, а в контексте амбиций группировки. Так, 1 сентября 2019 года (как раз в день 80-летия начала Второй мировой войны в Европе) Centuria публикует свой программный документ под названием «Манифест». Пять из 15 провозглашенных там целей «прямо связаны с международными амбициями группы или самоидентификацией как европейской группы».

Например, своей 12-й целью Centuria называет «укрепление солидарности между европейскими народами, защиту общих интересов, культурной и этнической идентичности как от политиканов и бюрократов из Брюсселя, так и от евразийцев и необольшевиков из Кремля».

Инфильтрация в армию для прихода к власти

Доклад института Вашингтона: военная академия Украины готовит курсантов-неонацистов © commons.wikimedia.org, Ministry of Defense of Ukraine

Автор дает понять: группировка перешла и к практической деятельности в этом плане, в связи с чем стала меньше афишировать свою деятельность.

«Наша работа стала более утонченной и секретной», — заявила Centuria в Telegram в феврале 2021 года, объяснив, что она перешла от проведения лекций к работе в вооруженных силах, в том числе с «иностранными подразделениями».

Явно видно стремление Centuriа к тому, чтобы ее сторонники были сконцентрированы в подразделениях украинской армии.

Первый призыв Centuria к мобилизации прозвучал еще в сентябре 2019 года, когда группа объявила, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) теперь могут служить под "непосредственным командованием офицеров Centuria". Объявление немедленно распространил идеолог Национального корпуса Эдуард Юрченко, в сообщении назывались следующие подразделения ВСУ: 15-й горно-штурмовой Севастопольский батальон, 24-я механизированная бригада и 35-я бригада морской пехоты.

Десять месяцев спустя, в июле 2020 года, Centuria опубликовала новое обращение. На этот раз список подразделений ВСУ, в которых офицеры Centuria якобы были готовы взять солдат под свое крыло, увеличился до восьми: 10-я горно-штурмовая бригада, 128-я горно-штурмовая бригада, 35-я бригада морской пехоты, 36-я бригада морской пехоты, 16-й полк боевого обеспечения, 55-я артиллерийская бригада, 24-я механизированная бригада и 25-я воздушно-десантная бригада. Centuria также предоставила список вакантных должностей.

Воззвания к военнослужащим продолжались в 2021 году. В марте 2021 года Centuria информировала, что принимает заявки на вступление в 24-ю механизированную бригаду. Датированный июнем 2021 года пост группы в Telegram «содержал обновленный список подразделений ВСУ, в которых члены Centuria служат в качестве офицеров» включал уже 10 подразделений.

Благоволение военного начальства

По словам Кузьменко, в НАСВ заявляли, что никакой Centuria в ее стенах нет. Автор, однако, опровергает это тщательно подобранными материалами. В основном это скрины из соцсетей. Но есть там и фото с сайта Академии, где вероятные лидеры Centuria Юрий Гаврилишин и Даниил Тихомиров запечатлены вместе с начальником факультета ракетных войск и артиллерии академии полковником Артемом Дзюбой.

Для автора очевидно, что учебное заведение благоволит к ультраправым, что он иллюстрирует тезисом: «По состоянию на июль 2021 года официальный аккаунт НАСВ Instagram, @army_academy_ukr, подписан на аккаунт с говорящим названием «Nur für Arien» (только для арийцев — нем.)». Ну и содержание того аккаунта соответствующее: отрывок из фильма с убийством чернокожего, нацистский юмор и т.д.»

Но для Кузьменко проблема не ограничивается НАСВ: «Когда автор спросил министерство обороны Украины по электронной почте, проводилось ли какое-либо расследование в отношении сообщений СМИ о предполагаемой деятельности Centuria в ВСУ, ему ответили по телефону из другой структуры — Вооруженных сил Украины. Сотрудник службы информации Инна Малевич указала, что украинские военные считают обвинения в отношении Centuria безосновательными: "В армии не комментируют фейки"».

В итоге он приходит к печальному выводу: «Очевидная способность Centuria действовать в рамках НАСВ и ВСУ — не отклонение от нормы, а, скорее, отражение культуры терпимости, которая способствует распространению ультраправых идеологии и влияния в украинских вооруженных силах».

О чем умолчал автор

Повсюду «Азов». Взлет и падение империи неонацистов на Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Но ведь речь на самом деле идет о культуре всего политического режима, утвержденного с победой Майдана. Так Кузьменко беспокоит то, что Centuria и полк Нацгвардии МВД «Азов» пропагандируют идеи зама главы мельниковской ОУН (запрещенная в России экстремистская организация) Миколы Сциборского. Но Сциборский — официально признанный герой на современной Украине, 120-летие со дня рождения которого отмечалось в 2018 году в соответствии с постановлением Верховной Рады № 2287-VIII.

Можно предположить, что автор сам видит эту проблему, но не пишет о ней сознательно. Ибо с обобщениями такого уровня его статья легко вызовет на Западе как максимум отторжение, а как минимум недоверие. Тогда как судя по финальному абзацу публикации, Кузьменко надеется, что его изыскания позитивно повлияют на Киев и его партнеров:

«Исходя из фактов, подробно описанных в этой статье, желательно, чтобы украинскому правительству и его международным сторонникам хорошо посоветовали признать распространение ультраправых влияний в Вооруженных силах Украины. Надеюсь, это исследование станет одним из многих, посвященных этой проблеме».

Но обоснованы ли такие надежды? Да, Институт Европейских российских и евразийских исследований при университете Вашингтона — это авторитетнейший аналитический центр. По итогам прошлого года он занял 5-е место в мировом рейтинге таких центров, занимающихся региональными проблемами исследованиями. Однако достаточно ли всего этого, чтобы обратить должное внимание на проблему?

Публикации об опасности украинских ультраправых периодически появляются в авторитетных западных изданиях, начиная с 2014. Из них можно составить интересную антологию. Однако количество переходит в качество совсем не таким образом, как хотелось бы. Несколько лет назад можно было говорить, что такие публикации просто игнорируются, сейчас же надо признавать, что они появляются на фоне регулярных заявлений Евросоюза о «придуманном российской пропагандой украинском нацизме».

Как информационный спецназ ЕС разоблачает «российскую дезинформацию» © CC0, Connor Danylenko, Pexels не так давно писала. Самое свежее ее «разоблачение» датировано 13 сентября. А эта группа является частью Европейской службы внешних действий (ЕСВД), то есть аналога МИД Евросоюза. Она встроена туда следующими образом. В генеральном секретариате ЕСВД есть несколько директоратов, в том числе Директорат по межинституциональным отношениям, координации политики и публичной дипломатии. В последнем 8 отделов, и вышеупомянутая группа входит в отдел 7, именуемый «Стратегические коммуникации-2. Рабочие группы и анализ информации».

Да, здесь мы имеем дело с материалами не министерства, а его подразделения. Следовательно, они равнозначны публичным сообщениям какого-либо отдела МИД или же главы этого структурного подразделения. Но все публичные выступления дипломатов, а тем более структур, входящих во внешнеполитические ведомства, правомерно считать мнением всех самих МИД. Значит ли это, что в ЕС продолжают отрицать культивирование нацизма на Украине — вопрос, как минимум, интересный.